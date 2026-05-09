Savunmada ezber bozan Türk mühendisliği! “Patriot menziline girmeden vurabiliyoruz”

Hüseyin Fazla: SOM gibi mühimmatlarla yaklaşık 250 kilometre öteden atış yapabiliyorsunuz” (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KUZGUN AİLESİ: YENİ NESİL AKILLI MÜHİMMAT

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KUZGUN ailesi oldu. KUZGUN-TJ, KUZGUN-KY ve KUZGUN-SS sistemlerinin farklı harekat ihtiyaçlarına göre geliştirildiği anlatıldı.

Serbest süzülen versiyonun kanatçık sistemiyle uzun menzile ulaştığı belirtilirken, katı yakıtlı versiyonun mühimmata ek enerji sağlayarak onu adeta füze karakterine dönüştürdüğü ifade edildi. Turbojet motorlu KUZGUN-TJ'nin ise yaklaşık 150 kilometrelik menziliyle dikkat çektiği aktarıldı.

Dr. Hüseyin Fazla, "Turbojet motor sayesinde küçük bir mühimmat çok uzak mesafelere taşınabiliyor. Katı yakıtlı versiyon yaklaşık 80 kilometreye ulaşırken turbojet versiyonu 150 kilometreye kadar çıkabiliyor" sözleriyle sistemin kapasitesini anlattı.