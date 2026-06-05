Adnan Oktar suç örgütünün "hücre" sistemi çöktü: Avukatlar ve sosyal medya üzerinden kirli algı operasyonu

FİNANSAL KAYNAKLAR VE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ TEDBİRLER

Yargılama sürecinde sanıkların finansal durumları ve mal varlıkları da masaya yatırıldı. 13 Mayıs 2025'te görülen celsede mahkeme, sanıklar Ayfer Gökmenli ve Leyla Özçelik'in emekli aylıkları üzerindeki blokelerin kaldırılmasına hükmederken, mülkiyet haklarına ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Mahkeme heyeti, sanık Bahaettin Selçuk Hazineci'nin avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek "Dilekçede belirtilen taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına" yönelik hükmünü resmi kayıtlara geçirdi.

ULUSLARARASI KISKAÇ: YURT DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Örgütün yurt dışı ayağına yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. 16 Ocak 2026 tarihli son celsede mahkeme, firari durumda olan Atalay Coşkun ve Sinan Marangozoğlu hakkındaki yakalama kararlarını usul gereği kaldırarak, bu isimlerin ifadelerinin alınabilmesi için "Yurt dışı istinabe işlemleri için usuli işlemlerin ikmaline" karar verildiğini ifadeleriyle aktardı.

Henüz yakalanamayan 40 sanık için "Yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine" karar veren mahkeme, Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medya üzerinden kurduğu dijital imparatorluğu yerle bir etmek için duruşmayı 12 Haziran 2026 tarihine bıraktı.

2018 yılında gerçekleştirilen dev operasyonla çökertilen Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında yargı son sözünü söyledi. Binlerce yıl hapis cezası ile sonuçlanan ilk yargılamanın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, adalet bir kez daha tecelli etti. Örgüt elebaşı Adnan Oktar ve yöneticileri; cinsel istismardan casusluğa, eziyetten kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya kadar onlarca suçtan mahkum edilirken, 73 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TARİHİ OPERASYONDAN BİNLERCE YILLIK MAHKUMİYETE

11 Temmuz 2018 tarihinde düğmeye basılan ve 226 sanığın yargılandığı dev davanın ilk aşamasında, yerel mahkeme tarihi bir cezaya imza atmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar'ı bireysel suçlarının yanı sıra örgüt yöneticisi olması sıfatıyla diğer üyelerin suçlarından da sorumlu tutarak toplamda 10 bin 782 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme heyeti gerekçeli kararında, "Sanık Adnan Oktar'ın örgüt lideri olarak tüm faaliyetlerden sorumlu tutulmasına ve TCK 220/5 maddesi kapsamında cezalandırılmasına..." ifadelerini kullandı.

Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçlarındaki rıza unsurunun yeniden incelenmesi ve usuli eksiklikler gerekçesiyle bu kararı bozmuş, savcılık ise bozma kararına karşı, "Örgütün korkutucu gücü ve sistematik baskısı altında mağdurların iradelerinin sakatlandığı..." sözleriyle aktardığı itirazlarını sunmuştu.