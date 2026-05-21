Piyasalarda dengeler değişti: Mutlak Butlan kararı sonrası borsada sert düşüş!

BIST 100 endeksi gün içinde 13 bin puan bandına kadar gerilerken, piyasada sadece birkaç hissenin artıda kalabildiği aktarıldı.

Kararın ardından özellikle bankacılık hisselerinde satışlar derinleşti. Program sırasında paylaşılan verilere göre bankacılık endeksi yüzde 9'a yaklaşan düşüş yaşadı. Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi gibi büyük banka hisselerinde taban fiyatlamalar görüldü. Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri de sert değer kaybetti.

"PİYASA ARTIK İÇ SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANACAK"

A Para yayınında konuşan piyasa uzmanı Üzeyir Doğan, kararın sadece bugünü değil önümüzdeki süreci de etkileyeceğini söyledi. Doğan, siyasi belirsizliğin piyasa üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bunu fiyatlar. Bu bir süre bizi meşgul edecek gibi gözüküyor."

Doğan, son günlerde Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalardan negatif ayrıştığını vurguladı. Bilginin piyasaya eşit dağılmaması tartışmalarına da değinen Doğan, finansal sistemde güven unsurunun önemine dikkat çekti.

"Etkin piyasa hipotezi diyoruz ama bir kez daha gördük ki bizim piyasamızda bilgi herkese eşit anda ulaşmıyor."