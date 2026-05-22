Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi bugün toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır" ifadeleri kullanıldı

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir"

"KURUMLAR TAM BİR EŞ GÜDÜM İÇİNDE"

Toplantının ardından yapılan açıklamayı A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu şoklara karşı finansal altyapının dirençli olduğu bir kere daha vurgulanmış. Somut tedbirlerden bahsedilmiyor ama zaten eş güdüm içinde BDDK, SPK, TMSF ve Merkez Bankası orada." ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimini oluşturan tüm kurumların sahada olduğunu belirten Erdem, "Sermaye Piyasası Kurulu piyasayı izler, Merkez Bankası piyasayı izliyordur, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu bankaların risklerini mutlaka değerlendiriyordur." sözleriyle koordinasyonun önemine dikkat çekti.

PİYASALARDA TOPARLANMA SİNYALİ

Piyasalardaki hareketliliği de yorumlayan Erdem, "Piyasa artıya döndü. Tepki alımları gelecek, bugün yeniden 14.000 puana doğru bu tepki alımlarıyla piyasa kendi dengesini bulacaktır." dedi. Dün yaşanan dalgalanmanın temel nedenine değinen Erdem, "Dün akşamki satışlar biraz da yatırımcının panikle yaptığı satışlardı. 'Bugün ve hafta sonu çok büyük kaybım olmasın' paniğiyle yapılmış satışlardı. O da doğal bir tepkiydi, bu panik hep oluyor zaten, yatırımcının psikolojisinde var." şeklinde konuştu.

"PANİĞE GEREK YOK, YÖNETİM DURUMA HAKİM"

Ekonomi yönetiminin süreci titizlikle yönettiğini belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Ekonomi yönetimi duruma hakim. Dolayısıyla endişeye, paniğe gerek yok. Bu tür şoklara karşı artık ekonomimiz çok daha dirençli." ifadelerini kullanarak yatırımcılara sağduyu çağrısında bulundu.