Kayseri'de bir gecede 62 deprem! Uzmanlardan kritik uyarı: Risk devam ediyor
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir gecede meydana gelen 62 deprem bölgede endişe yarattı. AFAD verilerine göre büyüklükleri 0.8 ile 3.9 arasında değişen sarsıntılar özellikle Yukarı Borandere çevresinde yoğunlaştı. Uzmanlar, bölgede 5.5 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli bulunabileceği uyarısında bulundu.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir gecede meydana gelen 62 deprem bölgede büyük bir endişeye yol açtı. AFAD verilerine göre büyüklükleri 0.8 ile 3.9 arasında değişen sarsıntılar, uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Bölgedeki sarsıntıların ne anlama geldiğini ve risk boyutunu A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, diri fay haritasında yer almayan bölgeler için kritik uyarılarda bulundu.
SARSINTILARIN MERKEZ ÜSSÜ YUKARI BORANDERE
Pınarbaşı'ndaki hareketliliğin boyutlarını aktaran A Haber Muhabiri Yağmur Aksu, "AFAD verilerine göre en düşük 0.8, en büyük 3.9 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Kısa sürede bu kadar çok sarsıntı olması ne anlama geliyor?" sorusunu uzmanına yöneltti.
Sarsıntıların konumuna dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Deprem olan lokasyonları incelediğimizde, Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Borandere Mahallesi sınırları içerisinde kaldığını görmekteyiz. 10 Haziran'dan günümüze kadar 60 ve üzerinde deprem olması elbette ki bizlerde de bir merak uyandırdı" ifadelerini kullandı.
DİRİ FAY HATTINDA OLMAYAN BÖLGEDE DEPREM SÜRPRİZİ
Bölgenin bilinen ana fay hatlarına olan mesafesini değerlendiren Adnan Evsen, "Burası Türkiye diri fay haritasında herhangi bir diri fay konulmayan bir bölgede gerçekleşti. Ecemiş fayına, Orta Anadolu fay zonuna, Yeşilhisar, Erkilet ve Erciyes fay zonlarına uzak bir bölge ancak Sarız fayına yaklaşık 12.5 kilometre mesafede yer alıyor" sözleriyle haritadaki konumu özetledi.
Haritada görünmeyen fayların riskine değinen Evsen, "Diri fay haritasında 485 adet diri fay bulunuyor. Bu faylar 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyele sahip faylardır. Ancak bu haritada yer almayan, 5.5 büyüklüğüne kadar deprem üretecek kabiliyetteki faylar da mevcuttur" açıklamasını yaptı.
"5.5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR DEPREM OLABİLİR"
Bölgedeki deprem potansiyelinin devam ettiğini vurgulayan Adnan Evsen, "Burada 4, 5 hatta 5.5 büyüklüğüne kadar deprem oluşturabilecek şekilde bir potansiyel mevcut. Dolayısıyla bu tür büyüklükteki depremlerin sadece Kayseri Pınarbaşı'nda değil, ülkenin başka lokasyonlarında da olabileceğini müşahede etmekteyiz" şeklinde konuştu. Muhabir Yağmur Aksu ise uzman görüşlerini destekleyerek, "4 veya 5 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir, bu konuda dikkatli olmak gerekiyor" sözleriyle bölgedeki sarsıntıların ciddiyetine dikkat çekti.