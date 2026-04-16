Cani İsa Aras Mersinli’nin poligondaki görüntüleri ortaya çıktı! Sadece 2 gün önce
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladığı katliama ilişkin soruşturmada, kamuoyunu yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı belge, cani İsa Aras Mersinli'nin olaydan sadece 48 saat önce babasıyla birlikte bir atış poligonuna gittiğini gösteren kamera kayıtları oldu. Görüntülerde, emniyet müdürü babanın 14 yaşındaki oğluna silah kullanmanın tekniklerini uygulamalı olarak gösterdiği görüldü.
Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli'nin (14) tutuklanan babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'nin ifadesine ulaşıldı.
Baba Mersinli'nin oğlunu, katliamdan sadece 2 gün önce atış poligonuna götürerek atış talimi yaptırdığı, "Rastgele kullanma hedef alınarak ateş et" diye tavsiye verdiği belirlenmişti. Mersinli'nin babasıyla birlikte gittiği poligonda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
NASIL ATEŞ ETMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR
Görüntülere göre katliamı gerçekleştirdiği siyah kapüşonlusuyla birlikte poligonda babasıyla gittiği görülüyor.
Sabah'ın haberine göre Baba Mersinli'nin, oğluna silahı nasıl tutması gerektiğini ve nereye hedef alması gerektiğini gösterdiği tespit edildi.
BABA UĞUR MERSİNLİ'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından gözaltına alınan emniyet mensubu baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Uğur Mersinli ifadesinde şunları anlattı: Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş. Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir.
Şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz. Ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarırım. Söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır. İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir. Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. Oğlum İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum çok iyi bir internet kullanıcısıydı, kendisine ait VPN'i bile varmış. Ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur.