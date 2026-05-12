İBB raporu ortaya koydu! 9 iştirak şirketi zarar etti: En büyük açık İSFALT'ta

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda iştirak şirketlerine ilişkin gelir-gider verileri yayımlandı. Rapora göre BELTUR AŞ, İSFALT AŞ, Metro İstanbul AŞ ve HALK EKMEK AŞ'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 iştirak şirketi yılı zararla kapattı.

İBB iştirak şirketleri zarar tablosunda en yüksek mali açığın asfalt üretimi yapan İSFALT AŞ'de oluştuğu görüldü. Şirketin 22 milyar 896 milyon lirayı aşan gelirine karşılık giderlerinin yaklaşık 24 milyar 976 milyon liraya ulaştığı, toplam zararın ise 2 milyar 79 milyon lirayı geçtiği kaydedildi.

İSFALT EN FAZLA ZARAR EDEN ŞİRKET OLDU

Faaliyet raporuna göre ikinci en yüksek zarar, güvenlik ve danışmanlık hizmetleri sunan İSTGÜVEN AŞ'de oluştu. Şirketin yaklaşık 1 milyar 814 milyon lira zarar ettiği belirtildi.

Kentteki raylı ulaşım ağından sorumlu Metro İstanbul AŞ'nin ise 17 milyar 217 milyon lira gelir elde ettiği, buna rağmen yaklaşık 952 milyon 990 bin lira zarar açıkladığı hesaplandı.

BELTUR VE HALK EKMEK DE ZARAR AÇIKLADI

İBB iştiraklerinden BELTUR AŞ'nin 1 milyar 698 milyon lira gelirine karşılık yaklaşık 165 milyon lira açık verdiği rapora yansıdı. Şirket; Hidiv Kasrı, Büyükada'daki otel ve Çadır Köşk Bahçe gibi tesisleri işletiyor.

Kamuoyunda son dönemde satış rakamlarıyla gündeme gelen HALK EKMEK AŞ'nin de yılı zararla kapattığı belirtildi. Raporda şirketin yaklaşık 199 milyon lira mali kayıp yaşadığı ifade edildi.

MEDYA AŞ VE İSTTELKOM DA LİSTEDE YER ALDI

İstanbul'da trafik sinyalizasyon ve araç bakım hizmetleri sunan İSBAK AŞ'nin yaklaşık 19 milyon lira zarar ettiği bildirildi. Akıllı şehir iletişim altyapısı alanında faaliyet gösteren İSTTELKOM AŞ'nin zararının ise yaklaşık 149 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Raporda ayrıca MEDYA AŞ'nin 220 milyon lirayı aşan açık verdiği, İSYÖN AŞ'nin ise yaklaşık 49 milyon lira zarar ettiği belirtildi. Buna karşın iştirakler arasında yer alan diğer 21 şirketin yılı karla tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

FAALİYET RAPORUNDA MALİ TABLO DETAYLARI PAYLAŞILDI

İBB 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda iştirak şirketlerinin gelir ve gider kalemlerine ilişkin detaylı mali veriler yer aldı. Rapordaki veriler, belediye iştiraklerinin operasyonel maliyetleri ve gelir dengelerine ilişkin tabloyu ortaya koydu.

Haberin ilerleyen süreçte İBB Meclisi'ndeki değerlendirmeler ve olası yeni açıklamalarla birlikte yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

