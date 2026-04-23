Ateşkes değil savaş hazırlığı! A Haber’de çarpıcı detay: Bu bir tatbikat değil stratejik bir geçiş

Tahran hattında tansiyon yeniden yükseliyor! İran içinde derinleşen görüş ayrılıkları, güç mücadelesi ve İsrail'in olası askeri planlamaları bölgeyi adeta kritik bir eşik noktasına taşırken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci Bercan Tutar ve A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ'ın yaptığı değerlendirmelerde ateşkes süreçlerinin bir "zaman kazanma stratejisi" olabileceğine işaret ediyor.

İRAN BÖYLE EL KOYDU

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

DİPLOMASİ Mİ SAVAŞ MI?

Bölgede gerilim devam ederken yaşanan son gelişmeleri askeri bir süzgeçten geçiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Burada her ne kadar İran içinden 'işte biz birlikteyiz, beraberiz' dense de bir görüş farklılığı var. Yani bir bölünme, bir çatlama, bir parçalanma değil bakın bu; zaman zaman yanlış anlaşılıyor ama ciddi bir görüş farklılığı ve ciddi bir güç mücadelesi var, bunu da kabul etmek lazım" derken Tahran'daki tabloya dikkat çekti.

Güçlüer, İran'ın stratejik manevra kabiliyeti üzerinden değerlendirmesinde, "İran'ın ne olursa olsun masadan kaçan taraf değil, gerekirse masaya giden ama sonra kalkan taraf olması diplomatik açıdan daha uygun olurdu. Yani diplomasiyi hiçbir zaman reddetmemek gerekir ama bunun yerine savaşı devam ettirmek isteyen bir kanat var" sözleriyle radikal kanadın etkisine işaret etti.