Türkiye ile Nijerya arasında dev enerji ve madencilik hamlesi! Yeni anlaşmada neler var? Nijerya’dan ahaber.com.tr’ye özel açıklama
Türkiye’nin Afrika açılımında enerji ve madencilik diplomasisi yeni bir boyuta taşındı. Ankara ile Abuja arasında 2021 yılında imzalanan enerji, hidrokarbon ve madencilik anlaşmalarının ardından taraflar, iş birliğini daha ileri taşıyacak yeni adımlar için yeniden masaya oturdu. Türkiye ile Nijerya arasındaki stratejik ortaklık, özellikle enerji güvenliği, madencilik teknolojileri ve yatırım alanlarında derinleşirken, yeni anlaşmanın kapsamını Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, ahaber.com.tr'ye anlattı.
Türkiye ile Nijerya arasında ilk büyük enerji ve madencilik anlaşmaları 2021 yılında imzalanmıştı. O dönemde iki ülke; enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında üç ayrı mutabakat zaptına imza atmış, bilgi paylaşımı, yatırım ve teknik iş birliği konusunda yeni bir dönem başlatmıştı.
Son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki enerji ve maden diplomasisini hızlandırdığı görülüyor. Nijer, Somali ve farklı Afrika ülkeleriyle yeni enerji ve maden anlaşmaları imzalayan Ankara, kıtada özellikle kritik mineraller, doğal gaz, petrol ve stratejik madenler konusunda etkinliğini artırıyor.
2026 yılında ise Türkiye ile Nijerya ilişkileri daha da ileri taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Ankara'daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında savunmadan medyaya, eğitimden ekonomik iş birliğine kadar toplam 9 anlaşma imzalandı. İki ülke ayrıca ticaret hacmini büyütmeyi hedefleyen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizmasını da devreye aldı.
İşte tam da bu süreçte, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2026) kapsamında ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'nın sponsorları arasında yer aldığı zirvede Alake, Türkiye ile imzalanan yeni anlaşmanın yalnızca eski mutabakatın devamı olmadığını, kapsamının ciddi şekilde genişletildiğini söyledi.
"YENİ ANLAŞMA ESKİ ANLAŞMANIN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ"
ahaber.com.tr'ye konuşan Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, dün imzalanan yeni anlaşmanın 2021'deki iş birliğini büyüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dün imzaladığımız yeni anlaşma, eski anlaşmayı genişletiyor ve onun üzerine inşa ediliyor. Genel olarak kapasite geliştirme, madencilik sektörümüze doğrudan yatırım gibi alanları kapsıyor. Türkiye, Nijerya'daki madencilik sektörüne yönelik yatırımlarının kapsamını genişletme isteğini dile getirdi."