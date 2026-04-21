Trump’a kendi kabinesinden muhtıra mı geliyor? Azil ve “görevden el çektirme” senaryoları masada

ABD siyasetinde tansiyon zirveye tırmanırken, Donald Trump cephesinde hem içeride hem dışarıda fırtına büyüyor. Kabine içi görüş ayrılıkları, İran hattındaki gerilim ve piyasaları sarsan açıklamalar Washington’da dengeleri altüst ederken, tarihte hiç uygulanmamış bir anayasal mekanizmanın ilk kez devreye girebileceğine dikkat çekiliyor. Akademisyen-Siyaset Bilimci Burak Küntay, A Haber’de yaptığı değerlendirmelerde Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve kabinenin çoğunluğu “yetersizlik” kararı ile Trump’ın görev yetkilerinin askıya alınabileceğine dikkat çekti.

ABD siyasetinde tansiyon her geçen gün yükselirken, Donald Trump'ın açıklamaları ve sahadaki gelişmeler Washington'da yeni bir güç mücadelesinin kapısını aralıyor. Ateşkes söylemleri, İran hattındaki gerilim ve iç siyasetteki kırılmalar, yalnızca dış politikayı değil, doğrudan başkanlık koltuğunu da tartışmaya açtı. ANKETLERDEKİ REEL TEHLİKE VE KONGRE KISKACI ABD seçimlerine doğru geri sayım sürerken, anketlerden gelen sonuçlar Trump için alarm zillerinin çaldığını belirten Prof. Dr. Burak Küntay, "NBC'nin anketi de dahil olmak üzere şu an eş zamanlı beş altı farklı anket var ve hepsi birbirine çok denk sonuçlar veriyor, yani karşımızda çok reel bir tablo var. Mayıs ayına geldik ve altı ay sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin en azından bir kanadı, yani Temsilciler Meclisi kesinlikle değişecek; bunu şimdiden garanti edebilirim. Senato'nun değişmesi demografik olarak daha zor olsa da Trump bir mucizeye imza atıp iki tarafı birden Demokratlara kaptırabilir" ifadelerini kullandı.

Trump için anketlerde alarm zilleri çalıyor (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) OCAK AYINDA AZİL FIRTINASI MI KOPACAK? Olası bir Trump zaferinin ardından Beyaz Saray'ı huzurlu günlerin beklemediği, aksine bir hukuk savaşının başlayacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Küntay, "Trump Ocak ayında yemin eder etmez azil süreci de başlayacaktır. Senato'nun üçte ikisi zor olduğu için azil tam anlamıyla sonuçlanmayabilir ancak öyle bir noktaya gidiliyor ki; Trump içeride bu siyasi ve hukuki kaosla uğraşmaktan dışarıya, yani dünyaya bakamayacak hale gelecek" şeklinde konuştu. EPSTEIN'IN ÖTESİNDE: REEL FİNANSAL SKANDALLAR Washington kulislerinde Trump'ın geçmişine ve bugününe dair dosyaların birer birer raftan indirildiğini belirten Prof. Dr. Burak Küntay, "Şu an Kongre Trump'ın kendi partisinde olduğu için kimse sesini çıkarmıyor ama dosyalar birikiyor. İran savaşı ve Venezuela'da sivil botların vurulması gibi meseleler Kongre'nin listesinde duruyor. Ayrıca Epstein meselesinden çok daha öte, gayet reel 7-8 tane finansal olay var ki; Washington'da bu konular üzerinden azil durumunun açılacağı ciddi ciddi konuşuluyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.