İBB'den Trabzonspor'un kazanılmış hakkına engel! Milyonlarca taraftarın gözü mahkemeden çıkacak kararda

Trabzonspor’un sporcu giderlerini karşılamak ve kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak amacıyla planladığı Kartal tesis projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davayla durdurulma noktasına geldi. Başkan Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınsa da, İBB yönetimi "trafik yoğunluğu" bahanesiyle projeyi yargıya taşıdı. Bordo-mavili camia, projenin önündeki bu engellemeye sert tepki gösteriyor.

Başkan Erdoğan'ın yıllar önce Trabzonspor'a kazandırdığı Kartal'daki değerli arazide yükselmesi planlanan tesis projesi, İBB'nin engeline takıldı. Kulüp yönetiminin tüm yasal izinleri almasına rağmen İBB yönetimi, bölgedeki trafik yoğunluğunu öne sürerek projeye karşı dava açtı. Tesisin inşasının sekteye uğramasıyla birlikte gözler, 4 ay önce asılan ilanla başlayan yargı sürecine çevrildi.

"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMÜYOR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor kulüplerinin mali yapılarının sürdürülebilirliği için bu tür projelerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Gelirler belli olduğu için kulüplerin bu tip projelere ihtiyacı var. Şu anda taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz ancak bunun bir sınırı var. UEFA artık sportif gelir istiyor." ifadelerini kullandı. Kulübün ekonomik dengesinin korunması gerektiğini belirten Doğan, "Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz eksi 5 milyon euro yapıyoruz. Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutmamız gerekiyor." sözleriyle projeye olan ihtiyacı aktardı.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN İBB'YE TEPKİ

İBB yönetiminin tavrına karşı ayağa kalkan Trabzonspor taraftarları, projenin engellenmesini "siyasi bir hamle" olarak nitelendiriyor. Bir taraftar, "İBB'nin mahkemeye başvurması etik değil. Trabzonspor olduğu için bunu yapıyorlar, diğer takımlara olsa böyle bir uygulama yapmazlardı." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer bordo-mavili futbolsever ise, "Devletin verdiğini şahıslar alamaz. Başkanımızın ve kulübümüzün sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullanarak karara karşı olduklarını belirtti.

MİLYONLARIN GÖZÜ MAHKEME KARARINDA

Trabzonspor camiası, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek olan bu projenin önündeki hukuki engellerin bir an önce aşılmasını bekliyor. Milyonlarca taraftarın ve kulüp yönetiminin dikkati mahkemeden çıkacak karara kilitlenmiş durumda.