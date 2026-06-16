İngiltere'den 16 yaş altına sosyal medya yasağı: 2027'de yürürlüğe giriyor
İngiltere, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak için tarihi bir adım atıyor. Başbakan Keir Starmer'ın açıkladığı düzenlemeyle 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2027'den itibaren yasaklanacak. Karar; sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve yapay zeka destekli sohbet botlarını da kapsayacak.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak adına devrim niteliğinde bir adım atıldığını duyurdu. 2027 yılının başlarında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme ile 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanacak. Karar, sosyal etkileşim platformlarından çevrimiçi oyunlara kadar geniş bir alanı kapsarken, yapay zeka destekli sohbet botlarına da sıkı yaş sınırlamaları getiriliyor.
"EBEVEYN OLARAK BU KARARI ALDIM"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yasağın 2027 yılının başlarında yürürlüğe gireceğini belirterek çocukları sosyal medyadan uzak tutmanın ülke için en doğru adım olduğunu vurguladı. Karara bir ebeveyn olarak vardığını ifade eden Starmer, "Kendi çocuklarım için yürekten istediğim tek şey, onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Sanırım her anne babanın da istediği budur" sözleriyle çocukların internet ortamında korunmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi.
Dünyada bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülkenin Avustralya olduğunu hatırlatan hükümet yetkilileri, İngiltere'nin de benzer bir rota izleyerek kullanıcıların içerik paylaşmasına izin veren tüm platformları denetim altına alacağını bildirdi.
CANLI YAYIN VE OYUN PLATFORMLARINA SIKI DENETİM
Yeni düzenlemeler kapsamında, sosyal medya platformlarının çocuklara canlı yayın yapma imkanı tanıması tamamen engellenecek. Bu kuralın sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayıp çevrimiçi oyun platformlarını da kapsayacağı belirtildi. Hükümet ayrıca, 16 yaşın altındaki çocukların yabancı kişilerle iletişim kurmasına olanak sağlayan mesajlaşma özelliklerinin de devre dışı bırakılacağını duyurdu. 16 yaşından 17 yaşına geçişte ani bir değişim yaşanmaması adına, bu kısıtlamaların 17 yaş altındaki kullanıcılar için de "varsayılan kural" olarak uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.
YAPAY ZEKA VE GECE KULLANIMI MERCEK ALTINDA
Hükümetin masasındaki diğer seçenekler arasında, 18 yaş altındaki kullanıcılar için gece kullanım kısıtlamaları ve sosyal medyadaki "sonsuz kaydırma" özelliğine zorunlu aralar verilmesi de yer alıyor. Özellikle yapay zeka konusundaki risklere dikkat çeken İngiliz hükümeti, cinsel ilişki simülasyonu veya rol yapma amaçlı tasarlanan romantik sohbet botları için yaş sınırının 18 olarak belirleneceğini açıkladı.
Genel yapay zeka botlarının da 18 yaş altındaki kullanıcılar için mahrem işlevlerini sınırlandırmak zorunda kalacağı bildirilirken, Temmuz ayında yapılacak ayrıntılı açıklamayla düzenlemenin tüm detaylarının netleşmesi bekleniyor.