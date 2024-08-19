ABD'li Albay Douglas McGregor'dan siyonist plan itirafı: Gazze'deki hedef Arap nüfusunu yok etmek
Türkiye ile ilgili alçak itham ve iftiralarda bulunan ABD'li Albay Douglas McGregor, bu kez de terör devleti İsrail'in kirli planını itiraf etti. Hadsiz Mcgregor katıldığı televizyon programında, "Gazze'deki savaş İsrail'in güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan McGregor işgalci İsrail'in ve terör destekçisi ABD'nin Batılı ülkeleri kontrol ettiğini dile getirdi.
Öte yandan Avrupa ülkelerinin İsrail'e yaptığı silah ihracatının son 10 yılda milyarlarca avroya ulaştığı bildirildi. 2014-2022 yıllarında AB ülkelerinden İsrail'e verilen ihracat lisanslarının toplam değeri yaklaşık 6,3 milyar avro oldu.
ABD'Lİ ALBAY KİRLİ PLANI İTİRAF ETTİ
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili alçak itiraflarda bulunan ABD'li Albay Douglas McGregor bu sefer de İsrail'in planını açık açık itiraf etti.
Katıldığı televizyon programında "Gazze'deki savaş İsrail'in ulusal güvenliği ve Hamas'ı ortadan kaldırmak için mi yoksa İsrail devletinin topraklarını genişletmek için mi?" sorusuna Douglas McGregor, "Gazze'deki savaş İsrail'in güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor" diyerek alçak planı itiraf etti.
McGregor sözlerinin devamında İsrail'in ABD ve Batı ülkelerini de kontrol ettiğini söyledi.
McGregor konuşmasının tamamımda şu ifadelere yer verdi:
"Öncelikle eğer bu İsrail'in ulusal güvenliği ile ilgili olsaydı, İsraillilerin bunu çok daha farklı bir şekilde alacaklarını tahmin ediyorum. Ağır bombardıman dışında yapılabilecek farklı şeyler de var çünkü özel harekat güçleriniz var, İsrail savunma gücünde çok yetkin özel harekat birlikleriniz var. Orayı bombalamadan da içeri girip çok fazla zarar verebilirdi. Ve hepimizin bildiği gibi bunu kentsel bir alana yaptığınızda savunmayı daha kolay hale getirirsiniz. İşte bu yüzden Hamsa faaliyetlerine devam ediyor ve kesinlikle yok edilmeli ya da fethedilmeli. Artık bunun İsrail'in ulusal güvenliğiyle bir ilgisi yok çünkü Hamas en iyi gününde bile İsrail devletine meydan okuyamaz ve varlığını tehlikeye atamaz."
"AMAÇ GAZZE'DE ARAP NÜFUSUNU YOK ETMEK"
"Bu raftan indirilmiş, tozu alınmış ve uygulamaya konulmuş eski bir plan. Bu İsraillilerin uzun zamandır yapmak istedikleri bir şey. İsrail'den geriye kalan Arap nüfusunu yok etmek. Bana özel olarak bunu otuz kırk yıl önce yapmamız gerektiğini söyleyen birden fazla kişi oldu. Tamam ama bu fırsatın geçtiğini artık mümkün olmadığını kabul ediyorlar.
BATI'NIN KUKLA İPİ SİNONİSTLERİN ELLERİNDE!
"Çünkü 30 ya da 40 yıl önce İsrail lobisi ve onun ABD içindeki ajanları ABD hükümetini kontrol etmiyordu. Bugün Birleşik Devletler hükümetini kontrol ediyorlar. Medyayı kontrol ediyor, finansı kontrol ediyorlar, sadece bizi değil Londra da dahil birçok Batı Avrupa ülkesini kontrol ediyorlar. Sonuç olarak disiplin uygulayabiliyorlar ve operasyonda gördüğünüz de bu. İsrail'den uzaklaşmayacağız, onları sonuna kadar destekleyeceğiz. Yani evet, İsrail devletinin genişlemesini destekliyoruz.
"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN SURİYE'DE PKK'YI HAZIRLIYORUZ!"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor, ABD'nin terör örgütü PKK'yı Türkiye'ye karşı saldırtmak için desteklediğini de itiraf etmişti.
ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği bir röportajda savaşın kapıda olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." itirafında bulunmuştu.
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