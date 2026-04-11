A Haber Sumud Filosu'ndan canlı yayında

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı acımasız ambargoyu kırmak, insani yardımları mazlumlara ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin halkının çığlığını haykırmak için kurulan Küresel Umut Filosu, bir yıllık aranın ardından dev bir katılımla yeniden harekete geçti. Geçtiğimiz yıl İsrail’in kanlı müdahalelerine maruz kalan ancak geri adım atmayan aktivistler, bu kez iki katı bir güçle Barcelona’dan demir alıyor. Ateş hattına uzanan bu kutlu yolculuğun detaylarını ve sıcak bölgedeki son hazırlıkları, filonun cesur isimlerinden aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınında tarihi tanıklıklarla aktardı.

A HABER SUMUD FİLOSU'NDAN CANLI YAYINDA Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Akdeniz'in sularında. İsrail'in hukuk tanımaz ablukasını sarsmak için yola çıkmaya hazırlanan Küresel Umut Filosu, bu kez daha kararlı ve daha kalabalık.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Barcelona limanında hareketlilik hat safhadayken, aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınında tarihi tanıklıklarla aktardı. Aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, "Filistinliler adına oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberliğe dahil olduğunuz için teşekkür ederim. Şu an Barcelona'dayız ve gemilerimizle merkezi limana yaklaştık. Bugün ve yarın etkinliklerimiz var. Yarın hava şartları elverdiği sürece inşallah yolculuğumuza başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu yolculuğun sadece bir yardım konvoyu değil, aynı zamanda uluslararası bir direniş sembolü olduğu vurgulandı.

(Foto: AA)

AKDENİZ'DE ÖZGÜRLÜK RÜZGARI: DİĞER LİMANLAR DA KATILACAK

Barcelona, bu tarihi yolculuğun sadece ilk durağı, filonun kapsamı ve stratejisi hakkında bilgi veren Ordu, "İlk buradan çıkacak olan filomuza sonrasında Akdeniz'in diğer limanlarından arkadaşlarımız katılacak." şeklinde konuşarak, hareketin tüm Avrupa limanlarını kapsayan geniş çaplı bir organizasyona dönüştüğünü belirtti. Geçen yıl yaşanan zorlukların aktivistleri yıldırmadığı, aksine daha büyük bir motivasyonla kenetlendikleri gözlendi.



ZİNDAN DUVARLARINDAN GELEN TARİHİ TANIKLIK: "202. GÜN" İMZALARI

Sümeyra Akdeniz Ordu'nun açıklamaları, İsrail zulmünün sadece denizde değil, zindanlarda da nasıl bir direnişle karşılaştığını gözler önüne serdi. Geçmişteki hapis süreçlerini ve oradaki ruh halini anlatan Ordu, "Aslında son hapse giriş çıkışlarımızı bazen arkadaşlarımızla konuşuyoruz; çünkü misyona katılan arkadaşlarımızın çoğu, bilhassa organizasyonun içerisinde olanların büyük bir kısmı hapiste vaktimizi beraber geçirdiğimiz kişiler. Orada duvarda yazılı olan '202. gün' gibi imzaları hatırladığımda, Filistinli kadınların o dik duruşunu düşündüğümde, tekrar yola çıkmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha anladık. Bu yüzden sayımızı artırmamız gerektiğini gördük ve şimdi daha güçlü bir şekilde yola çıkıyoruz." sözleriyle, yaşadıkları dehşet anlarının onları nasıl kamçıladığını ifade etti.