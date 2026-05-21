A Haber ABD'nin 168 İranlı çocuğu katlettiği okulda! Anneler tepkili: Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız

Körfez kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın hemen yanı başında bulunan Minab kentindeki okuldan geriye sadece moloz yığınları kaldı. İki katlı binanın saldırı anında çocuklarla dolu olduğunu belirten Ekber Karabağ, "28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği saldırıda işte bu okulda çocuklar hedef alındı ve 168 çocuk hayatını kaybetti. Alt katta erkek çocuklar, üst katta ise kız çocuklar eğitim görüyordu" sözleriyle saldırının yaşandığı noktayı tarif etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre binanın birkaç dakika arayla iki kez hedef alındığı bildirildi.

"GÜÇLERİ YETMEYİNCE ÇOCUKLARI VURDULAR"

Katliamın gerçekleştiği noktada toplanan bölge halkı, çocukların anısına helva dağıtarak yas tutuyor. Duygularına hakim olamayan bölge sakinlerinden bir kadın, "Büyüklere güçleri yetmeyince, makamlara ulaşamayınca bu kadar zayıf olup küçük çocukları hedef aldılar" ifadelerini kullanarak yaşanan caniliğe tepki gösterdi. Bir başka İranlı kadın ise, "İçeri girer girmez çocukların fotoğraflarını görünce insan gözyaşlarını tutamıyor, bu anlatılamaz bir acı" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

ENKAZDAKİ ACI HATIRALAR: KUR'AN-I KERİM VE DERS KİTAPLARI

Saldırı sonrası okul bahçesinde çocuklardan geriye kalan eşyalar sergilenmeye başlandı. Enkaz arasından çıkarılan hatıralara değinen Karabağ, "Çocukların anılarını burada görebiliyoruz. 4. sınıf Kur'an-ı Kerim kitabı yırtılmış durumda. Yine 2. sınıf öğrencisi Reha Aşuri'den kalan bir hatıra, üzerinde 'dostluk ağacı' yazan bir resim ve delik deşik olmuş bir okul çantası karşımızda duruyor" diyerek parçalanmış ders notlarını ve çocuk kıyafetlerini izleyicilerle paylaştı.