Arnavutköy'de hizmete İBB engeli! CHP'li meclis üyelerinden provokasyon

Açıklamada, planlanan peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilememesiyle birlikte, Haraççı Kavşağı'nda hem mevcut eksikliklerin giderilemediği hem de başlatılan çalışmanın sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

"SÖZ VERİP YAPMADIKLARI GİBİ ENGEL OLDULAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, İBB yönetimine söz konusu alanda düzenleme yapılması gerektiğinin daha önce iletildiğini belirterek, "İki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz." ifadelerini kullandı.