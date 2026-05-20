Bayram sonrası “kıyamet” senaryosu! Körfez için geri sayım başladı mı?

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın “İki ya da üç gün içinde büyük darbe vurabiliriz” çıkışı, Orta Doğu’da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, perde arkasında çok daha büyük bir savaş hazırlığının yürütüldüğünü belirterek, Körfez ülkelerinin savunma alarmına geçtiğini söyledi. Fazla, İran’ın elindeki balistik füze ve kamikaze drone kapasitesinin hâlâ yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti. Bayram sonrası için tarih veren Fazla, “Körfez’i allak bullak edecek bir senaryo masada” diyerek sıcak bölgedeki kritik tabloyu anlattı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "büyük darbe" mesajı Orta Doğu'daki gerilimi yeniden tırmandırdı. Körfez hattında savunma sistemleri alarma geçirilirken, A Haber'e konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, perde arkasında çok daha büyük bir savaş hazırlığının yürütüldüğünü belirtti. İran'ın hâlâ güçlü bir füze ve drone kapasitesine sahip olduğunu belirten Fazla, bayram sonrası döneme dikkat çekerek bölgeyi sarsabilecek yeni bir sıcak çatışma ihtimaline işaret etti. TRUMP'TAN YENİ "BÜYÜK DARBE" ÇIKIŞI ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir operasyon ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Belki cuma, cumartesi, pazar… Belki de gelecek haftanın başı. Sınırlı bir zaman dilimi. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz." sözleriyle bölgede yeni bir savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Trump, İran'ın müzakere masasına baskı altında geldiğini savunarak, "Umarım savaşa gitmek zorunda kalmayız ama onlara bir büyük darbe daha vurmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir operasyon ihtimaline ilişkin tarih verdi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Trump'ın özellikle "Bir saat kala saldırıyı durdurdum" şeklindeki önceki açıklamaları ve Körfez ülkelerinin devreye girdiğini söylemesi ise dikkat çekici bir perde arkası tartışmasını beraberinde getirdi. Bölgedeki ateş hattında yeni bir sıcak temas ihtimali konuşulurken, gözler hem Washington'a hem de Körfez başkentlerine çevrildi. "KÖRFEZ ÜLKELERİ HAZIR DEĞİLDİ" Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Trump'ın son çıkışının arkasında Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının bulunduğunu belirterek, Körfez başkentlerinin İran'dan gelebilecek misilleme saldırılarından ciddi şekilde çekindiğini söyledi. Hüseyin Fazla, "Körfez ülkeleri herhangi bir şekilde İran'ın enerji altyapısına, köprülerine ve ulaştırma hatlarına yönelik saldırıların ardından kendi ülkelerine karşılık verileceğini düşünüyor. Çünkü İran doğrudan Körfez ülkelerini vuruyor." ifadelerini kullandı. Fazla, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sistemlerini güçlendirme çabasında olduğunu belirterek, "İsrail'in Demir Kubbe sistemi, Davut'un Sapanı ve Demir Işın gibi sistemlerin Körfez'e taşınması bunun göstergesi. Patriot stoklarının güçlendirilmesi için de tahkimat sürüyor." sözleriyle bölgedeki askeri hazırlığı anlattı.