Türkiye ile Nijerya arasında dev enerji ve madencilik hamlesi! Yeni anlaşmada neler var? Nijerya’dan ahaber.com.tr’ye özel açıklama

ahaber.com.tr - Özel Haber
Türkiye’nin Afrika açılımında enerji ve madencilik diplomasisi yeni bir boyuta taşındı. Ankara ile Abuja arasında 2021 yılında imzalanan enerji, hidrokarbon ve madencilik anlaşmalarının ardından taraflar, iş birliğini daha ileri taşıyacak yeni adımlar için yeniden masaya oturdu. Türkiye ile Nijerya arasındaki stratejik ortaklık, özellikle enerji güvenliği, madencilik teknolojileri ve yatırım alanlarında derinleşirken, yeni anlaşmanın kapsamını Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, ahaber.com.tr'ye anlattı.

Türkiye ile Nijerya arasında ilk büyük enerji ve madencilik anlaşmaları 2021 yılında imzalanmıştı. O dönemde iki ülke; enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında üç ayrı mutabakat zaptına imza atmış, bilgi paylaşımı, yatırım ve teknik iş birliği konusunda yeni bir dönem başlatmıştı.

Son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki enerji ve maden diplomasisini hızlandırdığı görülüyor. Nijer, Somali ve farklı Afrika ülkeleriyle yeni enerji ve maden anlaşmaları imzalayan Ankara, kıtada özellikle kritik mineraller, doğal gaz, petrol ve stratejik madenler konusunda etkinliğini artırıyor.

TÜRKİYE-NİJERYA HATTINDA KRİTİK ANLAŞMA! NİJER BAKAN ALAKE'DEN AHABER.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

2026 yılında ise Türkiye ile Nijerya ilişkileri daha da ileri taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ankara'daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında savunmadan medyaya, eğitimden ekonomik iş birliğine kadar toplam 9 anlaşma imzalandı. İki ülke ayrıca ticaret hacmini büyütmeyi hedefleyen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizmasını da devreye aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu (AA)

İşte tam da bu süreçte, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2026) kapsamında ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'nın sponsorları arasında yer aldığı zirvede Alake, Türkiye ile imzalanan yeni anlaşmanın yalnızca eski mutabakatın devamı olmadığını, kapsamının ciddi şekilde genişletildiğini söyledi.

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, ahaber.com.tr Dış Haberler Editörü Şehade İbrahim'in sorularını yanıtlıyor.

"YENİ ANLAŞMA ESKİ ANLAŞMANIN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ"

ahaber.com.tr'ye konuşan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, dün imzalanan yeni anlaşmanın 2021'deki iş birliğini büyüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dün imzaladığımız yeni anlaşma, eski anlaşmayı genişletiyor ve onun üzerine inşa ediliyor. Genel olarak kapasite geliştirme, madencilik sektörümüze doğrudan yatırım gibi alanları kapsıyor. Türkiye, Nijerya'daki madencilik sektörüne yönelik yatırımlarının kapsamını genişletme isteğini dile getirdi."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-İNRES 2026 düzenlendi. (AA)

Nijerya'nın yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Alake, Türkiye ile tarihi ilişkilere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben de tam iş birliği yapma konusundaki isteğimizi ifade ettim çünkü sektörümüzde doğrudan yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Nijerya arasında güçlü ve tarihi bir ilişki var."

"TÜRK TEKNOLOJİSİ NİJERYA'NIN MADEN SEKTÖRÜNE GİRİYOR"

Alake'nin açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Türk madencilik teknolojilerinin Nijerya'ya entegrasyonu oldu.

Nijerya'nın lisans sistemini dijitalleştirdiğini belirten Alake, Türkiye'nin bu alanda da destek vereceğini açıkladı:

"Lisans işlemlerini dijitalleştirdik. Artık Nijerya'da kimseyi tanımadan bile lisans almak daha kolay hale geldi. Sisteme IPad'inizden ya da bilgisayarınızdan giriyorsunuz, gerekli şartları görüyorsunuz ve şartları yerine getirdiğinizde lisansınızı alıyorsunuz. Biz bu dijitalleşmeyi daha da geliştirmek istiyoruz ve Türkiye bu konuda yardımcı olmaya istekli."

Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, INRES 2026'da (AA)

Türk teknolojisinin keşif ve sondaj faaliyetlerinde aktif rol oynayacağını ifade eden Nijeryalı Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk teknolojisi sektörümüze girerek hem saha araştırmaları hem de sondaj çalışmalarında keşif teknolojisini geliştirecek. Bu da imzaladığımız mutabakat zaptının bir parçası."

"TÜRKİYE TEKNOLOJİ TRANSFERİNE HAZIR"

Oladele Henry Alake, anlaşmanın yalnızca yatırım değil aynı zamanda teknik bilgi aktarımını da içerdiğini belirtti.

"Teknik teknoloji transferi de buna dahil. Türkiye, teknoloji transferi konusunda da bize destek olmaya istekli. Yani genel olarak yatırım, kapasite geliştirme ve tüm bunlar mutabakat zaptında yer alıyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake (AA)

"SOMUT ADIMLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Nijeryalı Bakan, Türkiye ile sürecin hızlandırılması konusunda ortak irade bulunduğunu da vurguladı.

"Gerçekten süreci hızlandırmayı amaçlıyoruz. Ben ve Türkiye Enerji Bakanı, tüm bunlar için bir zaman çizelgesi belirleme konusunda istekli olduğumuzu ifade ettik. Böylece somut adımlar görebileceğiz."

Nijerya heyeti, Türkiye heyeti ile birlikte (AA)

AFRİKA'DA YENİ ENERJİ DENKLEMİ

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da enerji, doğal gaz, petrol ve kritik mineraller alanında attığı adımlar dikkat çekiyor. Somali'de hidrokarbon arama faaliyetleri, Nijer'de maden anlaşmaları ve Batı Afrika'daki yeni enerji iş birlikleri Ankara'nın bölgede giderek daha etkili bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor.

INRES 2026'da verilen mesajlar ise Türkiye ile Nijerya arasındaki enerji ve madencilik hattının önümüzdeki dönemde çok daha büyük projelerle genişleyebileceğine işaret ediyor.

