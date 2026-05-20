Kirli baronların çocuk avcısı paketlendi! Sokakları kana bulayan şebekenin kilit ismi kodeste

İstanbul’da son dönemde art arda yaşanan iş yeri kurşunlamaları, motosikletli saldırılar ve haraç olaylarının perde arkası bir kez daha gün yüzüne çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaş altındaki çocukları kullanarak suç ağı kurduğu öne sürülen organize yapıya yönelik kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün İstanbul’daki ve hatta Türkiye genelindeki organizasyon ağında aktif rol aldığı belirtilen E.M. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanırken, bir diğer firari H.A. da gözaltına alındı. A Haber’in A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, suç örgütlerinin deşifre ağını canlı yayında deşifre etti.

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, suç örgütlerinin özellikle 18 yaş altındaki çocukları hedef alması oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çocukların adeta bir "aparat" gibi kullanıldığı, kurşunlama ve silahlı saldırı eylemlerinde ön saflara sürüldüğü tespit edildi. KİRLİ BARONLARIN "ÇOCUK" TUZAĞI ÇÖKTÜ: SOKAKLARI KANA BULAYAN O ALÇAK YAKALANDI! Operasyonun yalnızca sıradan bir organize suç operasyonu olmadığını belirten A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bu operasyon sadece suç örgütlerine yönelik yapılan bir operasyon değil, aynı zamanda çocukları karanlığa itenlere yönelik bir operasyon" sözleriyle olayın sosyal boyutuna dikkat çekti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelinin Çatalca’da olduğu belirlendi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ÖRGÜTÜN "AZMETTİRİCİSİ" ÇATALCA'DA YAKALANDI Yakalanan E.M.'nin örgüt içerisinde sıradan bir isim olmadığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarına göre şüpheli, örgütün lojistik süreçlerinden saldırı planlamalarına kadar birçok kritik aşamada aktif rol üstleniyordu. Hedef seçimi, saldırıyı gerçekleştirecek kişilerin belirlenmesi ve eylem organizasyonlarının bizzat bu isim tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Mehmet Karataş, "Bu kişi yöneticiler arasında doğrudan organizasyonu yapan, kimin saldıracağını ve kime saldırılacağını belirleyen isim olarak öne çıkıyor. Azmettirici diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelinin Çatalca'da olduğu belirlendi. Ardından özel harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı. Baskında E.M. kıskıvrak yakalanırken, operasyon anları kameralara da yansıdı.