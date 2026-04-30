CANLI | İddia: ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford önümüzdeki günlerde Orta Doğu’dan ayrılacak
ABD'nin İran'a saldırmak için bölgeye yığdığı sevkiyatlarından uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un önümüzdeki günlerde bölgeden ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için yeni bir uluslararası koalisyon arayışımda olduğu öne sürüldü. İran'dan Hürmüz Boğazı ablukasına yanıt geldi: Başarılı olamayacaklar.
ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı savaş, durulmuyor. Özeti şöyle;
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir operasyon başlattı; Tahran ise buna İsrail'e ve ABD varlıklarının bulunduğu diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail bombardımanı, Washington ve Tahran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda 8 Nisan'da iki haftalık bir ateşkes ilan etmesinden önce 3.300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.
Başlangıçta 22 Nisan'da sona ermesi planlanan ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 21 Nisan'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve askeri lider Asım Munir'in talebi üzerine süresiz olarak uzatıldı. ABD, İran ekonomisinin can damarı Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı.
İRAN'DAN ABD'YE ABLUKA TEHDİDİ: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAZSANIZ ÇATIŞMAKTAN KAÇMAYIZ
İran’ın dini liderinin üst düzey bir askeri danışmanı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukasının “başarısız olacağını” söyledi ve bunun sürmesi halinde Tahran’ın çatışmayı tercih edebileceği uyarısında bulundu.
Devlet televizyonunda Perşembe erken saatlerde yayımlanan açıklamalarında Mohsen Rezaei, İran’ın ablukayı aşmak için birden fazla yolu olduğunu belirterek, bu ablukayı dayatma çabalarının başarılı olmayacağını vurguladı.
Ayrıca, ablukanın devam etmesi halinde İran’ın bunu kırmak için çatışmaya başvurabileceğini ekledi.
SAVAŞ ÜLKENİN BATISINA MI KAYIYOR?
Rezaei, olası bir başka savaş durumunda muhtemel senaryoları da ana hatlarıyla çizerek, bunun büyük olasılıkla güney kıyı bölgelerine odaklanacağını, Isfahan yönüne doğru uzanacağını ve ülkenin batısında da bazı hareketlilikler olacağını söyledi.
Böyle bir çatışmanın Tahran’da bombalamalar ve suikastları da içerebileceği uyarısında bulundu.
İDDİA :ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI YENİDEN AÇMAK İÇİN KOALİSYON ARAYIŞI
Donald Trump yönetiminin, ABD ile İran arasındaki devam eden gerilim nedeniyle bu kritik su yolundaki gemi trafiği durma noktasında kalmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı’ndan deniz taşımacılığını yeniden başlatmak amacıyla uluslararası bir koalisyon kurmaya çalıştığı, Çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre bildirildi.
The Wall Street Journal, ABD büyükelçiliklerine gönderilen bir Dışişleri Bakanlığı iç yazışmasına dayandırdığı haberinde, Washington’un diplomatlarından, yabancı hükümetleri “Maritime Freedom Construct” adı verilen yeni bir ittifaka katılmaları için baskı yapmalarını istediğini aktardı. Bu ittifakın, Boğazı yeniden açmak amacıyla bilgi paylaşımı, diplomatik çabalar ve yaptırım uygulamalarını koordine edeceği belirtildi.
Habere göre söz konusu yazışmada, “Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki ortak kabiliyetimizi güçlendirecektir” ifadeleri yer aldı.
Rapora göre, üst düzey bir yönetim yetkilisi, bu öneriyi başkanın elindeki birçok diplomatik ve politika aracından biri olarak doğruladı.
NE OLMUŞTU?
Bu girişim, Başkan Trump’ın haftalar önce Boğaz’ın “TAMAMEN AÇIK VE İŞE HAZIR” olduğunu ilan etmesinin ardından geldi; ancak gemi trafiği büyük ölçüde durgun kalmaya devam etti. İran, Tahran’ın onayı olmadan bu su yolundan geçen tankerlere saldırmak ve mayın döşemekle suçlanırken, ABD İran limanlarına giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilere yönelik bir abluka uyguladı.
Boğazın geleceği, tıkanmış barış müzakerelerinde merkezi bir anlaşmazlık noktası haline geldi. Habere göre Trump, Pazartesi günü yardımcılarına, İran nükleer programından vazgeçmeyi kabul edene kadar ablukanın uzatılması için hazırlık yapılması talimatını verdi.
ABD UÇAK GEMİSİ USS GERALD R. FORD ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ORTA DOĞU’DAN AYRILACAK: RAPOR
USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, İran ile barış görüşmeleri tıkanmış durumda kalırken, önümüzdeki günlerde Orta Doğu’dan ayrılarak ülkesine dönmesinin beklendiği, Çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre bildirildi.
The Washington Post, çok sayıda ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Orta Doğu’da konuşlandırılmış üç ABD uçak gemisinden biri olan Ford’un, modern uçak gemileri arasında en uzun süre olan 309 günlük rekor bir görev süresinin ardından, Mayıs ortası civarında Virginia’daki ana üssüne varmasının beklendiğini aktardı.
YENİ GÖREV YERİ DİKKAT ÇEKTİ
Ford’un ayrılmasıyla birlikte, USS George H.W. Bush ve USS Abraham Lincoln uçak gemileri Umman Denizi’nde faaliyet göstermeye devam edecek. Donanma bu bölgede, İran limanlarından petrol veya mal taşıyan gemileri hedef alan ABD ablukasını uyguluyor.
US Central Command (CENTCOM), Washington Post’un haberine hemen yanıt vermedi ancak Çarşamba gecesi ABD’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “USS Gerald R. Ford (CVN 78), Kızıldeniz’de seyrederken rutin uçuş operasyonlarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.