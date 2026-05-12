Cansel Ayanoğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

"Kısmetse Olur" programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan ve geçtiğimiz haftalarda tutuklanan sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu hakkında beklenen Adli Tıp raporu tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: Instagram

"TEK BAĞIMLILIĞIM ESTETİK" DEMİŞTİ

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanan Ayanoğlu, savcılık sorgusunda hayatı boyunca hiçbir uyuşturucu maddeyle temasının olmadığını savunmuştu.

İfadesinde çevresinde uyuşturucu kullanan ya da temin eden herhangi bir kişi bulunmadığını söyleyen Ayanoğlu, "Benim tek bağımlılığım estetik" diyerek hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.