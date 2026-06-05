Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni silahlı kavgada vuruldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti. Narin Güran cinayeti davasının tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar'ın yeğeni Mustafa Bahtiyar, silah dipçiği ve parke taşıyla darbedilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahtiyar'ın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Narin Güran cinayeti davasının tutuklu sanıklarından Nevzat Bahtiyar'ın yeğeni Mustafa Bahtiyar yaralandı. Çarıklı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle parke taşları ve silah dipçikleri havada uçuşurken, yaralı Bahtiyar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇARIKLI MAHALLESİ'NDE GERGİN ANLAR

Diyarbakır'dan gelen son dakika bilgilerine göre olay, Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde yaşandı. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Diyarbakır'da Bağlar'a gelen silahlı kavga olayında, Narin Güran cinayeti kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat Bahtiyar'ın oğlu Mustafa Bahtiyar yaralandı" sözleriyle saldırının detaylarını aktardı. Alınan bilgilere göre Mustafa Bahtiyar, aynı mahallede yaşayan Kaya ailesi fertleriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SİLAH DİPÇİĞİ VE PARKE TAŞI İLE DARBEDİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddetli bir kavgaya bıraktı. Olayın seyrine ilişkin bilgi veren Sinan Yılmaz, "Mustafa Bahtiyar'ın kafasına silah dipçiğiyle vurulduğu, ayrıca göğsüne aldığı parke taşı darbesiyle yaralandığı öğrenildi" ifadelerini kullandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Bahtiyar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Saldırı sonrası hastane çevresinde de hareketlilik yaşandığı bildirildi. Sinan Yılmaz, "Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Muhammed Bahtiyar'ın da olayın ardından hastaneye geldiği öğrenildi" bilgisini paylaştı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri mahallede ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavganın çıkış nedeni mercek altına alındı. Muhabir Sinan Yılmaz, "Kavganın çıkış sebebi ve olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma hala devam ediyor" diyerek bölgedeki son durumu özetledi. Narin Güran cinayetiyle bağlantılı isimlerin hedef alındığı iddiaları üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.