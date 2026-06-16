Gökyüzünde kara hafta: 7 günde 7 uçak düştü! Kazaların nedeni arıza mı sabotaj mı?

Dünya genelinde geçtiğimiz hafta içerisinde peş peşe yaşanan uçak kazaları akıllarda soru işareti bıraktı. Sadece yedi gün içinde 7 ayrı uçağın düşmesi sonucu toplam 229 kişi yaşamını yitirirken, kazaların nedenleri ve özellikle ABD'nin B-52 bombardıman uçağının düşüşü büyük tartışma yarattı. Kaptan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, A Haber canlı yayınında bu korkunç kazaların perde arkasını, teknik detayları ve havacılık sektöründeki riskli dönemleri tek tek analiz etti.

ABD'NİN DEV BOMBALAYICISI B-52 NEDEN DÜŞTÜ?

ABD'nin Los Angeles'taki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağının düşüşünü değerlendiren Ahmet İzgi, "B-52 bombardıman uçağı çoklu motorlu, üstten kanatlı ve çok ağır tonajda patlayıcı taşıyabilen, 1950'li yıllardan beri üretilen devasa bir uçak. 8 tane jet motoru var. Bu kaza tahminimce uçağın yaşıyla ilgili değil, uçağın içerisindeki kumandaların kaybedilmesiyle ilgili. Dikey stabilizatör ve yatay kanatçık kontrolleri yitirilince uçak kontrol edilemez hale gelmiş." ifadelerini kullandı.