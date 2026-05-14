Hürmüz krizi sevkiyatın rotasını değiştirdi: Körfez ülkeleri binlerce kamyonla ürün taşıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar, Körfez ülkelerini kara lojistiğine yöneltti. Wall Street Journal'ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'daki kara yollarında binlerce kamyonla sevkiyat yapılırken, küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde yavaşlaması, Körfez ülkelerinde kara taşımacılığını yeniden stratejik hale getirdi. Wall Street Journal'ın analizine göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'daki otoyollar, demir yolları ve limanlar küresel ticaret için "acil durum lojistik hattına" dönüştü. Bölgedeki kara koridorları sayesinde küresel ticaretin tamamen durmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

3 BİN 500 KAMYON DEVREYE GİRDİ Suudi Arabistan devletine bağlı madencilik şirketi Maaden'in CEO'su Bob Wilt, Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta çalışan kamyon sayısının kısa sürede 3 bin 500'e ulaştığını açıkladı. Wilt, sevkiyatların büyük bölümünün iki şoförlü kamyonlarla gece gündüz sürdürüldüğünü belirtti. Şirketin mayıs sonuna kadar ihracatta oluşan birikmeyi eritmesinin beklendiği ifade edildi.

DENİZ YERİNE KARAYOLU KULLANILIYOR Kriz sonrası MSC ve Maersk gibi küresel taşımacılık şirketlerinin de Arap Yarımadası üzerinden karayolu taşımacılığına yöneldiği belirtildi. Uzmanlar, bu sistemin deniz taşımacılığının yerini tamamen alamayacağını ancak küresel ticaretin devamlılığı açısından kritik bir "tampon mekanizma" görevi gördüğünü değerlendiriyor. Analizde, kara taşımacılığının özellikle bazı ürünlerde küresel enflasyon baskısını sınırlamaya yardımcı olduğu vurgulandı.

BAE'DE KAMYON TRAFİĞİ ARTTI BAE'de Umman Körfezi kıyısındaki Hor Fakkan Limanı kriz sonrası önemli lojistik merkezlerinden biri haline geldi. Çatışmalar öncesinde günlük yaklaşık 100 kamyonun giriş yaptığı limanda bu sayı 7 bine kadar yükseldi. Limanın haftalık konteyner trafiğinin ise 2 binden 50 bine çıktığı belirtildi. Liman işletmecisi Gulftainer'in iki hafta içinde 900 yeni personel aldığı, ayrıca yeni kamyon yönlendirme alanları oluşturduğu aktarıldı. Şirketin Üst Yöneticisi Farid Belbouab, yaşanan dönüşümü "Bir orkestrayı bir gecede Mozart senfonisi çalacak hale getirmek gibi" sözleriyle değerlendirdi.