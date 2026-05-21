A Haber ABD'nin 168 İranlı çocuğu katlettiği okulda! Anneler tepkili: Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız
İran’ın güneyindeki Minab kentinde 28 Şubat’ta düzenlenen saldırının ardından 168 çocuğun öldürüldüğü okuldan geriye enkaz kaldı. A Haber o okulu görüntülerken muhabirimiz Ekber Karabağ İranlı annelere mikrofon uzattı. Bölgede yas sürerken aileler ve vatandaşlar çocukların anısına helva dağıttı. Acılı aileler saldırıya tepki göstererek ABD'nin yaşattıklarının unutulmamasını istedi. Öte yandan enkaz alanında çocuklara ait Kur’an-ı Kerim, ders kitapları, okul çantaları ve kişisel eşyalar sergilenmeye başlandı.
İran'ın güneyindeki Minab kentinde 28 Şubat tarihinde gerçekleşen ve ABD ile İsrail'in sorumlu tutulduğu okul saldırısının dehşeti gün yüzüne çıktı.
A HABER ABD'NİN KATLİAM YAPTIĞI OKULDA
168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda eğitim yuvası enkaza dönerken, A Haber ekipleri katliamın yaşandığı noktadan özel görüntülerle acı tabloyu dünyaya duyurdu. Muhabir Ekber Karabağ, bölgedeki son durumu ve acılı ailelerin feryadını canlı yayında aktardı.
168 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Körfez kıyısında, Hürmüz Boğazı'nın hemen yanı başında bulunan Minab kentindeki okuldan geriye sadece moloz yığınları kaldı. İki katlı binanın saldırı anında çocuklarla dolu olduğunu belirten Ekber Karabağ, "28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği saldırıda işte bu okulda çocuklar hedef alındı ve 168 çocuk hayatını kaybetti. Alt katta erkek çocuklar, üst katta ise kız çocuklar eğitim görüyordu" sözleriyle saldırının yaşandığı noktayı tarif etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre binanın birkaç dakika arayla iki kez hedef alındığı bildirildi.
"GÜÇLERİ YETMEYİNCE ÇOCUKLARI VURDULAR"
Katliamın gerçekleştiği noktada toplanan bölge halkı, çocukların anısına helva dağıtarak yas tutuyor. Duygularına hakim olamayan bölge sakinlerinden bir kadın, "Büyüklere güçleri yetmeyince, makamlara ulaşamayınca bu kadar zayıf olup küçük çocukları hedef aldılar" ifadelerini kullanarak yaşanan caniliğe tepki gösterdi. Bir başka İranlı kadın ise, "İçeri girer girmez çocukların fotoğraflarını görünce insan gözyaşlarını tutamıyor, bu anlatılamaz bir acı" sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.
ENKAZDAKİ ACI HATIRALAR: KUR'AN-I KERİM VE DERS KİTAPLARI
Saldırı sonrası okul bahçesinde çocuklardan geriye kalan eşyalar sergilenmeye başlandı. Enkaz arasından çıkarılan hatıralara değinen Karabağ, "Çocukların anılarını burada görebiliyoruz. 4. sınıf Kur'an-ı Kerim kitabı yırtılmış durumda. Yine 2. sınıf öğrencisi Reha Aşuri'den kalan bir hatıra, üzerinde 'dostluk ağacı' yazan bir resim ve delik deşik olmuş bir okul çantası karşımızda duruyor" diyerek parçalanmış ders notlarını ve çocuk kıyafetlerini izleyicilerle paylaştı.
ABD'NİN "FÜZE SİTESİ" İDDİASINA İRAN'DAN SERT YANIT
Saldırıya ilişkin ABD kanadından gelen açıklamalar ise tartışmaları alevlendirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan Brett Cooper'ın Kongre'deki savunmasına değinen muhabir, Cooper'ın, "Buranın bir füze sitesi olduğu iddia ediliyor, konuyla ilgili araştırmalarımız sürüyor" dediğini aktardı. Bu açıklamalara İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden jet yalanlama geldi. Karabağ süreci, "İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü derhal bu iddiaları yalanladı. Buranın herhangi bir askeri alan olmadığını, tamamen bir okul olduğunu belirterek bu kararı veren Amerikalı siyasetçilerin ve uygulayan askerlerin yargılanması gerektiğini ifade etti" sözleriyle aktardı. Tahran'dan gelen gazeteciler ve bölge sakinlerinin katılımıyla Minab'da düzenlenen anma etkinlikleri devam ediyor.