ABD-İran ateşkesine hangi cephe ne dedi? İşte ülke ülke tepkiler

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık geçici ateşkes, sahada silahları sustursa da küresel siyasette sert bir söz savaşını tetikledi. İsrail'den ABD'ye, Avrupa'dan Rusya'ya kadar uzanan açıklamalarda birbirine zıt değerlendirmeler öne çıktı. Ateşkes kimi başkentlerde "fırsat" olarak görülürken, kimilerinde "stratejik hata" olarak nitelendirildi. İSRAİL'DE KRİZ: "TARİHİ FELAKET" VE "TOPAL ÖRDEK" ÇIKIŞI ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla İran'la iki haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıklaması, İsrail siyasetinde sert tepkilere yol açtı. İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, doğrudan Trump'ı hedef alarak "Donald, topal ördek çıktın" sözleriyle tepki gösterdi. Bu çıkış, Tel Aviv'de ateşkese yönelik rahatsızlığın en sert ifadelerinden biri oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS) Muhalefet cephesi ise hükümeti ağır sözlerle eleştirdi. Eski Başbakan Yair Lapid, ateşkes sürecinde İsrail'in dışarıda bırakıldığını savunarak, "Tarihimiz boyunca hiç bu kadar büyük bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail masada bile değildi" dedi. İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise anlaşmanın İran'a zaman kazandırdığını öne sürerek, bunun gelecekte daha ağır bir çatışmanın önünü açabileceğini söyledi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da çok daha sert bir tablo çizdi. Golan, "Bu bir zafer değil, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan mutlak bir başarısızlık" ifadelerini kullanırken, "Ordu kazanıyor ama İsrail kaybediyor" değerlendirmesiyle hükümeti hedef aldı. ABD'DE ÇATLAK SESLER: "İSRAİL SABOTE EDEBİLİR", "BU SAVAŞ HATA OLABİLİR" Washington'da ise ateşkese dair görüş birliği sağlanmış değil. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir diplomatik kazanım olarak sunarken, ülke içinde dikkat çekici eleştiriler yükseldi. ABD Ulusal Terörle Mücadele Direktörlüğü görevinden istifa eden Joe Kent, İsrail'e açık bir uyarıda bulunarak, "İsrail, Trump'ın sağlamaya çalıştığı herhangi bir barışı bozabilir" dedi. Kent, geçmişte müzakere süreçlerinin hedef alındığını hatırlatarak benzer bir sabotaj riskine dikkat çekti.