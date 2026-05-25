NATO'dan Hollywood ile kirli ittifak! Propaganda ile yeni bir algı savaşı mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
NATO, dağılmanın eşiğine gelmesiyle rotayı sinema ve dizi sektörüne kaydırarak yeni bir propaganda pazarlığına hazırlanıyor. NATO yetkililerinin Hollywood senaristleri ve yapımcılarla defalarca kez bir araya gelmesi dikkat çekerken yaşanan gelişmeler "Yeni algı operasyonu mu başlıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Soğuk Savaş yıllarından 11 Eylül sonrasına kadar ABD dış politikasıyla kol kola yürüyen Hollywood anlatısının, NATO ile nasıl bir evrim geçirdiği gözler önüne serilirken A Haber'in Analiz bölümünde propaganda filmlerinin insanlar üzerindeki etkisi ve kirli ittifak ele alındı.

Batı'nın askeri kanadı NATO, tarihin en büyük meşruiyet krizini yaşarken çareyi Hollywood'un ışıltılı dünyasında arıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki sıcak temaslarla sarsılan ittifak, imajını kurtarmak için sinema ve dizi sektörüyle gizli pazarlıklara oturdu.

NATO'DAN HOLLYWOOD ÇIKARTMASI

NATO yetkilileri, Hollywood senaristlerinden yönetmenlere kadar dev bir kadro ile yeni bir anlatıyı kitlelere pazarlamak için harekete geçti. İşte Los Angeles'tan Brüksel'e uzanan o gizli görüşmelerin perde arkası ve NATO'nun yeni dönem propaganda stratejisinin şifreleri Analiz haberimizde...

SİNEMADA PROPAGANDA HATTI: HOLLYWOOD VE NATO'NUN TARİHİ BAĞI

NATO yetkililerinin dizi ve sinema sektörüyle neden bir araya geldiği sorusu, aslında geçmişi uzun bir iş birliğine dayanıyor. Hollywood'un öncelikleri her dönemde ABD ve NATO'nun politikalarıyla doğru orantılı olması ve Soğuk Savaş döneminde anti-komünist anlatılar ile sinema eliyle yaygınlaştırıldı. Yeni yüzyılda ise ABD dış politikası yüzünü Orta Doğu'ya dönerken doğal olarak Hollywood'da da anlatı değişti. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele ve güvenlik politikaları ön plana çıkmış oldu.

OSCARLI ALGI OPERASYONLARI: PENTAGON SİPARİŞLİ FİLMLER

Beyaz Saray ve Pentagon'un sinema üzerindeki gölgesi, tarihin her döneminde kendisini hissettirdi. Devlet ve Hollywood arasında hep bir gönül bağı oluştururken Beyaz Saray istedi, Hollywood ABD'nin dış politikadaki başarısız hamlelerini sildi. Pentagon sipariş verdi, yeni bir savaş filmi beyaz perdeye taşındı. Amerikalı keskin nişancılar, CIA ajanları kurtarıcılar gibi sunulurken bu filmler en sonunda da Oscar'la taçlandırıldı.

NATO, Rusya-Ukrayna, Gazze ve İran'da yaşanan savaşların ardından ABD ile yaşadığı çatışmalarla "Dağılıyor mu?" sorularının ortaya çıkmasına neden olurken, gücünü yeniden toplamak için Hollywood'a yöneldi. NATO'nun benzer bir girişimde bulunması AB güvenlik mimarisini yeniden kurarak bozulan imajını sinema ve film sektörüyle ortadan kaldırmaya çalışıyor.

GİZLİ KAPILAR ARDINDAKİ TOPLANTILAR: 3 PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDA

NATO, sarsılan imajını onarmak için Los Angeles, Brüksel ve Paris'te kapalı kapılar ardında bir dizi kritik toplantı gerçekleştirdi. Bu temasların "yeni bir propaganda arayışı" olduğunu belirtilirken görüşmelerin Londra'da devam edeceği ifade ediliyor. Londra'da yapılacak yazarlar toplantısında ve sızdırılan e-postalarda NATO yetkililerinden esinlenerek 3 ayrı projenin hazırlık aşamasında olduğunu vurgulandı.

