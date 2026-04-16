Cani İsa Aras Mersinli’nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Sadece 2 gün önce

BANA "OĞLUN ÇOK ZEKİ" DEDİLER Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikologlar olumsuz bir durum olmadığını, oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa götürüyorum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayabileceğini, dikkatle takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebileceğini söyledi.

3 HAFTADIR PSİKOLOĞA GİTMEK İSTEMİYORDU En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda gitmekten kaçındı. Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim İngilizce bilmemem nedeniyle ne ile meşgul olduğunu takip edemedim. İsmini bilmemekle birlikte sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm. Kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana sağlıklı bir cevap vermez, geçiştirirdi.

"SİLAHI ELİNE ALMAYA YELTENDİĞİNİ GÖRDÜM..." Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu ancak yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sordu. Yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyer üzerine bırakmıştım, oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım.

Kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için kendisine silah kültürümüzden bahsettim. Silahın "namus" olarak adlandırıldığından bahsettim. Yine kendisine emekli olduğumda silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti.

Oğlum bana Amerika'da herkesin silah alabildiğini söyledi. Ben de kendisine ülkemizde kimlerin silah alabileceğini ve taşıyabileceğini anlattım. Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini, benim de kendisine silah ile atış yaptırmamı istedi. Bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma günü gerçekleşmiş olabilir.

