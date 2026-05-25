NATO'dan Hollywood ile kirli ittifak! Propaganda ile yeni bir algı savaşı mı?

NATO yetkilileri, Hollywood senaristlerinden yönetmenlere kadar dev bir kadro ile yeni bir anlatıyı kitlelere pazarlamak için harekete geçti. İşte Los Angeles'tan Brüksel'e uzanan o gizli görüşmelerin perde arkası ve NATO'nun yeni dönem propaganda stratejisinin şifreleri Analiz haberimizde...

Batı'nın askeri kanadı NATO, tarihin en büyük meşruiyet krizini yaşarken çareyi Hollywood'un ışıltılı dünyasında arıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki sıcak temaslarla sarsılan ittifak, imajını kurtarmak için sinema ve dizi sektörüyle gizli pazarlıklara oturdu.

NATO yetkililerinin dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldiği sorusu, aslında geçmişi uzun bir iş birliğine dayanıyor. Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılı olması ve Soğuk Savaş döneminde anti-komünist anlatılar ile sinema eliyle yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya dönerken doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıkmış oldu.



OSCARLI ALGI OPERASYONLARI: PENTAGON SİPARİŞLİ FİLMLER

Beyaz Saray ve Pentagon'un sinema üzerindeki gölgesi, tarihin her döneminde kendisini hissettirdi. Devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oluştururken Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi. Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları kurtarıcılar gibi sunulurken bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı.

NATO, Rusya-Ukrayna, Gazze ve İran'da yaşanan savaşların ardından ABD ile yaşadığı çatışmalarla "Dağılıyor mu?" sorularının ortaya çıkmasına neden olurken, gücünü yeniden toplamak için Hollywood'a yöneldi. NATO'nun benzer bir girişimde bulunması AB güvenlik mimarisini yeniden kurarak bozulan imajını sinema ve film sektörüyle ortadan kaldırmaya çalışıyor.