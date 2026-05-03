İsrail’in Akdeniz’deki truva atı Yunanistan mı? Dronlar Girit’ten kalktı Atina izledi!

Akdeniz’in suları bir kez daha İsrail’in hukuk tanımaz saldırganlığı iddialarıyla ısındı! Barselona’dan hareket eden ve İtalya ile Sicilya’dan katılımlarla 65 tekneye ulaşan Sumud Filosu, Yunanistan karasularına yaklaşık 54 mil mesafede İsrail’e ait olduğu öne sürülen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. A Haber’de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali ise “Yunanistan bu süreçte nasıl bir rol oynadı?” sorusunu yanıtlayarak, Atina yönetiminin sessizliğinin operasyona fiilen destek anlamına geldiğini ifade etti.

Akdeniz'de uluslararası sularda Siyonist müdahale, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Sumud Filosu'na yönelik abluka, özellikle Yunanistan'ın rolü üzerinden diplomatik tartışmaları beraberinde getirdi. A Haber'e katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla gelişmelerin hem uluslararası hukuk hem de bölgesel dengeler açısından kritik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. YUNANİSTAN KARASULARINDA ABLUKA SKANDALI SUMUD'A ABLUKA SKANDALI 54 MİL KALA HAİN MÜDAHALE Akdeniz'de insani yardım ve farkındalık amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Barselona'dan yola çıkan ve Sicilya'da 65 tekneye ulaşarak büyüyen filonun barışçıl yolculuğu, 29 Nisan'da Yunanistan karasularına 54 mil mesafede kesildi. İsrail'e ait savaş gemileri ve dronlar, içinde Yunan vatandaşlarının da bulunduğu tekneleri abluka altına alarak müdahalede bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, "Yunanistan'ın tavrı burada son derece vahim. Daha önceki Sumud Filosu kafilelerinde de yine Girit Adası üzerinden İsrail menşeli dronlarla teknelere saldırı gerçekleşmişti. Bu sefer de Yunan Sahil Güvenliği'nin ve Yunan deniz unsurlarının müdahale etmesi gereken bir alanda saldırı gerçekleşiyor." sözleriyle bölgedeki tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Küresel Sumud Filosuna Katil İsrail işgal güçleri Yunanistan karasularına 54 mil kala saldırdı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Türkiye’den İsrailin Sumud saldırısına yargı hamlesi TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SUMUD SALDIRISINA YARGI HAMLESİ YUNANİSTAN'IN KİRLİ SESSİZLİĞİ VE İSRAİL'E "LOJİSTİK" DESTEK Saldırının gerçekleştiği konum, Yunanistan'ın operasyondaki rolünü de tartışmaya açtı. Kendi karasularına çok yakın bir noktada gerçekleşen bu müdahaleye sessiz kalan Atina yönetimi, uluslararası kamuoyunda eleştirilerin odağı haline geldi. Dr. Anar Ali, "Bu sefer işleri biraz tırnak içerisinde 'sağlama alarak', Gazze açıklarına yaklaşmadan yani İsrail karasularına yaklaşmadan Yunanistan karasularına yakın bir alanda müdahale ediyorlar. Yunanistan burada sessiz kalarak İsrail savaş gemilerine fiilen bu operasyona destek vermiş oldu. Halbuki Yunanistan Sahil Güvenliği'nin İsrail savaş gemilerine müdahale ederek bu müdahaleyi engellemesi lazımdı." ifadelerini kullandı. A Haber Sumud Filosundan canlı yayında A HABER SUMUD FİLOSU'NDAN CANLI YAYINDA "FİRAVUN HÜKÜMETİ" GAZZE'Yİ AÇLIĞA MAHKUM EDİYOR Gazze'de devam eden kriz, Sumud Filosu'nun temel motivasyon kaynağını oluştururken, bölgedeki durumun boyutları da dikkat çekiyor. Dr. Anar Ali, "Gazze gerçekten de gündemden düşmeye başladı. İki seneden fazla insanlar orada katliama uğradı, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor ve bu durum hâlâ devam ediyor. Gıda, su, çadır ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti; 'Biz oraya konteyner göndermek istiyoruz ama buna müsaade edilmiyor.' Yardımlar Refah Sınır Kapısı'nda takılıp kalıyor, içeri girmesine izin verilmiyor. Hâlâ Gazze'nin %52'si İsrail işgali altında." şeklinde konuştu. Anar Ali ayrıca, müdahalenin Girit açıklarında yapılmasının sebebinin, filonun Gazze'ye doğru ilerleyerek daha fazla ses getirmesini engellemek olduğunu vurguladı.

Anar Ali: Siyonist hükümet Gazze'yi açlığa mahkum ediyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) KÜRESEL KOZMOPOLİT YAPI VE AKILLI DİPLOMASİ Filistin davasının küresel ölçekte savunulması noktasında önemli bir perspektif sunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan, filoların yapısına dair kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. İsmail Ermağan, "Bu filoların başarısı küresel kozmopolit bir yapıya sahip olmasıyla mümkündür. Eğer sadece bizden birilerini koyarsak bu ters teper. Çok milletten çok daha fazla katılım sağlamak lazım. Bir kere bunu kesinlikle vurguluyorum." sözleriyle uluslararası desteğin önemine işaret etti. Ermağan ayrıca, "İsrail ise bu süreçte farklı bir yöne gidiyor. Bu nedenle çalışmaların Avrupa'nın da ötesine taşınması; İngiltere, Türkiye ve İspanya gibi güçlü ülkeler arasında ortak bir diyalog geliştirilmesi gerekiyor. Güvenlik mimarisi üzerinden bu adımlar atılmalı." değerlendirmesinde bulundu. Sumud Filosu aktivistleri İstanbulda SUMUD FİLOSU AKTİVİSTLERİ İSTANBUL'DA