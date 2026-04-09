Hürmüz Boğazı'nda İran dominasyonu: Transit geçiş tarih mi olacak?

Savaşın sona ermesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'nın geleceğine dair karamsar bir tablo çizen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Aydın, "Savaş öncesindeki Hürmüz ile savaş sonrasındaki Hürmüz asla aynı olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın geleceği bundan sonra savaştan önceki gibi asla olmayacak." sözleriyle bölgedeki değişimin altını çizdi. Aydın ayrıca, "Hürmüz'ün geleceğinin belirleyicisi aslında Amerika değil, İran'dır." i fadelerini kullanarak Tahran'ın masadaki ağırlığına dikkat çekti.

Savaş öncesinde uluslararası sular statüsünde olan ve seyrüsefer serbestliğinin hüküm sürdüğü boğazda, artık fiili kontrol tamamen Tahran'ın eline geçti. Uzmanlar, füzeler ve İHA'larla tahkim edilen boğazın artık İran için küresel bir diplomatik koz haline geldiğini vurguluyor.

Orta Doğu'daki büyük savaşın 40. gününde gelen ateşkes, bölgenin ve dünya ekonomisinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statükoyu beraberinde getirdi.

"İÇ DENİZ" STATÜSÜ VE DİPLOMATİK KOZ

İran'ın boğaz üzerindeki hak iddialarının boyut değiştirdiğini belirten İran Uzmanı Oral Toğa, "İran Hürmüz'ün artık statüsünün değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Onu da bir iç deniz olarak görüyor. Şu anki eğilime baktığımızda bu statünün kalıcı olması yönünde bir irade ortaya koyduklarını görmekteyim." açıklamasında bulundu. Toğa, İran'ın bu yeni durumu ekonomik sorunları aşmak ve diplomatik bir kaldıraç olarak kullanmak niyetinde olduğunu belirtti.

TRANSİT GEÇİŞ SERBESTLİĞİ TARİH Mİ OLDU?

Savaş öncesinde gemilerin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak ücretsiz ve durmadan geçtiği dönem kapandı. SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Hüseyin Mercan, "28 Şubat öncesinde Hürmüz uluslararası su statüsüne sahip bir su yoluydu ve geçen gemilerden bir ücret talebinde bulunulmuyordu. Fakat 28 Şubat'tan sonra Tahran Hürmüz'ü bir kart olarak kullanabileceğini fark etti ve bunu bizzat hayata geçirdi." dedi. Mercan, İran'ın izin verdiği gemilerin geçtiği, vermediklerinin ise bekletildiği bir "defacto" durumun "deyyure" yani resmi bir statüye dönüştürülmeye çalışıldığını aktardı.