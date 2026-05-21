Piyasalarda dengeler değişti: Mutlak Butlan kararı sonrası borsada sert düşüş!
CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aşarken bankacılık hisselerinde taban fiyatlamalar görüldü. A Para yayınında konuşan uzmanlar, siyasi belirsizliğin piyasada yeni baskı oluşturabileceğini söyledi.
BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT KAYIP
Kararın ardından özellikle bankacılık hisselerinde satışlar derinleşti. Program sırasında paylaşılan verilere göre bankacılık endeksi yüzde 9'a yaklaşan düşüş yaşadı. Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi gibi büyük banka hisselerinde taban fiyatlamalar görüldü. Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri de sert değer kaybetti.
BIST 100 endeksi gün içinde 13 bin puan bandına kadar gerilerken, piyasada sadece birkaç hissenin artıda kalabildiği aktarıldı.
Gün içindeki dikkat çeken kayıplar şu şekilde:
BIST 100: Yüzde 6'nın üzerinde düşüş
Bankacılık endeksi: Yaklaşık yüzde 9 kayıp
THY hisseleri: Yaklaşık yüzde 6 gerileme
Pegasus: Yüzde 5 düşüş
Akbank: Yüzde 5 kayıp
Koç Holding: Yüzde 5,5 düşüş
"PİYASA ARTIK İÇ SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANACAK"
A Para yayınında konuşan piyasa uzmanı Üzeyir Doğan, kararın sadece bugünü değil önümüzdeki süreci de etkileyeceğini söyledi. Doğan, siyasi belirsizliğin piyasa üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Piyasa bunu fiyatlar. Bu bir süre bizi meşgul edecek gibi gözüküyor."
Doğan, son günlerde Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalardan negatif ayrıştığını vurguladı. Bilginin piyasaya eşit dağılmaması tartışmalarına da değinen Doğan, finansal sistemde güven unsurunun önemine dikkat çekti.
"Etkin piyasa hipotezi diyoruz ama bir kez daha gördük ki bizim piyasamızda bilgi herkese eşit anda ulaşmıyor."
DEVRE KESİCİ NEDEN ÇALIŞTI?
Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışların ardından devre kesici sistemi devreye girdi. Uzmanlara göre piyasada kısa sürede oluşan yoğun satış baskısı, işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Programda konuşan Tonguç Erbaş ise piyasanın aynı anda hem dış riskleri hem de iç siyasi gelişmeleri fiyatladığını söyledi.
"İçeride böyle bir riskin fiyatlamasını bugün görüyoruz."
Erbaş, önümüzdeki günlerde siyasi sürece ilişkin yeni gelişmelerin piyasada oynaklığı artırabileceğini ifade etti.