CHP'li Buca Belediyesi "bankamatikçi" yuvası! SGK tek tek inceliyor

Buca Belediyesi’nde 'Phuket' krizi büyüyor. Skandalın ucu bankamatik kadrolara uzandı! İşçilerin maaş kriziyle boğuştuğu günlerde Başkan Görkem Duman’ın Sevcan Orhan ile çıktığı lüks Phuket tatili henüz hafızalardayken, komşu belediyelerdeki 'sevgiliye kıyak kadro' operasyonları gözleri tamamen Buca’ya çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Buca Belediyesi ve bağlı şirketlerindeki personel listelerini mercek altına alırken, 'hayali çalışanlar' üzerinden aktarılan kaynakların izi sürülüyor.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin bankamatikçi olduğu CHP'li Bornova Belediyesindeki skandal CHP'li Buca Belediyesi'ne de sıçradı. Başkan Görkem Duman'ın işçilere maaş ödenemediği dönemde sevgilisi Sevcan Orhan ile Phuket adasındaki lüks tatili henüz hafızalardaki tazeliğini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, belediyeye bağlı şirketlerin personel listelerini mercek altına aldı.

Bir ihbarı değerlendiren müfettişler, yaklaşık 40 kişinin işe gelmeden maaş aldığı, sigorta girişlerinin yapıldığı iddiasını incelemeye aldı. SGK İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Buca Belediyesi'ne bağlı, Buca- Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketlerini mercek altına aldı. Sahte sigorta bildirimleri yapılan kişilerin ayrıca sağlık harcamaları ve diğer kurumlara maliyeti de inceleme kapsamına alındı.

AK Parti Buca Belediye Meclis üyesi Veli Balyemez, 6 Ocak 2026'da gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun, CHP İlçe başkanı şoförü Erdi Kutlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin bankamatik çalışan olduklarını iddia etmiş, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a; "Eğer bu isimler işe gelmeden maaş alıyorlarsa derhal iş akitleri sona erdirilsin" çağrısında bulunmuştu.

HİÇ İŞE GELMEDİ BİR DE HAFTA SONU MESAİSİ VERİLDİ

SABAH'a konuşan Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, Buca Belediyesi'nde 40'ın üzerinde bankamatikçi çalışan olduğunu ifade etti. Balyemez, "Özellikle CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı" dedi. İl yönetiminde bulunan Gülşen Şişbacak'ın da bankamatik personeli olarak çalıştığını ve bu kişiye hafta sonları yoğun mesai yazıldığına dikkat çeken Balyemez, şöyle konuştu: "Sevgi Kazankaya isimli bir kişi yine hiç işe gitmeden yoğun mesai alan bir bankamatik personeli. Eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın şoförünün bile Buca Belediyesinden girişi yapılmış ve sürekli mesai almış."