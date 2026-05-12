İBB iştirak şirketleri zarar tablosunda en yüksek mali açığın asfalt üretimi yapan İSFALT AŞ'de oluştuğu görüldü. Şirketin 22 milyar 896 milyon lirayı aşan gelirine karşılık giderlerinin yaklaşık 24 milyar 976 milyon liraya ulaştığı, toplam zararın ise 2 milyar 79 milyon lirayı geçtiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda iştirak şirketlerine ilişkin gelir-gider verileri yayımlandı. Rapora göre BELTUR AŞ, İSFALT AŞ, Metro İstanbul AŞ ve HALK EKMEK AŞ'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 iştirak şirketi yılı zararla kapattı.

İSFALT EN FAZLA ZARAR EDEN ŞİRKET OLDU

Faaliyet raporuna göre ikinci en yüksek zarar, güvenlik ve danışmanlık hizmetleri sunan İSTGÜVEN AŞ'de oluştu. Şirketin yaklaşık 1 milyar 814 milyon lira zarar ettiği belirtildi.

Kentteki raylı ulaşım ağından sorumlu Metro İstanbul AŞ'nin ise 17 milyar 217 milyon lira gelir elde ettiği, buna rağmen yaklaşık 952 milyon 990 bin lira zarar açıkladığı hesaplandı.