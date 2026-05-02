Beyaz Saray’ın savaş yetkisi! 60 günlük sistem nasıl işliyor? Uzmanlardan A Haber’de çarpıcı uyarı
ABD’nin İran’la yaşadığı gerilim sonrası ateşkes süreci devam ederken, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz henüz tam anlamıyla çözülmedi, Babülmendep hattında ise yeni bir çatışma ihtimali gündeme geldi. Askeri yığınaklar, uzatılan ateşkes süreleri ve bölgeye sevk edilen devasa askeri güçler, “yeni bir savaş mı geliyor?” sorusunu yeniden alevlendirirken, A Haber’de konuşan uzman isim bunun sıradan bir savunma hazırlığı değil, açık bir stratejik harekat planı olduğuna dikkat çekti.
Dünya nefesini tuttu, Orta Doğu'nun en kritik dönemlerinden birine sahne oluyor. Sahte bir sessizliğin hakim olduğu bölgede perde arkasında devasa bir fırtınanın hazırlığı yapılıyor. Babülmendep'te Husilerin yeni hamlesiyle patlak veren krizler, ABD'nin bölgede yaptığı görülmemiş yığınakla birleşince "ikinci bir savaş mı geliyor?" sorusu gündeme bomba gibi düştü.
BABÜLMENDEP'TE HARAÇ KRİZİ
Ortadoğu'nun kritik geçiş noktalarında gerilim yeniden tırmanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz yerini Babülmendep'te yeni bir tehdide bıraktı. İran'ın Hürmüz'de uyguladığı stratejinin benzerinin Husiler tarafından Babülmendep'te hayata geçirilmek üzere olduğu bilgisi sıcak bölge kaynaklarına yansıdı.
Gelen bilgiler doğrultusunda Husilerin boğazdan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edebileceğine dair senaryolar, küresel ticaret hattında yeni bir kaos ihtimalini gündeme taşıdı. Bu durum, ABD'nin bölgesel askeri stratejilerinin yeniden şekillenmesine ve yeni operasyon planlarının masaya gelmesine neden oldu.
GİZLİ AJANDA DEŞİFRE OLDU: ATEŞKES Mİ, SAVAŞA HAZIRLIK MI?
Bölgede yaşanan kırılgan ateşkes süreci, aslında büyük bir saldırının hazırlık evresi mi sorusunu beraberinde getirdi. Stratejist Eray Güçlüer, barış süreciyle ilgili iddiaları değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Güçlüer, "Siz acaba gizli bir ajandanız var, yani daha sonra bu savaşı başlatmak niyetiyle mi şimdi ateşkes yapıyorsunuz? Bu kadar yığınak ikinci bir harekat planı olduğunu gösteriyor. Aslında ikinci bir savaş planı olduğunu gösteriyor. Elbette savaş dediğimiz şey, askeri harekatı da kapsayan çok boyutlu bir süreçtir. Özellikle tam bir ateşkes olsaydı bugün Hürmüz konusunda da bir anlaşma olurdu ve bu iş bitmiş olurdu. Bu işin bitmeyeceğini, aslında arka planda bir stratejik hazırlık olduğunu gösteren önemli bir işaret" ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY'IN SAVAŞ YETKİSİ: 60 GÜNLÜK KRİTİK SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
ABD Başkanının savaş yetkisine ilişkin anayasal detayları aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, kritik hukuki çerçeveyi paylaştı.
Sapmaz, "Ateşkes bozulursa -bu 60 günlük süreç üzerinden konuşuyoruz, şu anda süresi dolmuş olan 60 günlük çerçeveden bahsediyoruz- ateşkes bozulur, yeni bir saldırı başlatılırsa başkan 48 saat içinde Kongre'ye bildirim yapabilir ve yeni bir 60 günlük süre başlatabilir. Yani teoride birden fazla kez kullanılabilir ama bu sürekli savaş halinde değil, ayrı ayrı olaylar için geçerlidir" ifadelerini kullandı.
UMMAN'IN GÜNEYİNDE DEV YIĞINAK: BİR KOLORDU TEYAKKUZDA
Bölgedeki askeri sevkiyatın boyutuna dikkat çeken Eray Güçlüer, sahadaki görüntülerin sıradan bir savunma hazırlığı olmadığını vurguladı.
Güçlüer, "Eğer gerçekten barış niyetiyle bu süreç işletilecek olsaydı İran'a karşı yeterli savunma güçleri bırakılıp geri kalan unsurların çekilmesini beklerdik. Ancak başta İsrail olmak üzere Körfez bölgelerine ve Umman'ın güneyine, özellikle Umman'ın güneyine şu an ciddi bir yığınak yapılmış durumda. Umman'ın güneyinde şu an bir kolordu var" ifadelerini kullandı.
ÜMİT BURNU ROTASI: ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ MESAJI
ABD'nin denizlerdeki hareketliliğini değerlendiren Güçlüer, uçak gemisinin izlediği rotanın dikkat çekici olduğunu söyledi.
Güçlüer, "Üçüncü uçak gemisi Kızıldeniz'i kullanmadı, Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu üzerinden dolaşarak bölgeye geldi. Bu da bize başka bir stratejik harekat planına işaret ediyor" dedi.
17 MAYIS DETAYI: KRİTİK TARİH UYARISI
Ateşkes sürelerinin uzatılmasının da planlı bir sürece işaret ettiğini belirten Güçlüer, "26 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin süresi dolacakken bu süre 3 hafta uzatıldı. Bu da bizi 17 Mayıs tarihine götürüyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'E 6 BİN 500 TONLUK SEVKİYAT: SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?
Lojistik hareketliliğe dikkat çeken Güçlüer, İsrail'e ulaşan mühimmat miktarını açıkladı.
Güçlüer, "6 bin 500 ton askeri malzeme, silah, mühimmat ve cephane şu anda İsrail'e ulaşmış durumda. Bu sevkiyat iki kargo gemisiyle gerçekleştirildi. Ayrıca başka gemilerin de yolda olduğu ve askeri malzeme taşıdığı bilgisi mevcut" dedi.
ASKERİ UZMAN UYARISI: "BU BİR SAVAŞ PLANIDIR"
Sahadaki gelişmeleri değerlendiren Güçlüer, durumun basit bir savunma hazırlığı olmadığını vurguladı.
Güçlüer, "Bu normal bir savunma ya da ikmal hazırlığı değil; bildiğimiz anlamda yeni bir stratejik harekat planının işaretlerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.