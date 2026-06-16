İngiltere'den 16 yaş altına sosyal medya yasağı: 2027'de yürürlüğe giriyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak adına devrim niteliğinde bir adım atıldığını duyurdu. 2027 yılının başlarında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenleme ile 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanacak. Karar, sosyal etkileşim platformlarından çevrimiçi oyunlara kadar geniş bir alanı kapsarken, yapay zeka destekli sohbet botlarına da sıkı yaş sınırlamaları getiriliyor.

"EBEVEYN OLARAK BU KARARI ALDIM" İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yasağın 2027 yılının başlarında yürürlüğe gireceğini belirterek çocukları sosyal medyadan uzak tutmanın ülke için en doğru adım olduğunu vurguladı. Karara bir ebeveyn olarak vardığını ifade eden Starmer, "Kendi çocuklarım için yürekten istediğim tek şey, onların mutlu ve güvende olmalarıdır. Sanırım her anne babanın da istediği budur" sözleriyle çocukların internet ortamında korunmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Dünyada bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülkenin Avustralya olduğunu hatırlatan hükümet yetkilileri, İngiltere'nin de benzer bir rota izleyerek kullanıcıların içerik paylaşmasına izin veren tüm platformları denetim altına alacağını bildirdi.