Depo değil ilaç fabrikası! Duşa kabin tabanlarına uyuşturucu gizlemişler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucuların duşa kabinlerinin taban kısmına gizlendiği belirlenirken, paketlerin üzerine yapıştırılan “nazar boncuğu” ve “çilek” figürlü stickerların ise örgüt içi şifreleme amacıyla kullanıldığı tespit edildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, operasyonların perde arkasını ve kameralara yansıyan çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.
DUŞA KABİN TABANINDA GİZLİ ZEHİR
Zehir tacirlerinin kullandığı inanılmaz yöntemler narkotik polisinin dikkati sayesinde deşifre edildi. Operasyonun büyüklüğüne dikkat çeken Mehmet Karataş, "Burada yapılan her bir operasyon bizim açımızdan dev bir operasyon. Tek bir insan hayatının bile kurtarılması devasa bir operasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu maddelerin Türkiye'nin doğu sınırından illegal yollarla sokulduğunu belirten Karataş, Hakkari üzerinden İstanbul Bağcılar'a getirilen bir kamyonetteki duşa kabin tabanlarının içine gizlenmiş yüzlerce kilo zehrin ele geçirildiğini aktardı.
ÇİLEK VE NAZAR BONCUĞU ŞİFRESİ
Ele geçirilen paketlerin üzerindeki stickerların birer şifre olduğunu ifade eden Karataş, "Nazar boncuklu stickerlar bir gruba, çilek stickerlı olanlar ise başka bir gruba verilecek şekilde kodlanmış. Bu simgeler ya malın kalitesini belirliyor ya da sevkiyatın yapılacağı adresleri şifreliyor" sözleriyle uyuşturucu trafiğindeki gizli yöntemi anlattı. Narkotik köpeğinin tepkisiyle ortaya çıkarılan bu sevkiyatın, milyonlarca gencin zehirlenmesini engellediği vurgulandı.
DEPOYU İLAÇ FABRİKASINA ÇEVİRMİŞLER
Operasyonların bir diğer ayağı ise Pendik, Beykoz ve Esenler hattında gerçekleşti. Kırmızı reçeteyle satılması gereken ağır ilaçların illegal yollarla üretilip uyuşturucu olarak pazarlandığını belirten Mehmet Karataş, "Pregabalin denilen ve merkezi sinir sistemini doğrudan tahrip eden bu maddeyi illegal yollarla üreten bir depo ele geçirildi. Polis ekipleri kısa sürede tüm bağlantıları çözerek 6 milyon civarında kapsülün piyasaya sürülmesini engelledi" bilgisini paylaştı.
BALAT'TA ÖNCE OPERASYON SONRA HUZUR ZİYARETİ
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği ve drone ile anbean takip ettiği şafak operasyonunda ise Fatih, Balat ve Ayvansaray bölgeleri abluka altına alındı. Operasyon sonucunda 65 şüphelinin yakalandığını belirten Karataş, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, "Gençlerimizi de geleceğimizi de çaldırmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle kararlılık mesajı verdiğini aktardı. Operasyonun ardından bölge esnafıyla bir araya gelerek vatandaşın desteğini alan Selami Yıldız için Karataş, "Önce operasyon yaptı, sonra huzuru yerinde görmek için vatandaşla kahve içip sohbet etti" ifadelerini kullandı.