Piyasalarda dengeler değişti: Mutlak Butlan kararı sonrası borsada sert düşüş!

CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası piyasalarda sert satış dalgası yaşandı. BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aşarken bankacılık hisselerinde taban fiyatlamalar görüldü. A Para yayınında konuşan uzmanlar, siyasi belirsizliğin piyasada yeni baskı oluşturabileceğini söyledi.

A Para canlı yayınında değerlendirilen CHP kurultay davasındaki "mutlak butlan" kararı, piyasalarda sert satış dalgasını tetikledi. BIST 100'de kayıp yüzde 6'yı aşarken bankacılık hisselerinde taban fiyatlar görüldü. Uzmanlar, belirsizlik ve iç siyasi risklerin piyasayı baskıladığını söyledi.

BANKACILIK HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Kararın ardından özellikle bankacılık hisselerinde satışlar derinleşti. Program sırasında paylaşılan verilere göre bankacılık endeksi yüzde 9'a yaklaşan düşüş yaşadı. Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi gibi büyük banka hisselerinde taban fiyatlamalar görüldü. Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri de sert değer kaybetti.

BIST 100 endeksi gün içinde 13 bin puan bandına kadar gerilerken, piyasada sadece birkaç hissenin artıda kalabildiği aktarıldı.

Gün içindeki dikkat çeken kayıplar şu şekilde:

BIST 100: Yüzde 6'nın üzerinde düşüş

Bankacılık endeksi: Yaklaşık yüzde 9 kayıp

THY hisseleri: Yaklaşık yüzde 6 gerileme

Pegasus: Yüzde 5 düşüş

Akbank: Yüzde 5 kayıp

Koç Holding: Yüzde 5,5 düşüş

"PİYASA ARTIK İÇ SİYASİ GELİŞMELERE ODAKLANACAK"

A Para yayınında konuşan piyasa uzmanı Üzeyir Doğan, kararın sadece bugünü değil önümüzdeki süreci de etkileyeceğini söyledi. Doğan, siyasi belirsizliğin piyasa üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bunu fiyatlar. Bu bir süre bizi meşgul edecek gibi gözüküyor."

Doğan, son günlerde Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalardan negatif ayrıştığını vurguladı. Bilginin piyasaya eşit dağılmaması tartışmalarına da değinen Doğan, finansal sistemde güven unsurunun önemine dikkat çekti.

"Etkin piyasa hipotezi diyoruz ama bir kez daha gördük ki bizim piyasamızda bilgi herkese eşit anda ulaşmıyor."

DEVRE KESİCİ NEDEN ÇALIŞTI?

Borsa İstanbul'da yaşanan sert satışların ardından devre kesici sistemi devreye girdi. Uzmanlara göre piyasada kısa sürede oluşan yoğun satış baskısı, işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Programda konuşan Tonguç Erbaş ise piyasanın aynı anda hem dış riskleri hem de iç siyasi gelişmeleri fiyatladığını söyledi.

"İçeride böyle bir riskin fiyatlamasını bugün görüyoruz."

Erbaş, önümüzdeki günlerde siyasi sürece ilişkin yeni gelişmelerin piyasada oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

CHP KARARI EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Ekonomistler, siyasi belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan sert düşüşün, risk algısındaki bozulmayı gösterdiği ifade ediliyor.

Başlık Olası Etki
Siyasi belirsizlik Yatırımcı güveninde zayıflama
Bankacılık hisseleri Sert satış baskısı
Borsa İstanbul Yüksek oynaklık
Yabancı yatırımcı ilgisi Risk algısında artış

Uzmanlara göre piyasalar önümüzdeki süreçte hem CHP davasıyla ilgili gelişmeleri hem de siyasi açıklamaları yakından takip edecek.

YARGI SÜRECİNİN UZMASI VE "BELİRSİZLİK" TARTIŞMASI

A Para yayınında konuşan uzmanlar, yalnızca kararın değil, davanın uzun süre gündemde kalmasının da piyasalarda baskı oluşturduğunu söyledi. Piyasa uzmanı Üzeyir Doğan, geçmişte benzer siyasi davalarda süreçlerin daha hızlı tamamlandığını hatırlatarak, uzun süren yargı süreçlerinin toplumsal psikolojiyi ve yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK

A Para Ankara muhabiri İlter Yeşiltaş, mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşandığını aktardı. Yeşiltaş'ın verdiği bilgilere göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesiyle birlikte daha sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultay kararları da geçersiz sayıldı.

RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Kararın ardından yalnızca hisse senetleri değil, Türkiye'nin risk göstergeleri de hareketlendi. Programda açıklanan verilere göre Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 9 puan yükselerek 250 seviyesine çıktı. Uğur Korkmaz'ın canlı yayında paylaştığı verilere ilişkin konuşan Üzeyir Doğan, yaşanan gelişmelerin yabancı yatırımcı tarafında da güven kaybına yol açabileceğini söyledi.

"Genel manada yabancıyı da olumsuz etkileyecek, yerlinin yatırım iştahını da olumsuz etkileyecek bir tablo."

"PANİK HAVASI SATIŞLARI BÜYÜTTÜ"

Programda değerlendirmelerde bulunan Tonguç Erbaş ise piyasadaki sert satışların arkasında belirsizlik ve panik havasının bulunduğunu söyledi. Erbaş'a göre yatırımcıların önemli bölümü sürecin nasıl ilerleyeceğini öngöremediği için risk azaltma yoluna gitti.

"Önce satayım, sonra ne olacağına bakayım diyen daha fazlaydı."

Erbaş, bayram öncesindeki sınırlı işlem günlerinin de piyasadaki baskıyı artırabileceğini belirtti.