Aslında NATO'nun eğlence dünyası ile iş birliği ilk değil. 2024 yılında Friends dizisinin yapımcısı ve Law & Order gibi popüler yapımların yazarlarının da aralarında olduğu sekiz kişilik bir heyet, Brüksel'deki NATO karargahına davet edildi.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun toplantıların amacına dair, "Dünya savaşları arka plana çekilirken NATO'nun önemi unutulmuş olabilir. Tam da bu yüzden barışı sağlamak için sekiz senarist davet ettik ve bu ittifakın gerçekte neyi temsil ettiğini kendi gözleriyle görmelerini sağladık." şeklinde konuştu.

SANATIN SAVAŞ PROPAGANDASINA ALET EDİLMESİNE SERT TEPKİ

Sanatın kirli siyaset ve savaş çığırtkanlığı için kullanılmasına sektör içerisinden de itirazlar yükseliyor. Ünlü yönetmen Alan O'Gorman, "Artık savunmamızın çöktüğüne dair bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. NATO'nun saldırılarından zarar görmüş ülkelerden gelen birçok meslektaşım, sanatın savaşı desteklemek için kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleriyle NATO'nun bu hamlesine sert tepki gösterdi.

DÜNYA YENİ BİR DÜZENE GİRERKEN NATO'NUN "DÜŞMAN" ARAYIŞI

Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO'nun kendisini konumlandırmakta zorlandığını ifade eden Emekli Kurmay Albay Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "NATO'nun Soğuk Savaş dönemindeki güçlü yapısı, belirsizliklerin ve risklerin arttığı dünyanın yeni bir düzene gidişinde tam olarak bir savunma yapısını kuramadı. NATO kendi içerisine sıkışmış, sadece Avrupa Birliği'ni bir Atlantik paktı jeopolitiğinde ele alan bir konuma düşmüş durumda." ifadelerini kullandı. Bu yıpranmış imajı düzeltmek için sinemanın bir vasıta olarak kullanılacağını belirten Küsmez, "Avrupa'nın o konvansiyonel gücünü NATO ile birleştirerek tekrar öne çıkaracaklar ve kitlenin hafızasında kalabilecek hikayeler yazacaklar." şeklinde konuştu.

NATO VE HOLLYWOOD NEDEN AYNI MASADA?

Gelecek dönemde beyaz perdede kimlerin "kötü adam" ilan edileceği ise merak konusu. Cüneyt Küsmez özellikle Gazze'deki soykırım ile birlikte dünyada İsrail'e karşı bakış açısının değiştiğini vurgulayarak, "Yeni dönemde Hollywood filmlerine taşınan yeni düşman kim olacak? İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırım dünyada büyük bir etki yarattı. Bu bir soykırım, çok net. Bunu İsrail'in bölgedeki varlığını sürdürme savaşı gibi göstermek için gayret gösterebilirler." sözlerini aktardı. Ayrıca, "Orta Doğu'da İran ve vekalet unsurlarıyla bir mücadele alanı açabilirler. Hatta mücadeleyi Uzak Doğu'ya, Çin odaklı anti-demokratik yönetimlere bile çevirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

HALKIN VİCDANI PROPAGANDAYI YENECEK Mİ?

NATO'nun dev bütçeli algı operasyonlarına rağmen kitlelerin artık daha bilinçli olduğu vurgulayan Küsmez; "İnsanlar artık günümüzde neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Barışın, hukukun, insan haklarının nasıl yerine getirilmesi gerektiğini, kimin haklı kimin haksız olduğunu çok iyi biliyor. İstedikleri kadar propaganda filmi yapsınlar, artık amaçlarına ulaşamayacaklar." şeklinde konuştu. Batı kamuoyunun bile Gazze'deki soykırım ve Lübnan'daki hukuksuz işgaller karşısında NATO ve Hollywood'un kurmaya çalıştığı anlatıya ikna olmayacağı belirtilen Cüneyt Küsmez, "Amaçlarına ulaşamayacaklar." ifadeleriyle NATO'nun planlarının halkın vicdan duvarına çarpacağının altını çizdi.

