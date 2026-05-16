4 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler, giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek.

DAHA ÖNCE AFTAN YARARLANAMAYANLAR DA KAPSAMA ALINDI Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkânı sağlanacak. Bir üniversite programını kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylar da belirlenen süre içinde başvurarak öğrenim hakkı elde edebilecek.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA GEÇİŞ İMKâNI Sabah'ın haberine göre; Düzenleme yalnızca üniversiteye dönüşü değil, geçiş süreçlerini de kolaylaştıracak. Yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek. YÖK'ün hazırladığı taslağın yasalaşma sürecinin ardından başvuru takvimi ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.