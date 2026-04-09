CHP’de "adaylık" resti! Özgür Özel'den İmamoğlu’na açık mesaj: 1 kuruşluk adam mı?

Belki de Özgür Özel haklı, adamın dünyasında "bir kuruş" diye bir şey yok zaten. O milyon dolarların adam. Özel inanmıyorsa, bir zahmet CHP'li işadamı müteahhit Ali Nuhoğlu 'nun ifadesini okusun: "Öncelikle Sarıyer'de bulunan 2 villanın şirket ile beraber İmamoğlu İnşaat'a devri hususuna açıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz' dedi. (...)

Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve özkaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamdaki süreç içerisinde villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür. (...)

"İBB'NİN PARASI, NUHOĞLU ÜZERİNDEN İMAMOĞLU'NUN BABASIYLA ORTAK ŞİRKETİNE 3 VİLLA OLARAK GEÇİLİYOR"

Güllüce Tarım benim üzerimdeykensöz konusu villalara yapılanyaklaşık 15 milyonluk tadilatişleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adetçek de villalar benim üzerimdeykenyapmış olduğum tadilat masraflarımailişkindir."

Tabii Nuhoğlu bütün bunları İmamoğlu'nu çok sevdiği için yapmadı. İBB'den hem 500 milyonluk alacağını tahsil ediyor, (Ne yaptıysa artık) hem de yanındaki elektrikçi çocuğa 3 milyar TL'lik yeni bir ihale alıyordu. İşte üç villa o ihaleden gelen paralarla alındı. Yani İBB'nin parası, Nuhoğlu üzerinden İmamoğlu'nun babasıyla ortak şirketine 3 villa olarak geçiliyor.

"ORTADA ŞEHRE ÇÖKMELER, MİLYON DOLARLAR VE CİDDİ BİR ARSIZLIK VAR"

Aylar önce bu konuyu da içine alan yazımda aynen şunları yazmıştım:

"İmamoğlu'nun Beylikdüzüdöneminden başlayan siyasi kariyeri,bir başarı hikâyesinden çokbir skandal romanına benziyor. Sahte diploma iddiasından intiharlara,tehditlere, haraç çarkınakadar adım attığı her yerde bir izbırakmış. İstanbul'a da bu izlerlegeldi. Ve geldiği gibi çöktü... Kelimenin tam anlamıyla çöktü: Şehre, kuruma, ranta..."

Gördüğünüz gibi ortada 1 kuruşluk bir ticaret yok, şehre çökmeler, milyon dolarlar ve ciddi bir arsızlık var.