CANLI YAYIN

Netanyahu ve Katz neden Erdoğan'ı hedef aldı? Terörsüz Türkiye detayı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’ın sosyal medyada Başkan Erdoğan’a yönelik küstah ifadeler kullandı. İki isme de büyük tepki yağarken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Takvim Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber'de konuyu değerlendirdi. Övür İsrail'in bu çıkışının arkasında Terörsüz Türkiye'ye duyulan tepki olduğunun altını çizerken Kızıltaş ise "Onlar söz dinleyen, müdahale edilebilir Türkiye'yi özlüyorlar" dedi.

Bugüne kadar yaptığı tarihi çıkışlarla siyonist İsrail'in hedefi haline gelen Başkan Erdoğan'a yönelik katiller tarafından sosyal medyada yeni bir saldırı başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ BM KONUŞMASI

MUHALEFETİ ETİKETLEDİLER

Siyonist Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Katz yaptıkları küstah paylaşımlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Soytarı Katz paylaşımına tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılçdaroğlu'nu etiketledi.

NETANYAHU YALAN PEŞİNDE

Terör devleti Başkanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Katil İsrail Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakca hedef alan açıklamaları kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Netanyahu'ya, Türkiye'den resmi kurumlardan ve siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurum, söz konusu ifadeleri kınadı.

Tepkiler yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmazken, sosyal medyada da kısa sürede geniş bir karşılık buldu. Kullanıcılar, "#GenocidalNetanyahu" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

A HABER EKRANLARINDA ÇARPICI SÖZLER

A Haber ekranlarında yayınlanan programda, İsrail yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırgan açıklamaları ve bölgedeki kirli planları masaya yatırıldı. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, İsrail'in Türkiye hazımsızlığının arkasındaki gerçekleri çarpıcı tespitlerle analiz etti.

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK KORKUSU TERÖRSÜZ TÜRKİYE

NETANYAHU REJİMİNİN ASIL KORKUSU: GÜÇLÜ TÜRKİYE VE ERDOĞAN LİDERLİĞİ!

İsrail'in son dönemde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Gazeteci Ekrem Kızıltaş, bölgedeki dengelerin Türkiye lehine değişmesinin Tel Aviv'de büyük bir paniğe yol açtığını vurguladı. Kızıltaş, İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir "Teröristan" kurma hayallerinin Türkiye'nin kararlı operasyonlarıyla suya düştüğünü belirterek, savunma sanayi hamlelerinin ve tam bağımsızlık politikasının işgal rejimini köşeye sıkıştırdığını ifade etti.

BÖLGESEL DENKLEMDE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK YÜKSELİŞİ

İsrail ve İran arasındaki gerilimin ardından Türkiye'nin rolünün daha da kritikleştiğini belirten Ekrem Kızıltaş, "Bölgedeki gelişmelere baktığımızda, Türkiye'nin İsrail açısından uğraşılması gereken en önemli aktör konumuna geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki "karın ağrısının" 2011 yılından bu yana Suriye üzerinden kurgulanan planlarla başladığını dile getiren Kızıltaş, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kararlılığıyla, orada kurulmak istenen terör yapılanmasına boyun eğdirildi; bu durum İsrail'in geleceğe dönük tüm hesaplarını altüst etti" sözleriyle durumu özetledi.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ HAMLELER VE 'ESKİ TÜRKİYE' ÖZLEMİ

Türkiye'nin yerli ve milli silah sistemleriyle kendi ayakları üzerinde durmasının dış mihrakları rahatsız ettiğini kaydeden Kızıltaş, Başkan Erdoğan'ın ROKETSAN ve TAYFUN füzesi gibi projelerdeki liderliğine dikkat çekti. Kızıltaş, "Onlar söz dinleyen, müdahale edilebilir o 'Eski Türkiye'yi' çok özlüyorlar; ancak Yeni Türkiye kendi şartlarını kendi belirliyor" ifadelerini kullandı. Savunma sanayindeki bu hamlelerin sadece İsrail'i değil, Türkiye içindeki bazı zihniyetleri de rahatsız ettiğini belirten Kızıltaş, "Sarayburnu'nda, Sinop'ta yapılan füze denemelerinden 'balıklar korkuyor' diyerek rahatsızlık belirtenlerin aslında kimlerin değirmenine su taşıdığı ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'NUN SİYASİ BEKA VE YARGI KORKUSU

