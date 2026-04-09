CHP’de "adaylık" resti! Özgür Özel'den İmamoğlu’na açık mesaj: 1 kuruşluk adam mı?
CHP’de kurultay tartışmaları, yolsuzluk, parti içi krizler gündemdeki yerini korurken, Özgür Özel’in eski İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik açıklamaları dikkat çekti. Her fırsatta yargıyı hedef alan Özel, son açıklamasında İmamoğlu'na yönelik suçlamalarla ilgili "hepsi iftira"dan "izah edemeyeceği bir kuruşa" geçiş yaptı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise bugünkü köşesinde Özel'in İmamoğlu'na yönelik sözlerine ilişkin "Belki de Özgür Özel haklı, adamın dünyasında "bir kuruş" diye bir şey yok zaten. O milyon dolarların adam." ifadelerine yer verdi.
CHP'de şaibeli kurultay, rüşvet ve yolsuzluk krizi parti içinde derin çatlaklar oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yolsuzluk ve rüşvet bataklığına saplanan belediye başlanlarına arka çıktı.
Geçtiğimiz gün Özgür Özel'in önceki gün grup toplantısında "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, İmamoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" ifadeleri, CHP'deki adaylık tartışmasında yeni bir polemik yarattı.
Bunun üzerine Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Özel'in İmamoğlu'na yönelik "manidar" sözlerini bugünkü köşesine taşıdı.
İşte Mahmut Övür'ün 09.04.2026 tarihli köşe yazısı...
CHP Genel Başkanı ÖzgürÖzel, durdu durdu öyle bir laf etti ki, mahkeme salonunda şov yapmakla meşgul Ekrem İmamoğlu bile şaşırmıştır. Çünkü o bile bu kadar netlikte bir savunma yapmadı, yapmaz da... Artık Özel onu mu savundu yoksa manidar bir mesaj mı yolladı belli değil.
Ama bu seferki çıkışı öncekilerden daha iddialıydı:
"Eğer Ekrem İmamoğlu'nunmal varlığında belediye yönetimindensonra izah edemeyeceğibir kuruşu varsa, İmamoğlu buülkenin cumhurbaşkanı adaylığınalayık değildir."
Herhalde fondaş medyanın ve laik sosyolojinin sorgulamayacağını iyi bildiği için de bu kez daha yüksekten uçtu, "hepsi iftira"dan "izah edemeyeceğibir kuruşa" geçti.
Oysa bilgisi dahilinde yapılan Medya AŞ ihalelerini, Boğaz'dan para toplayan "VIP Yakup"a her yıl 100 bin dolar verilmesini, "KafaKoparan" Fatih Keleş'in çanta çanta paralar taşımasını, ErtanYıldız'ın açık açık, "İmamoğlutoprak döküm işinde MuratGülibrahimoğlu'yla ortaktı veyılda 150-200 milyon dolar geliyordu" sözlerini bir yana bırakıyorum, sadece 50 milyon dolar olduğu söylenen Boğaz'a nazır 3 villayı babasıyla ortak şirketine 15 milyona almasını nereye koyacağız?