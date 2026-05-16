CANLI YAYIN

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak

YÖK’ün hazırladığı 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor. Hazırlık, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ilişiği kesilen öğrenciler belirli şartlarla yeniden üniversiteye dönebilecek. Düzenlemede terör, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin aftan yararlanamayacağı açık şekilde belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla üniversite affının kapsamı genişletiliyor.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 1

ÜNİVERSİTE AFFIYLA EĞİTİM HAYATI YARIM KALANLARA YENİ FIRSAT

Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrenci için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılacak. Düzenleme, hazırlık sınıfından lisansüstü programlara kadar geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor.

Taslağa göre; hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkı elde edebilecek. Böylece akademik kariyeri yarıda kalanlara ikinci bir fırsat sunulacak.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 2

AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER KAPSAM DIŞINDA

Yeni düzenlemede hangi suçların af kapsamı dışında tutulacağı da net şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.

Taslakta disiplin ve kamu güvenliği açısından ağır suçlar için istisna uygulanacağı vurgulandı.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 3

4 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında yeniden üniversitelerine dönebilecek.

Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş hakkı da tanınacak. Öğrenciler, giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 4

DAHA ÖNCE AFTAN YARARLANAMAYANLAR DA KAPSAMA ALINDI

Taslağa göre daha önce çıkarılan öğrenci aflarını kaçıranlar da yeni düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler için de yeniden dönüş imkânı sağlanacak.

Bir üniversite programını kazandığı halde kayıt yaptıramayan adaylar da belirlenen süre içinde başvurarak öğrenim hakkı elde edebilecek.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 5

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINA GEÇİŞ İMKâNI

Sabah'ın haberine göre; Düzenleme yalnızca üniversiteye dönüşü değil, geçiş süreçlerini de kolaylaştıracak. Yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.

YÖK'ün hazırladığı taslağın yasalaşma sürecinin ardından başvuru takvimi ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.

YÖK'ten yeni adım! Üniversite affı geliyor! Terör, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutulacak - 6

SIKÇA SORULAN SORULAR

Üniversite affından kimler yararlanabilecek?

Hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce öğrenci affını kaçıranlar ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar da başvuru yapabilecek.

Üniversite affı hangi suçları kapsamıyor?

Taslağa göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyen kişiler öğrenci affından yararlanamayacak.

Üniversite affına başvurular ne zaman yapılacak?

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra öğrencilerin 4 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 2026-2027 akademik yılında üniversitelerine dönmesi planlanıyor.

Üniversite affıyla yatay geçiş yapılabilecek mi?

Evet. Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlar, giriş puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara yatay geçiş başvurusu yapabilecek.

Açıköğretim programlarına geçiş hakkı olacak mı?

Taslağa göre yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.

Öğrenci affı için detaylar netleşiyor! İşte masadaki şartlarÖğrenci affı için detaylar netleşiyor! İşte masadaki şartlar ÖĞRENCİ AFFI İÇİN DETAYLAR NETLEŞİYOR! İŞTE MASADAKİ ŞARTLAR

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın