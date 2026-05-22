Türkiye ile Nijerya arasında ilk büyük enerji ve madencilik anlaşmaları 2021 yılında imzalanmıştı. O dönemde iki ülke; enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında üç ayrı mutabakat zaptına imza atmış, bilgi paylaşımı, yatırım ve teknik iş birliği konusunda yeni bir dönem başlatmıştı.

Son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki enerji ve maden diplomasisini hızlandırdığı görülüyor. Nijer, Somali ve farklı Afrika ülkeleriyle yeni enerji ve maden anlaşmaları imzalayan Ankara, kıtada özellikle kritik mineraller, doğal gaz, petrol ve stratejik madenler konusunda etkinliğini artırıyor.

2026 yılında ise Türkiye ile Nijerya ilişkileri daha da ileri taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ankara'daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında savunmadan medyaya, eğitimden ekonomik iş birliğine kadar toplam 9 anlaşma imzalandı. İki ülke ayrıca ticaret hacmini büyütmeyi hedefleyen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizmasını da devreye aldı.