ABD’den İran’a "Japonya" taktiği! 400 milyar dolarlık yıkımın perde arkası

Hürmüz Boğazı merkezli gerilim, ABD'nin ablukası ve İran'ın sert karşı hamleleriyle küresel ekonomiyi sarsan yeni bir krize dönüşürken, bölgede 400 milyar doları aşan yıkım tablosu tartışılıyor. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, Çin'in devreye giren uyarılarından ABD'nin "stratejik silahsızlandırma" iddialarına uzanan geniş bir jeopolitik çerçeve çizdi. Krizin seyrine ilişkin üç farklı senaryo masaya yatırılırken, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kontrol ve hukuki tartışmalar sürecin en kritik başlıkları arasında yer aldı.

ÇİN'İN SESSİZLİĞİ BOZULDU: 10 MİLYON KONTEYNERLİK TEHLİKE!

Küresel ticaretin kalbinin attığı boğazlarda yaşanan gerilim, sessiz dev Çin'i de harekete geçirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, Çin'in Malakka, Hürmüz ve Tayvan boğazlarına olan hayati bağımlılığına dikkat çekerek, "Her ay 10 milyon konteynerin hareket ettiği bu hattın yaklaşık %90'ı bu boğazlar üzerinden geçiyor. Çin bugüne kadar sessizdi ancak ABD ablukası sonrası İran'a 'Hürmüz Boğazı'nı açın' yönünde uyarıda bulundu. Çünkü günlük 2 milyon varil petrol akışı bu süreçte sekteye uğradı. Çin, Gwadar Limanı üzerinden Pakistan-Çin ekonomik hattı devreye girene kadar ABD ile doğrudan gerilime girmek istemiyor" ifadelerini kullandı.