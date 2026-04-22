NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk savunma sanayisine övgü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı. (Savunma sanayisi) Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ittifakın savunma sanayisinin Türkiye'den önemli dersler çıkarabileceğini belirterek, ülkenin "savunma sanayisinde bir devrim" gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın merkezinde konuşan Rutte, son yıllarda kaydedilen hızlı ilerlemeye dikkat çekerek, sektörün Türkiye'nin başarılarından öğreneceği "çok şey" olduğunu ifade etti.

Rutte, "Daha iyi olmalıyız, daha fazlasını yapmalıyız ve Türkiye'nin burada yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var" dedi.

Daha önce de aynı değerlendirmeyi yaptığını hatırlatan Rutte, "Türkiye bir savunma sanayi devriminden geçti" ifadelerini kullandı.