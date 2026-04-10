CANLI YAYIN

Yeni dünya düzeninde Türkiye rüzgarı: "ABD’nin güç dengesi dönemi kapanıyor"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Küresel sistemde taşlar yerinden oynuyor, jeopolitik okumalar baştan yazılıyor. Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin girdiği "güç sarhoşluğu" dönemi kapanırken, dünya artık çok kutuplu bir dengeye hapsolmuş durumda. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı analizlerle yeni dünya düzeninin şifrelerini deşifre etti.

GÖZLER ORTA DOĞU'DA KURULAN DİPLOMASİ MASASINDA!

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin yaşadığı "güç sarhoşluğu" evresinin sona erdiğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, dünyanın artık çok kutuplu bir dengeye doğru ilerlediğini ifade etti.

Küsmez, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde yeni dünya düzeninin işaretlerine dikkat çekti.

"GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE" GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin bölgesinde "net bir güç" olarak yükseldiğine dikkat çeken Küsmez, enerji hatlarının denizden karaya kaydığını ve bu yeni denklemde Türkiye'nin stratejik hamleleriyle oyun kurucu olduğunu vurguladı.

ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı çatlaklar, İsrail'in Ortadoğu dayatmaları ve İran üzerinden yürütülen büyük satranç, küresel sistemin geleceğini tayin edecek.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE RÜZGARI

AMERİKA'NIN GÜÇ SARHOŞLUĞU VE RUSYA'NIN DÖNÜŞÜ

1990 sonrası oluşan tek kutuplu sistemin sarsıldığını belirten Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Amerika 90'dan 2000 yılına kadar dünyadaki hegemon güç olarak aslında bir güç sarhoşluğuna girdi. Karşısında güç olmadığını düşündü ancak küreselleşmenin avantajlarını tam kullanamadı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesiyle Rusya'nın uyandığını ve Amerika'nın hegemon yapısını dengeleyecek faaliyetlere başladığını hatırlatan Küsmez, "Rusya artık dünya genel düzeni içerisinde aktif bir rol oynuyor. Amerika ise askeri ve ekonomik bir güç olarak artık dünyada genel düzeni sağlayan tek aktör değil" sözleriyle küresel güç dengesindeki erimeyi aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

KÜRESEL ÇATLAK: NATO VE ARAP KOALİSYONU SALLANIYOR

ABD'nin yeni bir dünya yaratma çabası içinde olduğunu ancak eski müttefiklerini yanında tutmakta zorlandığını ifade eden Küsmez, çizgiyi Doğu Avrupa'dan Süveyş Kanalı'na kadar çekerek dünyayı ikiye bölen bir haritaya dikkat çekti.

Bu hat boyunca ciddi çatlaklar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küsmez, "Batı dediğimiz bu kıtada artık Avrupa Birliği ve Afrika, Amerika'nın belirlediği sistemde arıza çıkartıyor. NATO askeri güvenlik kanadında artık bir bütünlük arz etmiyor. Afrika bile artık 'Afrika Afrikalılarındır' diyerek Batı'nın ekonomik dayatmalarını reddediyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

TÜRKİYE BÖLGESİNDE NET BİR GÜÇ: KALKINMA YOLU PROJESİ

Dünya genel düzeninde jeopolitik okumaların değiştiğini ve Türkiye'nin bu süreçte stratejik bir konuma yükseldiğini belirten Küsmez, "Türkiye artık bölgesinde net bir güçtür. Jeopolitiğinin farkında ve buna yönelik birçok stratejik uygulamayı devreye koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

Enerji hatlarının stratejik bir dönüşüm geçirdiğine işaret eden Küsmez, "Enerjinin çıkış hattını denizden karaya çeviriyorlar. Türkiye bunda çok hazırlıklı; Irak'tan bir Kalkınma Yolu projesiyle bu vizyonunu ortaya çıkardı. Kafkaslara uzanan bu hatlarla petrolün ve doğal gazın karadan Batı'ya aktarılması planlanıyor" sözleriyle Türkiye'nin enerji denklemindeki kritik rolünü aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İSRAİL'İN DAYATMASI VE İRAN ÜZERİNDEKİ BÜYÜK OYUN

Ortadoğu'daki gerilimin arkasında enerji yolları üzerindeki kontrol çabasının yattığını ifade eden Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, İsrail'in Amerika'yı yanına alarak yürüttüğü politikaları eleştirdi.

İran'ın nükleer programının ötesinde jeopolitik bir engel olarak görüldüğünü belirten Küsmez, "Aslında Amerikan genel düşüncesinde İran'la hemen savaşmak yoktu, İran'ı başka türlü kendi tarafına çekmek istiyordu ama İsrail'in dayatmasıyla bu noktaya gelindi. İran, Rusya ve Çin ayağına bağlı kalmaya devam ederse, yeni dünya düzeninde Amerika için esas sorun olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

AMERİKAN TEORİLERİNİN SONU: YENİ BİR BÜYÜK OYUN MU?

Küresel stratejilerin artık Amerikan menşeli olmaktan çıktığını savunan Küsmez, son on yıldır ABD'den yeni bir dünya jeopolitik teorisi gelmediğine dikkat çekti.

Geçmişteki Brzezinski gibi isimlerin "Büyük Oyun" teorilerinin geride kaldığını belirten Küsmez, "Günümüzde son 10 yıldır dünya jeopolitiğinde bir Amerikan teorisi görmüyoruz. Amerika İran'ı kontrol altına alarak Asya coğrafyasına girip Rusya-Çin ittifakını bozmayı hedefliyor" diyerek ABD'nin yeni stratejilerinin henüz teorik bir bütünlük arz etmediğini sözlerine ekledi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın