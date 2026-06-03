3 top dondurmaya bir servet ödedi! AVM'de 840 TL'lik skandal
İstanbul Kağıthane'deki bir AVM'de 3 top dondurma için 840 TL ödeyen müşterinin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Çikolata sosuna ayrıca ücret alındığını ve fiyat listesinin görünür olmadığını iddia eden müşteri tepki gösterirken, uzmanlar fiyatın piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.
İstanbul Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde 3 top dondurma için 840 TL ödeyen müşteri, sosyal medyada fahiş fiyata isyan etti.
Çikolata sosu için bile ekstra ücret alındığını ve fiyat listesinin gizlendiğini iddia eden müşterinin paylaşımı kısa sürede gündem olurken; uzmanlar dondurmanın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekerek tüketiciyi uyardı.
SOSYAL MEDYADA FAHİŞ FİYAT İSYANI
İstanbul'un göbeğinde bir alışveriş merkezinde yaşanan dondurma krizi, "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir kadın müşteri, lüks bir mekan olmamasına rağmen 3 top dondurma için kendisinden 840 TL talep edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul'da bir AVM'de 3 top dondurma toplamda 840 liraya bir müşteriye satıldı ve o müşteri de sosyal medyadan paylaştı aslında bu yaşanan fahiş o fiyatla yapılan alımı" sözleriyle yaşanan fahiş fiyat skandalını aktardı.
ÇİKOLATA SOSUNA EKSTRA ÜCRET KURNAZLIĞI
İşletmenin dondurma fiyatının üzerine bir de sos ücreti eklemesi tartışmaları alevlendirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu Üyesi ve Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Çikolatasını ekstradan fiyatla satması zaten orada meseleyi çok fahiş hale getirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sırma, dondurmanın içeriği ve maliyeti hakkında bilgi vererek, "Dondurmaların içine hava da basarlar. Bu bir teknolojidir, 'overrun' diyorlar. Dondurma yumuşak olsun diye yapılıyor ancak hava oranı yüksek olduğunda hacmi 1'e 3 oranında büyütmüş oluyorlar. Yani dondurma aslında maliyetle çok oynanabilecek bir ürün" sözleriyle üretimdeki hilelere ve kar marjlarına dikkat çekti.
"TOPU 250 LİRA OLAMAZ, BU BİR SOYGUN"
Piyasadaki reel rakamlar ile AVM'de istenen rakam arasındaki uçurumu gözler önüne seren Nurten Sırma, "Geçen senenin fiyatı belliydi, 30-40 liraydı topu. Bu sene de piyasayı söyleyeyim; 50, 60, hadi üst segment dondurmada 80 liraya kadar dayanır ama topunun 200-250 liraya satılması, bunlar fahiş fiyat" açıklamasında bulundu.