Katliamın büyümesini önlemişti: Kahraman baba dehşet anlarını A Haber’e anlattı
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan silahlı saldırıda, canı pahasına saldırgana müdahale ederek facianın boyutlarının büyümesini engelleyen kahraman aşçı Necmettin Bekçi, o dehşet dolu dakikaları ve sergilediği büyük fedakarlığı A Haber ekranlarında paylaştı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenci İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 1'i öğretmen, 9'u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen saldırıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.
Olay günü evinde olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli aşçı Necmettin Bekçi'nin duyduğu silah ve bağırma sesleri üzerine arka kapıdan okula girerek, saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.
KATİLİN KAÇMASINA ENGEL OLDU
Çocukları da aynı okulda öğrenim gören Bekçi'nin İsa Aras Mersinli'nin kaçmasına engel olmaya çalıştığı ortaya çıktı. İşte o kahraman baba A Haber'e dehşet anlarının detaylarını anlattı.
SİLAH SESLERİNİ DUYUP OKULA KOŞTU
Olay günü yıllık izinde olduğunu ve evde dinlendiğini belirten Necmettin Bekçi, "Önce dışarıdan gelen sesleri yan taraftaki inşaattan gelen çekiç sesleri sandım. Ancak patlama sesleri artınca balkona çıktım ve çocukların pencerelerden, tellerden atladığını gördüm." ifadelerini kullandı. Gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadığını dile getiren Bekçi, "O an 'Eyvah, okula girdiler' dedim. Dördüncü kattaki evimden aşağı nasıl indiğimi, okula nasıl vardığımı hatırlamıyorum." sözleriyle yaşadığı paniği aktardı.
"POLİS GELENE KADAR ÜZERİNDEN KALKMADIM"
Okula kantin tarafındaki kapıdan giriş yaptığını söyleyen kahraman baba, "İçeri girdiğimde iki öğretmenimiz ve kantinci bir abimiz saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Hemen onlara destek verdim, şahsın ellerini arkadan tutup dizlerimle üzerine çöktüm." dedi. Saldırganın kurtulmaya çalıştığını ancak pes etmediğini belirten Bekçi, "Polis ekipleri gelip teslim alana kadar bir an bile üzerinden kalkmadım. O an üzerindeki kıyafetlerden dolayı öğrenci olduğu aklımıza bile gelmedi. Terörist olduğunu düşündüm, belki üzerinde bomba vardır ve bizi havaya uçurur diye geçirdim içimden." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"
Saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra okulda okuyan çocuklarını aramaya başladığını ifade eden Necmettin Bekçi, "Oğlum Alperen'in sınıfına koştum, çantası oradaydı ama kendisi yoktu. Meğer öğretmen 'Baskın var!' diye bağırınca oğlum kendisini lavaboya kilitlemiş, öğretmeninin sesini duyana kadar da çıkmamış." sözleriyle aktardı. Küçük kızının durumunu da anlatan Bekçi, "Anasınıfına gittiğimde öğretmen şoktaydı. Çocukları taburelerin altına saklamış, onları korumaya çalışmış. Kızımı ve diğer yavrularımızı oradan çıkardık." dedi.
"KENDİ EVLADIM OLMASA DA YİNE KOŞARDIM"
Saldırganı daha önceden hiç görmediğini ve tanımadığını vurgulayan Necmettin Bekçi, "Saldırganın okulun öğrencisi olduğunu sonradan öğrendik. Koridorda çok sayıda silah ve tabanca vardı, manzara çok kötüydü." ifadelerini kullandı. Büyük bir acı yaşadıklarını belirten kahraman aşçı, "Oğlumun iki arkadaşı rahmetli oldu, içimiz yanıyor. Benim çocuklarım o okulda olmasaydı bile ben yine oraya koşardım. Çünkü o çocukların hepsi bizim evladımız, bizim canımız." diyerek sözlerini noktaladı.