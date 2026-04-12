Netanyahu ve Katz neden Erdoğan'ı hedef aldı? Terörsüz Türkiye detayı

BÖLGESEL DENKLEMDE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK YÜKSELİŞİ

İsrail ve İran arasındaki gerilimin ardından Türkiye'nin rolünün daha da kritikleştiğini belirten Ekrem Kızıltaş, "Bölgedeki gelişmelere baktığımızda, Türkiye'nin İsrail açısından uğraşılması gereken en önemli aktör konumuna geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki "karın ağrısının" 2011 yılından bu yana Suriye üzerinden kurgulanan planlarla başladığını dile getiren Kızıltaş, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlılığıyla, orada kurulmak istenen terör yapılanmasına boyun eğdirildi; bu durum İsrail'in geleceğe dönük tüm hesaplarını altüst etti" sözleriyle durumu özetledi.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ HAMLELER VE 'ESKİ TÜRKİYE' ÖZLEMİ

Türkiye'nin yerli ve milli silah sistemleriyle kendi ayakları üzerinde durmasının dış mihrakları rahatsız ettiğini kaydeden Kızıltaş, Başkan Erdoğan'ın ROKETSAN ve TAYFUN füzesi gibi projelerdeki liderliğine dikkat çekti. Kızıltaş, "Onlar söz dinleyen, müdahale edilebilir o 'Eski Türkiye'yi' çok özlüyorlar; ancak Yeni Türkiye kendi şartlarını kendi belirliyor" ifadelerini kullandı. Savunma sanayindeki bu hamlelerin sadece İsrail'i değil, Türkiye içindeki bazı zihniyetleri de rahatsız ettiğini belirten Kızıltaş, "Sarayburnu'nda, Sinop'ta yapılan füze denemelerinden 'balıklar korkuyor' diyerek rahatsızlık belirtenlerin aslında kimlerin değirmenine su taşıdığı ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN SİYASİ BEKA VE YARGI KORKUSU

Netanyahu'nun içine düştüğü sıkışmışlığı ve savaş politikalarını yorumlayan Kızıltaş, İsrail Başbakanı'nın hapse girmemek için bölgeyi ateşe attığını söyledi. Ekrem Kızıltaş, "Netanyahu denilen eli kanlı katil, yolsuzluk davalarını unutturmak ve yargılanmasını ertelemek için sürekli olarak Gazze'ye, Lübnan'a veya İran'a saldırarak süreci uzatmaya çalışıyor" sözleriyle aktardı. Netanyahu'nun dünya genelinde meşruiyetini yitirdiğini vurgulayan Kızıltaş, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı'nın hakkında karar çıkardığı bir şahıstan bahsediyoruz; normal bir hukuk düzeninde çoktan demir parmaklıklar ardında olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTAN HAYALİ VE KÜRT KARDEŞLİĞİ MANİPÜLASYONU

İsrail rejiminin Kürtler üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonlarına da değinen Kızıltaş, Türkiye'nin terörle mücadelesinin Kürt kardeşleriyle bir ilgisi olmadığını net bir dille ifade etti. Ekrem Kızıltaş, "İsrail'in sözlerindeki asıl anlam şudur: Biz PKK üzerinden bir Teröristan kurmaya çalıştık ama Erdoğan buna izin vermedi; bu başarısızlığın sorumlusu olarak Erdoğan'ı gördükleri için ona saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, Irak ve Suriye'de başı sıkışan tüm mazlumların sığındığı limanın yine Türkiye olduğunu belirterek, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarının Türkiye'nin "Güçlü İç Cephe" duruşuyla boşa çıkarıldığını vurguladı.