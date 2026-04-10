CANLI | Trump'tan Tahran'a Hürmüz uyarısı: "Anlaşmayı ihlal ediyorsunuz"
ABD-İsrail hattı ile İran arasındaki savaşın 40. gününde gelen ateşkes, Hürmüz Boğazı gerilimiyle sarsılıyor. İran Lideri Mücteba Hamaney "Savaş istemiyoruz ama haklarımızdan da dönmeyiz" mesajı verirken; Donald Trump, Tahran’ın boğazdaki hamlelerinin mutabakata aykırı olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.
ABD-İsrail ve İran, vardıkları anlaşmayı sürdürebilecekler mi? Lübnan ateşkese dahil edilecek mi?
İRAN: ATEŞKES SONRASI HİÇBİR ÜLKEYE ATIŞ YAPMADIK
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki bazı ülkelerin tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına dair haberlere işaret edilen açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin başlamasından şu ana kadar hiçbir ülkeye kesinlikle herhangi bir atış gerçekleştirmemiştir. Eğer bu haberler doğruysa, şüphesiz bu eylemler Siyonist düşman ya da Amerika'nın işidir." ifadeleri kullanıldı.
İran Silahlı Kuvvetleri tarafından bir hedef vurulması durumunda bunun resmi bir açıklamayla duyurulacağı belirtilen açıklamada, resmi açıklamalarında yer almayan hiçbir eylemin İran İslam Cumhuriyeti ile ilgisi olmadığı kaydedildi.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ TEPKİSİ: ANLAŞMAYA AYKIRI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimini hedef aldı.
Trump, açıklamasında, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." ifadelerine yer verdi.
Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur; ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.
İRAN'DA ÜST DÜZEY YETKİLİ HARRAZİ ÖLDÜ
ABD-İsrail saldırılarında ağır yaralanan İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin (81) hayatını kaybettiği bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Harrazi'nin öldüğünü duyurdu.
ABD-İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.