İsrail BM ve Davos'taki Osmanlı tokadını unutamıyor: İşte Başkan Erdoğan'ın tarihi sözleri

Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, yaptığı bir paylaşımda Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz da benzer bir paylaşım yaparak Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanırken, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi. Bu paylaşımların ardından Türkiye’den art arda tepkiler geldi. Gelişmeler, Başkan Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail’e yönelik yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu konuşma A Haber ekranlarında tekrar yayınlanırken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da o anları değerlendirdi. İşte detaylar...

A Haber ekranlarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in işgal politikalarına karşı yıllardır süregelen kararlı duruşu ve uluslararası platformlardaki tarihi çıkışları masaya yatırıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ BM KONUŞMASI

BM 74'üncü Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetmişti:

"Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?"

Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."

TARİHİ KONUŞMA A HABER'DE YORUMLANDI

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden gösterdiği haritaların ve Davos'taki "One Minute" çıkışının İsrail'in kirli planlarını nasıl deşifre ettiğini çarpıcı sözlerle analiz etti.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR DİYEN ERDOĞAN'IN TARİHİ ÇIKIŞLARI: İSRAİL'İN İŞGAL PLANI ADIM ADIM DEŞİFRE OLDU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve Davos gibi kritik platformlarda İsrail'in işgalci politikalarına karşı sergilediği dik duruş, A Haber ekranlarında Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ tarafından analiz edildi. İsrail'in Filistin topraklarını 1947'den bu yana nasıl adım adım yuttuğunu belgelerle ortaya koyan Erdoğan'ın "Adalet nerede?" sorusunun yankıları sürerken, Başbuğ bölgedeki insani dramı ve İsrail'in yayılmacı politikasını "kanserli bir hücrenin yayılmasına" benzeterek sert eleştirilerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN BM TOPLANTILARINDA FİLİSTİN'İN SESİ OLDU

HARİTALARLA BELGELENEN İŞGALİN ANATOMİSİ

Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği ve Filistin topraklarının yıllar içindeki kaybını simgeleyen haritaları yorumlayan Coşkun Başbuğ, "Burada gördüğünüz, 1947'den bugüne adeta bir virüs gibi, kanserli bir hücre gibi bölgeyi saran bir işgal sürecidir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UNUTULMAYAN TARİHİ ÇIKIŞI

Başbuğ, İsrail'in doyma bilmez bir iştahla hareket ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız aslında tüm dünyaya 'Bu İsrail neresidir?' diye sorarken, bu işgalin sınır tanımazlığını ve uluslararası hukukun nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha kanıtlamıştır" sözleriyle durumu özetledi.

DAVOS'TAKİ 'ONE MINUTE' TOKADI VE OMURGALI SİYASET

Programda Erdoğan'ın 2009 yılındaki tarihi Davos çıkışı da hatırlatıldı. Bu duruşun önemine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, "Cumhurbaşkanımızın sergilediği bu tavır, sadece bir tepki değil, aynı zamanda Türkiye'nin 'omurgalı siyaset' olarak adlandırdığımız mazlumun yanındaki safıdır" ifadelerini kullandı. İsrail'in çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarına karşı en gür sesin Türkiye'den çıktığını vurgulayan Başbuğ, "İsrail, her devirde katletmeye alışmış bir yapı; ancak karşılarında gerçekleri yüzlerine haykıran bir lider görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI VE BİRLEŞMİŞ VİCDANLAR ÇAĞRISI

Bölgedeki güncel gelişmelere ve Gazze'deki son duruma değinen Başbuğ, Birleşmiş Milletler gibi kurumların yetersizliğini eleştirdi. Coşkun Başbuğ, "Eğer Birleşmiş Milletler bu kararları uygulayamıyorsa o zaman bu çatı ne işe yarıyor? Bu meseleyi ancak 'Birleşmiş Vicdanlar' kurtarabilir" sözleriyle aktardı. Dünyanın pek çok yerinde halkların sokaklara döküldüğünü hatırlatan Başbuğ, "İspanya'dan Amerika'ya kadar halkların bu zulme karşı gösterdiği dip dalga, tepedeki İsrail yanlısı rejimleri er ya da geç sarsacaktır" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

