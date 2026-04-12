Netanyahu ve Katz neden Erdoğan'ı hedef aldı? Terörsüz Türkiye detayı
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’ın sosyal medyada Başkan Erdoğan’a yönelik küstah ifadeler kullandı. İki isme de büyük tepki yağarken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Takvim Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber'de konuyu değerlendirdi. Övür İsrail'in bu çıkışının arkasında Terörsüz Türkiye'ye duyulan tepki olduğunun altını çizerken Kızıltaş ise "Onlar söz dinleyen, müdahale edilebilir Türkiye'yi özlüyorlar" dedi.
Bugüne kadar yaptığı tarihi çıkışlarla siyonist İsrail'in hedefi haline gelen Başkan Erdoğan'a yönelik katiller tarafından sosyal medyada yeni bir saldırı başladı.
MUHALEFETİ ETİKETLEDİLER
Siyonist Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Katz yaptıkları küstah paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Soytarı Katz paylaşımına tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılçdaroğlu'nu etiketledi.
NETANYAHU YALAN PEŞİNDE
Terör devleti Başkanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Katil İsrail Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakca hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Netanyahu'ya, Türkiye'den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı.
Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, "#GenocidalNetanyahu" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
A HABER EKRANLARINDA ÇARPICI SÖZLER
A Haber ekranlarında yayınlanan programda, İsrail yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırgan açıklamaları ve bölgedeki kirli planları masaya yatırıldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, İsrail'in Türkiye hazımsızlığının arkasındaki gerçekleri çarpıcı tespitlerle analiz etti.
NETANYAHU REJİMİNİN ASIL KORKUSU: GÜÇLÜ TÜRKİYE VE ERDOĞAN LİDERLİĞİ!
İsrail'in son dönemde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Gazeteci Ekrem Kızıltaş, bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değişmesinin Tel Aviv'de büyük bir paniğe yol açtığını vurguladı. Kızıltaş, İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir "Teröristan" kurma hayallerinin Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla suya düştüğünü belirterek, savunma sanayi hamlelerinin ve tam bağımsızlık politikasının işgal rejimini köşeye sıkıştırdığını ifade etti.