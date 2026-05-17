Depo değil ilaç fabrikası! Duşa kabin tabanlarına uyuşturucu gizlemişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik dev operasyonlar gerçekleştirdi.

Bağcılar'dan Pendik'e, Beykoz'dan Balat'a kadar uzanan baskınlarda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirlerinin uyuşturucuları duşa kabin tabanlarına gizlediği ve paketlerin üzerine "nazar boncuğu" ile "çilek" stickerları yapıştırarak şifreleme yaptığı ortaya çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonun tüm detaylarını ve şaşırtan görüntüleri canlı yayında paylaştı.

DUŞA KABİN TABANINDA GİZLİ ZEHİR

Zehir tacirlerinin kullandığı inanılmaz yöntemler narkotik polisinin dikkati sayesinde deşifre edildi. Operasyonun büyüklüğüne dikkat çeken Mehmet Karataş, "Burada yapılan her bir operasyon bizim açımızdan dev bir operasyon. Tek bir insan hayatının bile kurtarılması devasa bir operasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu maddelerin Türkiye'nin doğu sınırından illegal yollarla sokulduğunu belirten Karataş, Hakkari üzerinden İstanbul Bağcılar'a getirilen bir kamyonetteki duşa kabin tabanlarının içine gizlenmiş yüzlerce kilo zehrin ele geçirildiğini aktardı.