Cumhur İttifakı'ndan erken seçim tartışmalarına net mesaj: "Seçimler zamanında yapılacak"

Muhalefetin bir kez daha ısıtarak gündeme getirdiği erken seçim çağrılarına, Cumhur İttifakı kanadından tokat gibi cevap geldi. AK Parti ve MHP kurmayları, Türkiye'nin istikrarla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizdi. Kendi içindeki kaosu yönetemeyen CHP'nin suni gündem oluşturma çabası, "trajikomik" olarak nitelendirildi.

BAHÇELİ: "SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

Muhalefetin erken seçim talepleriyle başlayan tartışmalara en net yanıt MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla kendi görüşleri arasında bir fark olmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır," ifadelerini kullandı.