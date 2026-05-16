YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak
YÖK’ün hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilişiği kesilen öğrenciler belirli şartlarla yeniden üniversiteye dönebilecek. Düzenlemede terör, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin aftan yararlanamayacağı açık şekilde belirtildi.
ÜNİVERSİTE AFFIYLA EĞİTİM HAYATI YARIM KALANLARA YENİ FIRSAT
Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme, hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor.
Taslağa göre; hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak.
AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER KAPSAM DIŞINDA
Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.
Taslakta disiplin ve kamu güvenliği açısından ağır suçlar için istisna uygulanacağı vurgulandı.