CANLI YAYIN

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar, Körfez ülkelerini kara lojistiğine yöneltti. Wall Street Journal'ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki kara yollarında binlerce kamyonla sevkiyat yapılırken, küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 1

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde yavaşlaması, Körfez ülkelerinde kara taşımacılığını yeniden stratejik hale getirdi.

Wall Street Journal'ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'daki otoyollar, demir yolları ve limanlar küresel ticaret için "acil durum lojistik hattına" dönüştü.

Bölgedeki kara koridorları sayesinde küresel ticaretin tamamen durmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 2

3 BİN 500 KAMYON DEVREYE GİRDİ

Suudi Arabistan devletine bağlı madencilik şirketi Maaden'in CEO'su Bob Wilt, Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta çalışan kamyon sayısının kısa sürede 3 bin 500'e ulaştığını açıkladı.

Wilt, sevkiyatların büyük bölümünün iki şoförlü kamyonlarla gece gündüz sürdürüldüğünü belirtti.

Şirketin mayıs sonuna kadar ihracatta oluşan birikmeyi eritmesinin beklendiği ifade edildi.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 3

DENİZ YERİNE KARAYOLU KULLANILIYOR

Kriz sonrası MSC ve Maersk gibi küresel taşımacılık şirketlerinin de Arap Yarımadası üzerinden karayolu taşımacılığına yöneldiği belirtildi.

Uzmanlar, bu sistemin deniz taşımacılığının yerini tamamen alamayacağını ancak küresel ticaretin devamlılığı açısından kritik bir "tampon mekanizma" görevi gördüğünü değerlendiriyor.

Analizde, kara taşımacılığının özellikle bazı ürünlerde küresel enflasyon baskısını sınırlamaya yardımcı olduğu vurgulandı.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 4

BAE'DE KAMYON TRAFİĞİ ARTTI

BAE'de Umman Körfezi kıyısındaki Hor Fakkan Limanı kriz sonrası önemli lojistik merkezlerinden biri haline geldi.

Çatışmalar öncesinde günlük yaklaşık 100 kamyonun giriş yaptığı limanda bu sayı 7 bine kadar yükseldi.

Limanın haftalık konteyner trafiğinin ise 2 binden 50 bine çıktığı belirtildi.

Liman işletmecisi Gulftainer'in iki hafta içinde 900 yeni personel aldığı, ayrıca yeni kamyon yönlendirme alanları oluşturduğu aktarıldı.

Şirketin Üst Yöneticisi Farid Belbouab, yaşanan dönüşümü "Bir orkestrayı bir gecede Mozart senfonisi çalacak hale getirmek gibi" sözleriyle değerlendirdi.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 5

GIDA VE OTOMOBİL SEVKİYATLARI KARADAN YAPILIYOR

BAE merkezli market zinciri Spinneys'in Britanya'dan çıkan gıda ürünlerini Batı Avrupa, Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden 16 günde Dubai'ye ulaştırdığı belirtildi.

Etihad Rail Freight'ın ise Füceyre Limanı'ndan Abu Dabi'ye yüzlerce Nissan marka aracı taşıyarak ülkedeki ilk trenle otomobil sevkiyatını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 6

SUUDİ ARABİSTAN YENİ LOJİSTİK PLANLARI HAZIRLIYOR

Wall Street Journal analizine göre Suudi Arabistan yönetimi, fosfat, altın ve alüminyum üretimini artırması için Maaden'e talimat verdi.

Şirketin önümüzdeki 10 yılda 110 milyar dolarlık yatırım almasının beklendiği kaydedildi.

Maaden'in ayrıca nadir toprak metalleri alanında ABD'li MP Materials ve Pentagon ile iş birliği yaptığı aktarıldı.

Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 7

KIZILDENİZ'E YENİ İHRACAT HATLARI KURULDU

Kızıldeniz'deki limanların fosfat ticaretine uygun olmaması nedeniyle bölgede prefabrik depolar kurulduğu belirtildi.

Ayrıca aşındırıcı sülfürik asidin taşınabilmesi için özel boru sistemleri ve paslanmaz çelik tanker bölmeleri geliştirildiği ifade edildi.

Kızıldeniz'deki Yenbu Limanı'ndan çıkan fosfat sevkiyatlarının son haftalarda Cibuti, Tayland ve Arjantin'e ulaştığı bildirildi.

Petrolde günlük kayıp 1,8 milyon varili geçti PETROLDE GÜNLÜK KAYIP 1,8 MİLYON VARİLİ GEÇTİ
İran savaşı Körfeze mi sıçrıyor? İRAN SAVAŞI KÖRFEZ'E Mİ SIÇRIYOR?
JPMorgan: Krizin yeni adresi benzin ve motorin JPMORGAN: KRİZİN YENİ ADRESİ BENZİN VE MOTORİN
Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor 8
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin