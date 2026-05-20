Kirli baronların çocuk avcısı paketlendi! Sokakları kana bulayan şebekenin kilit ismi kodeste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul’da son dönemde art arda yaşanan iş yeri kurşunlamaları, motosikletli saldırılar ve haraç olaylarının perde arkası bir kez daha gün yüzüne çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaş altındaki çocukları kullanarak suç ağı kurduğu öne sürülen organize yapıya yönelik kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün İstanbul’daki ve hatta Türkiye genelindeki organizasyon ağında aktif rol aldığı belirtilen E.M. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanırken, bir diğer firari H.A. da gözaltına alındı. A Haber’in A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, suç örgütlerinin deşifre ağını canlı yayında deşifre etti.

Operasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, suç örgütlerinin özellikle 18 yaş altındaki çocukları hedef alması oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, çocukların adeta bir "aparat" gibi kullanıldığı, kurşunlama ve silahlı saldırı eylemlerinde ön saflara sürüldüğü tespit edildi.

KİRLİ BARONLARIN "ÇOCUK" TUZAĞI ÇÖKTÜ: SOKAKLARI KANA BULAYAN O ALÇAK YAKALANDI!

Operasyonun yalnızca sıradan bir organize suç operasyonu olmadığını belirten A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bu operasyon sadece suç örgütlerine yönelik yapılan bir operasyon değil, aynı zamanda çocukları karanlığa itenlere yönelik bir operasyon" sözleriyle olayın sosyal boyutuna dikkat çekti.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelinin Çatalca'da olduğu belirlendi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ÖRGÜTÜN "AZMETTİRİCİSİ" ÇATALCA'DA YAKALANDI

Yakalanan E.M.'nin örgüt içerisinde sıradan bir isim olmadığı ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarına göre şüpheli, örgütün lojistik süreçlerinden saldırı planlamalarına kadar birçok kritik aşamada aktif rol üstleniyordu. Hedef seçimi, saldırıyı gerçekleştirecek kişilerin belirlenmesi ve eylem organizasyonlarının bizzat bu isim tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Mehmet Karataş, "Bu kişi yöneticiler arasında doğrudan organizasyonu yapan, kimin saldıracağını ve kime saldırılacağını belirleyen isim olarak öne çıkıyor. Azmettirici diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda şüphelinin Çatalca'da olduğu belirlendi. Ardından özel harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı. Baskında E.M. kıskıvrak yakalanırken, operasyon anları kameralara da yansıdı.

Operayona ilişkin konuşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, çarpıcı açıklamalarda bulundu (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SON 1 AYDAKİ 9 SALDIRININ ARKASINDA AYNI İSİM ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre E.M.'nin yalnızca örgüt yöneticisi olmadığı, aynı zamanda İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleşen silahlı saldırıların da doğrudan azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt, Esenler, Eyüpsultan ve Sarıyer'de son bir ay içerisinde meydana gelen toplam 9 ayrı silahlı eylemin planlayıcısının E.M. olduğu belirlendi. Emniyet kaynakları, saldırıların büyük bölümünde 18 yaş altındaki çocukların kullanıldığını değerlendirdi.

Bu durum, organize suç örgütlerinin çocukları nasıl sistematik biçimde suç ağlarına çektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esenyurt, Esenler, Eyüpsultan ve Sarıyer'de son bir ay içerisinde meydana gelen toplam 9 ayrı silahlı eylemin planlayıcısının E.M. olduğu belirlendi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OPERASYONDA FİRARİ HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI

Baskın sırasında yalnızca örgütün organizatörü değil, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de ele geçirildi. H.A. isimli şahsın 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı ve uzun süredir firari durumda olduğu öğrenildi.

Operasyon görüntülerinde şüphelilerin etkisiz hale getirilip emniyet ekiplerince kontrol altına alındığı anlar dikkat çekti. Yakalanan isimler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon görüntülerinde şüphelilerin etkisiz hale getirilip emniyet ekiplerince kontrol altına alındığı anlar dikkat çekti (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

FAILİ MEÇHUL DOSYALARDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

Operasyonun ardından dikkat çeken bir başka detay ise İstanbul'daki faili meçhul kurşunlama olaylarına ilişkin veriler oldu. Mehmet Karataş'ın emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre 2024 yılında İstanbul'da faili meçhul olarak kayıtlara geçen kurşunlama olayı sayısı 479'du.

Ancak organize suç örgütlerine yönelik yoğun operasyonlar sonucunda bu sayı 2025 yılında 39'a kadar düştü. 2026 yılı içerisinde ise rakamın 14 seviyesine kadar gerilediği öğrenildi.

Aynı dönemde kurşunlama olaylarında yüzde 55 oranında azalma yaşandığı da emniyet verilerine yansıdı. Bu tablo, organize suç örgütlerine yönelik teknik takip ve saha operasyonlarının etkisini ortaya koydu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇOCUKLARA TUZAK

Soruşturmanın en çarpıcı boyutlarından biri de suç örgütlerinin dijital dünyadaki yapılanması oldu. Emniyet birimleri, organize yapıların sosyal medya platformları üzerinden özellikle gençleri hedef aldığını belirledi.

Lüks yaşam görüntüleri, kolay para vaatleri ve suç dünyasını cazip gösteren paylaşımlar aracılığıyla çocukların ağına düşürüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda organize suç propagandası yaptığı değerlendirilen yaklaşık 3 bin sosyal medya hesabının kapatıldığı öğrenildi.

Karataş, "Çocuklar sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, vadedilen hayat tarzı ve para vaatleriyle kandırılıyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu anlattı.

Lüks yaşam görüntüleri, kolay para vaatleri ve suç dünyasını cazip gösteren paylaşımlar aracılığıyla çocukların ağına düşürüldüğü tespit edildi (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"7 BİN LİRAYA SUÇ İŞLETTİLER" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan değerlendirmelerde daha önce kamuoyuna yansıyan bazı saldırı dosyaları da yeniden gündeme geldi. Özellikle Serdar Ökten olayında yakalanan saldırganların çok düşük miktarlardaki para teklifleriyle suça yönlendirildiği belirtildi.

Şüphelilerin bazılarının 7 bin ila 10 bin lira arasında değişen vaatlerle kandırıldığı, hatta saldırıyı gerçekleştirdikten sonra paralarını dahi alamadıkları ortaya çıkmıştı. Emniyet kaynakları, suç örgütlerinin özellikle ekonomik zorluk yaşayan gençleri hedef aldığını değerlendiriyor.

GÖZLER ŞİMDİ MAHKEME SÜRECİNDE

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. E.M. ve H.A.'nın ilerleyen saatlerde nöbetçi savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Özellikle örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu değerlendirilen E.M.'nin yakalanmasının, suç ağının çözülmesinde kritik bir kırılma yaratabileceği belirtiliyor. Emniyet kaynakları, tepe kadroya ulaşmanın alt yapılanmaların çökertilmesini hızlandıracağını değerlendiriyor.

MECLİS'TEN YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Öte yandan çocukların suça sürüklenmesine ilişkin yürütülen tartışmalar Meclis gündeminde de yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı ve yakın zamanda önemli adımlar atılmasının beklendiği ifade edildi.

Uzmanlar, organize suç örgütlerinin çocukları kullanmasının önüne geçebilmek için hem cezai yaptırımların hem de sosyal rehabilitasyon çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

