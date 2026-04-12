Hürmüz’de 2 milyon dolarlık gerilim! Geçiş ücreti mi kripto haraç mı?

Dünya ticaretinin şah damarı Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor, her geçen dakika tansiyon daha da yükseliyor! "Geçiş ücreti" adı altında istenen 2 milyon dolarlık devasa meblağlar ve küresel lojistik devlerinin gemilerini kurtarmak için ödediği iddia edilen "kripto haraçlar", bölgedeki krizin boyutunu gözler önüne serdi. A Haber'de konuşan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, ABD Başkanı Trump'ın ültimatomları ile İran'ın mayınlı tuzakları arasında sıkışan ticaret gemilerine ilişkin gelişmeleri masaya yatırdı.

İSLAMABAD'DA KURULAN SIR MERKEZİ VE 5 MİL KURALI

Hürmüz Boğazı'ndaki düğümü çözmek adına yürütülen diplomatik temasların merkez üssü Pakistan oldu. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Hürmüz Boğazı'ndaki statü; İran'ın talep ettiği uluslararası statü, ABD'nin istekleri ve Lübnan cephesindeki pazarlıklar arasında kurulan tehlikeli bir üçgenin tam ortasında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bölgedeki yanlış anlaşılmaları ve olası bir sıcak çatışmayı önlemek adına devrim niteliğinde bir adım atıldığını kaydeden Sohtaoğlu, "Pakistan askeri kaynakları tarafından doğrulanan 'Akıllı Gözetleme Merkezi' adlı teknik çalışma grubu İslamabad'da oluşturuldu. Bu veri odası, ABD ve İran gemilerinin birbirine 5 milden fazla yaklaşmasını engelleyen bir ayrışma protokolü üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu. Bu dijital hattın, 22 Nisan'da dolacak olan 14 günlük "geçici sükunetin" garantisi olarak görüldüğü belirtiliyor.