Netanyahu'nun içine düştüğü sıkışmışlığı ve savaş politikalarını yorumlayan Kızıltaş, İsrail Başbakanı'nın hapse girmemek için bölgeyi ateşe attığını söyledi. Ekrem Kızıltaş, "Netanyahu denilen eli kanlı katil, yolsuzluk davalarını unutturmak ve yargılanmasını ertelemek için sürekli olarak Gazze'ye, Lübnan'a veya İran'a saldırarak süreci uzatmaya çalışıyor" sözleriyle aktardı. Netanyahu'nun dünya genelinde meşruiyetini yitirdiğini vurgulayan Kızıltaş, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı'nın hakkında karar çıkardığı bir şahıstan bahsediyoruz; normal bir hukuk düzeninde çoktan demir parmaklıklar ardında olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTAN HAYALİ VE KÜRT KARDEŞLİĞİ MANİPÜLASYONU

İsrail rejiminin Kürtler üzerinden yapmaya çalıştığı algı operasyonlarına da değinen Kızıltaş, Türkiye'nin terörle mücadelesinin Kürt kardeşleriyle bir ilgisi olmadığını net bir dille ifade etti. Ekrem Kızıltaş, "İsrail'in sözlerindeki asıl anlam şudur: Biz PKK üzerinden bir Teröristan kurmaya çalıştık ama Erdoğan buna izin vermedi; bu başarısızlığın sorumlusu olarak Erdoğan'ı gördükleri için ona saldırıyorlar" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, Irak ve Suriye'de başı sıkışan tüm mazlumların sığındığı limanın yine Türkiye olduğunu belirterek, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarının Türkiye'nin "Güçlü İç Cephe" duruşuyla boşa çıkarıldığını vurguladı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki adımlarının siyonist planları nasıl altüst ettiğini çarpıcı bir dille analiz etti.

NETANYAHU'NUN ERDOĞAN KABUSU: TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞI SİYONİST PLANI BOZDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Türkiye'nin özüne dönmesi ve küresel adaleti savunan bir güç haline gelmesi, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür tarafından değerlendirildi. Övür, Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çıkışı ve Davos'taki tarihi "One Minute" tavrının İsrail'in bölgedeki kanlı oyunlarını deşifre ettiğini belirterek, Türkiye'nin terörsüz bölge vizyonunun Netanyahu rejimini büyük bir öfke ve korkuya sevk ettiğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN NEDEN NETANYAHU'NUN HEDEFİNDE?

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ADALET VİZYONU VE İSRAİL HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde geçirdiği büyük dönüşüme dikkat çeken Mahmut Övür, "Türkiye, Başkan Erdoğan'ın siyasi yolculuğuyla birlikte kendisi olmaya başlayan bir Türkiye'ye dönüştü" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel arenada hak ve adaleti savunmasının barışçıl bir dünya hayali olduğunu belirten Övür, "Bu durum kimi rahatsız ediyor? En başta kaostan, savaştan, kargaşadan ve toplumları birbirine düşürmekten faydalanan faşist Netanyahu'yu rahatsız ediyor" sözleriyle aktardı.

DAVOS'TAN BUGÜNE: BİR LİDERİN DİK DURUŞU

Programda İsrail'in tarih boyunca süregelen saldırgan politikalarına değinen Övür, Batı'nın bu duruma göz yummasını eleştirdi. Mahmut Övür, "Batı'nın en büyük günahlarından biri olan Netanyahu, pervazsız bir şekilde bölgeyi kana buladı; İsrail kurulduğu günden beri bölgeye kan ve gözyaşından başka bir şey getirmedi" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın bu düzene karşı çıkan tek lider olduğunu hatırlatan Övür, "İsrail, her türlü katliamı yaparken daha önce 'One Minute' gibi bir tepkiyi kimseden görmemişti" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KURULAN TUZAKLARIN ARKASINDAKİ GERÇEK

Türkiye'nin son 15 yılda maruz kaldığı saldırıların rastlantı olmadığını ifade eden Mahmut Övür, siyonist lobilerin etkisine vurgu yaptı. Övür, "Başkan Erdoğan bu gerçekleri haykırdığı için Türkiye 2010'dan itibaren başına gelmedik iş kalmadı; terör örgütleri harekete geçirildi, ekonomik saldırılar yapıldı ve darbe girişiminde bulunuldu" sözleriyle aktardı. Türkiye'nin tüm bu saldırılara rağmen ayakta kaldığını belirten Övür, "Türkiye'nin devreye soktuğu 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' projesi Netanyahu ve katil ekibini çileden çıkaran asıl unsurdur" diyerek sözlerini noktaladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın