Gökyüzünde kara hafta: 7 günde 7 uçak düştü! Kazaların nedeni arıza mı sabotaj mı?
Dünya genelinde son bir haftada meydana gelen 7 ayrı uçak kazasında 229 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe yaşanan facialar havacılık güvenliğini yeniden tartışmaya açarken, özellikle ABD'nin B-52 bombardıman uçağının düşmesi dikkat çekti. Uzmanlar teknik arıza, meteorolojik koşullar ve insan faktörü ihtimallerini değerlendiriyor.
Dünya genelinde geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe yaşanan uçak kazaları akıllarda soru işareti bıraktı. Sadece yedi gün içinde 7 ayrı uçağın düşmesi sonucu toplam 229 kişi yaşamını yitirirken, kazaların nedenleri ve özellikle ABD'nin B-52 bombardıman uçağının düşüşü büyük tartışma yarattı. Kaptan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında bu korkunç kazaların perde arkasını, teknik detayları ve havacılık sektöründeki riskli dönemleri tek tek analiz etti.
ABD'NİN DEV BOMBALAYICISI B-52 NEDEN DÜŞTÜ?
ABD'nin Los Angeles'taki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağının düşüşünü değerlendiren Ahmet İzgi, "B-52 bombardıman uçağı çoklu motorlu, üstten kanatlı ve çok ağır tonajda patlayıcı taşıyabilen, 1950'li yıllardan beri üretilen devasa bir uçak. 8 tane jet motoru var. Bu kaza tahminimce uçağın yaşıyla ilgili değil, uçağın içerisindeki kumandaların kaybedilmesiyle ilgili. Dikey stabilizatör ve yatay kanatçık kontrolleri yitirilince uçak kontrol edilemez hale gelmiş." ifadelerini kullandı.
"ENKAZ UN UFAK OLMUŞ, SÜRAT İNANILMAZ"
Kazanın şiddetine dikkat çeken İzgi, "Uçağın yerdeki enkazına bakıldığında hemen hemen hiçbir büyük parça kalmadığı görülüyor. Bu, uçağın 350 ile 500 kilometre arasında bir süratle yere çarptığının göstergesidir. Bir kütlenin bu şekilde un ufak olması için çok yüksek bir darbe (impact) gücü gerekir. Normalde motorlar dursa bile uçak süzülerek inebilir ancak kanatçıklar kontrol edilemezse pilotun yapabileceği hiçbir fonksiyon kalmaz." sözleriyle uçağın çaresizce çakıldığını aktardı.
SİYAH DUMANLARIN SIRRI: TONLARCA YAKIT VE KİNETİK ENERJİ
Görüntülerdeki yoğun siyah dumanın nedenini açıklayan Kaptan Pilot Ahmet İzgi, "Uçak yakıtı sanılanın aksine uçak benzini değil, gaz yağıdır. Hemen alev almaz, içine sigara atsanız söner. Ancak buradaki siyah duman, kanatlardaki tonlarca yakıtın yüksek süratle yere çarpması sonucu oluşan kinetik enerjinin ısıya dönüşmesinden kaynaklanıyor. Bu kadar büyük bir duman, yakıt tanklarının tamamen dolu olduğunun kanıtıdır." şeklinde konuştu.
KALKIŞ ANI VE "V1" NOKTASINDAKİ BÜYÜK RİSK
Uçakların kalkıştan kısa süre sonra düşme nedenlerine değinen İzgi, "Kalkış ve iniş uçağın en hassas olduğu anlardır. V1 dediğimiz bir hız noktası vardır; uçağın altından geçen hava basıncının, uçağın ağırlığının üstüne çıktığı andır. Kalkış anındaki kazaların çoğu bu rotasyon noktasının yanlış hesaplanmasından, fazla yakıt yüklenmesinden veya motor gücü kaybından meydana gelir." diyerek kalkış safhasındaki kritik dengeye vurgu yaptı.
1 HAFTADA 7 KAZA: NEDEN ŞİMDİ?
Dünyanın farklı noktalarındaki kazaları yorumlayan Ahmet İzgi, "Pakistan'da bir eğitim uçağı, Rusya'da çift motorlu bir savaş uçağı ve paraşütçüleri taşıyan uçaklar peş peşe düştü. Neden bu bir hafta içinde bu kadar çok kaza yaşandı derseniz; Haziran ayı ile Ekim-Kasım ayları mevsimlerin değişim anlarıdır. Bu dönemlerde çok büyük meteorolojik olaylar yaşanır. Ben bu kazaların artışındaki ana etkeni mevsimsel geçişlere ve meteorolojiye bağlıyorum." ifadeleriyle uçuş güvenliğini tehdit eden mevsimsel risklere dikkat çekti.