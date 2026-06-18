Cumhur İttifakı'ndan erken seçim tartışmalarına net mesaj: "Seçimler zamanında yapılacak"
Muhalefetin yeniden gündeme taşıdığı erken seçim tartışmalarına Cumhur İttifakı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti kurmayları, seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayarak erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı. Cumhur İttifakı temsilcileri, Türkiye'nin istikrarla yoluna devam ettiğini belirterek muhalefetin seçim gündemini eleştirdi.
Muhalefetin bir kez daha ısıtarak gündeme getirdiği erken seçim çağrılarına, Cumhur İttifakı kanadından tokat gibi cevap geldi. AK Parti ve MHP kurmayları, Türkiye'nin istikrarla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizdi. Kendi içindeki kaosu yönetemeyen CHP'nin suni gündem oluşturma çabası, "trajikomik" olarak nitelendirildi.
BAHÇELİ: "SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR"
Muhalefetin erken seçim talepleriyle başlayan tartışmalara en net yanıt MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla kendi görüşleri arasında bir fark olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır," ifadelerini kullandı.
İstisnai bir durum oluşmadığı müddetçe erken seçimin gündemde olmadığını hatırlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız," sözleriyle Cumhur İttifakı'nın kararlılığını bir kez daha dünyaya ilan etti.
"KENDİ İÇLERİNDEKİ SEÇİMİ YÖNETEMEYENLER TÜRKİYE'YE AKIL VEREMEZ"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin içine düştüğü tutarsızlığa dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Turan, "Kendi içlerindeki seçimi yönetemeyenlerin Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmesi trajikomik bir durumdur," diyerek CHP'nin içinde bulunduğu yönetim krizine işaret etti.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de benzer bir tepki göstererek, "Ülkeyi yönetemeyecek hale gelen CHP'nin erken seçimi niye ister onu da anlamış değilim. Zira CHP artık kongre partisi... Kongre partisi olmaktan çıkıp ülkenin temel meselelerine dair kafa yorması, ülkenin temel meselelerini çözmek üzere çalışma yapması lazım," şeklinde konuştu.
MUHALEFETİN AMACI: YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜĞÜ GİZLEMEK
Muhalefetin sürekli seçim gündemi yaratma çabasının altında yatan asıl nedenin, kendi başarısızlıklarını örtbas etmek olduğu vurgulandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Seçim tartışmalarını gündeme getiren muhalefetin amacı içinde bulundukları yolsuzluk, usulsüzlük bataklığından kurtulmak, çürümüşlüğü gözlerden kaçırmaktır. Sürekli böyle seçim gündemi varmış gibi gündem oluşturarak esasında Türkiye'nin istikrarsızlığa yol açmasına neden olmaktadırlar," diyerek kirli plana dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN İSTİKRARLI YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR
Bölgedeki savaşlara ve küresel krizlere rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu belirten Hasan Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki başarıyı şu sözlerle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımız işinin başındadır. Çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmekte, aziz milletimize hizmet etmektedir. Coğrafyamızda savaşların, çatışmaların sürdüğü bir dönemde, krizlerin devam ettiği bir dönemde Türkiye istikrarlı bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir."
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise tartışmaların gereksiz olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada buna son noktayı koymuştur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. MHP'nin bütün milletvekilleri, parti olarak bütün teşkilatlarımızla beraber biz memnunuz. Onun için bu tartışmaları gereksiz buluyoruz," ifadelerini kullandı.