3 top dondurmaya bir servet ödedi! AVM'de 840 TL'lik skandal

Çikolata sosu için bile ekstra ücret alındığını ve fiyat listesinin gizlendiğini iddia eden müşterinin paylaşımı kısa sürede gündem olurken; uzmanlar dondurmanın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekerek tüketiciyi uyardı.

İstanbul Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 TL ödeyen müşteri, sosyal medyada fahiş fiyata isyan etti.

SOSYAL MEDYADA FAHİŞ FİYAT İSYANI

İstanbul'un göbeğinde bir alışveriş merkezinde yaşanan dondurma krizi, "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir kadın müşteri, lüks bir mekan olmamasına rağmen 3 top dondurma için kendisinden 840 TL talep edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da bir AVM'de 3 top dondurma toplamda 840 liraya bir müşteriye satıldı ve o müşteri de sosyal medyadan paylaştı aslında bu yaşanan fahiş o fiyatla yapılan alımı" sözleriyle yaşanan fahiş fiyat skandalını aktardı.