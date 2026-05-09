Savunmada ezber bozan Türk mühendisliği! “Patriot menziline girmeden vurabiliyoruz”
Türk savunma sanayiinin yerli ve milli mühendislik gücü, SAHA 2026 fuarında bir kez daha dünyanın gündemine oturdu. Hava-hava ve hava-yer füze sistemlerinden turbojet motorlu yeni nesil akıllı mühimmatlara kadar birçok kritik teknoloji dikkat çekerken, A Haber’de konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye’nin geliştirdiği sistemlerle artık hava savunma hatlarını aşabildiğini belirterek, “Patriot menziline girmeden hedefi vurabiliyoruz” sözleriyle savunmada gelinen tarihi noktayı gözler önüne serdi.
Savunma sanayiinde Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ulaştığı devasa güç, SAHA 2026 fuarında dünya basınına damga vurdu. 8 milyar dolarlık dev ihracat anlaşmalarının imzalandığı, bir dönem Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkelerin bugün iş birliği için sıraya girdiği tarihi fuarda, gökyüzünün yeni hakimleri görücüye çıktı. A Haber ekranlarında konuşan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, SOM'dan KUZGUN'a kadar geliştirilen yeni nesil mühimmatların özelliklerini tek tek açıkladı.
SAHA 2026'DA TÜRKİYE RÜZGARI
Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yeni nesil mühimmatlar "Sahanın Şampiyonları" olarak tanımlandı. Özellikle TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen mühimmat ailesi mercek altına alınırken, hava platformlarına entegre edilen sistemlerin sahadaki etkinliği detaylarıyla anlatıldı.
Savunma sanayiindeki ekosistem yapısına dikkat çekilen bölümde; ROKETSAN, ASELSAN, Baykar, TEI ve Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumların farklı uzmanlık alanlarında birbirini tamamlayan görevler üstlendiği belirtildi. TÜBİTAK SAGE'nin ise özellikle uzay ve mühimmat teknolojilerinde kritik görev üstlendiği aktarıldı.
SOM VE SOM-J: TÜRKİYE'NİN UZUN MENZİLLİ VURUCU GÜCÜ
İlk olarak SOM ve SOM-J mühimmat ailesini ele alan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Bunlar orta menzilli stand-off mühimmat olarak geçiyor. Özellikle SOM-J, F-35'in dahili silah yuvasına girebilmesi için geliştirilmişti" sözleriyle sistemin geçmişini anlattı.
Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına rağmen SOM-J'nin geliştirilmeye devam edildiğini belirterek, "Şu anda hem savaş uçaklarından hem de insansız hava araçlarından atılabilecek şekilde modifiye edildi" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 250 ila 275 kilometre menzile ulaşabilen mühimmatların, hedefi 1 metreden daha düşük hassasiyetle vurabildiği vurgulandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile TÜBİTAK SAGE'nin ortak test süreçleri yürüttüğü belirtilirken, Eskişehir'de bulunan 401. Test Filosu'nun mühimmat entegrasyonlarında kritik rol üstlendiği ifade edildi.
Dr. Hüseyin Fazla, "Bir mühimmatı üretmek tek başına yeterli değil. Uçağa entegrasyonu, atış testleri, uçaktan ayrılma testleri ve sayısız doğrulama süreci gerekiyor" şeklinde konuştu.
"PATRIOT MENZİLİNE GİRMEDEN HEDEFİ VURABİLİYOR"
Programda dikkat çeken başlıklardan biri de uzun menzilli mühimmatların hava savunma sistemlerine karşı sağladığı avantaj oldu. Dr. Hüseyin Fazla, "Günümüzde hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden hedefi vurmanız gerekiyor. SOM gibi mühimmatlarla yaklaşık 250 kilometre öteden atış yapabiliyorsunuz" dedi.
Mühimmatların menzilinin yalnızca teknik kapasiteye değil, atıldığı irtifa ve platform hızına göre de değiştiği belirtildi. Dr. Hüseyin Fazla, "30 bin feet irtifadan bırakılan mühimmat çok daha uzun menzile gider. Aynı şekilde F-16'dan yüksek hızla atılan mühimmat ile insansız hava aracından bırakılan mühimmat arasında ciddi menzil farkı oluşur" ifadelerini kullandı.