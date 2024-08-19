ABD’li Albay Douglas McGregor’dan siyonist plan itirafı: Gazze’deki hedef Arap nüfusunu yok etmek





Öte yandan Avrupa ülkelerinin İsrail'e yaptığı silah ihracatının son 10 yılda milyarlarca avroya ulaştığı bildirildi. 2014-2022 yıllarında AB ülkelerinden İsrail'e verilen ihracat lisanslarının toplam değeri yaklaşık 6,3 milyar avro oldu.

ABD'Lİ ALBAY KİRLİ PLANI İTİRAF ETTİ



Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili alçak itiraflarda bulunan ABD'li Albay Douglas McGregor bu sefer de İsrail'in planını açık açık itiraf etti.



Katıldığı televizyon programında "Gazze'deki savaş İsrail'in ulusal güvenliği ve Hamas'ı ortadan kaldırmak için mi yoksa İsrail devletinin topraklarını genişletmek için mi?" sorusuna Douglas McGregor, "Gazze'deki savaş İsrail'in güvenliği için değil, Arap nüfusunu yok etmek için. İsrail 30-40 yıl önce uygulamak istediği tozlu planı şimdi uyguluyor" diyerek alçak planı itiraf etti.

McGregor sözlerinin devamında İsrail'in ABD ve Batı ülkelerini de kontrol ettiğini söyledi.