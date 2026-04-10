Yeni dünya düzeninde Türkiye rüzgarı: "ABD’nin güç dengesi dönemi kapanıyor"

1990 sonrası oluşan tek kutuplu sistemin sarsıldığını belirten Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Amerika 90'dan 2000 yılına kadar dünyadaki hegemon güç olarak aslında bir güç sarhoşluğuna girdi. Karşısında güç olmadığını düşündü ancak küreselleşmenin avantajlarını tam kullanamadı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müttefikleriyle yaşadığı çatlaklar, İsrail'in Ortadoğu dayatmaları ve İran üzerinden yürütülen büyük satranç, küresel sistemin geleceğini tayin edecek.

Türkiye'nin bölgesinde "net bir güç" olarak yükseldiğine dikkat çeken Küsmez, enerji hatlarının denizden karaya kaydığını ve bu yeni denklemde Türkiye'nin stratejik hamleleriyle oyun kurucu olduğunu vurguladı.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin yaşadığı "güç sarhoşluğu" evresinin sona erdiğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, dünyanın artık çok kutuplu bir dengeye doğru ilerlediğini ifade etti.

Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesiyle Rusya'nın uyandığını ve Amerika'nın hegemon yapısını dengeleyecek faaliyetlere başladığını hatırlatan Küsmez, "Rusya artık dünya genel düzeni içerisinde aktif bir rol oynuyor. Amerika ise askeri ve ekonomik bir güç olarak artık dünyada genel düzeni sağlayan tek aktör değil" sözleriyle küresel güç dengesindeki erimeyi aktardı.

KÜRESEL ÇATLAK: NATO VE ARAP KOALİSYONU SALLANIYOR

ABD'nin yeni bir dünya yaratma çabası içinde olduğunu ancak eski müttefiklerini yanında tutmakta zorlandığını ifade eden Küsmez, çizgiyi Doğu Avrupa'dan Süveyş Kanalı'na kadar çekerek dünyayı ikiye bölen bir haritaya dikkat çekti.

Bu hat boyunca ciddi çatlaklar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Küsmez, "Batı dediğimiz bu kıtada artık Avrupa Birliği ve Afrika, Amerika'nın belirlediği sistemde arıza çıkartıyor. NATO askeri güvenlik kanadında artık bir bütünlük arz etmiyor. Afrika bile artık 'Afrika Afrikalılarındır' diyerek Batı'nın ekonomik dayatmalarını reddediyor" ifadelerini kullandı.