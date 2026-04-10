Orta Doğu’da tarihi dönemeç! İran heyeti Pakistan’da | ABD yeni yığınak için mi “ateşkes” dedi?

Orta Doğu’da gerilim zirveye ulaşırken diplomasi sahnesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. İran heyetinin Pakistan’a ulaşmasıyla birlikte gözler İslamabad’da kurulacak ateşkes masasına çevrildi. ABD, İran ve bölgesel aktörlerin yer alacağı görüşmeler, küresel dengeleri yeniden şekillendirebilecek tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Konuya ilişkin A Haber’de konuşan Gazeteci Gaffar Yakınca, İran yöneticilerinin ABD tarafından hedef alınmasının Trump’ın oyun planının bir parçası olduğunu söyleyerek, “Amaç, pazarlık masasına oturmadan önce gücünü göstermekti” dedi.

Orta Doğu'da savaş rüzgârları eserken gözler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kurulacak ateşkes masasına çevrildi. Lübnan merkezli gelişmelerin ardından İran heyetinin Tahran'dan ayrılarak Pakistan'a gitmesi, bölgede barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı. Kritik zirve öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD'nin askeri hareketliliği ve diplomatik hamleleri sürecin seyrine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. A Haber'de konuşan Gazeteci Zafer Şahin ile Gazeteci Gaffar Yakınca, bölgede yaşananların içyüzünü analiz etti. İSLAMABAD'DA KRİTİK ZİRVE! ORTA DOĞU'DA ATEŞKES UMUDU: DİPLOMASİ MASASI KURULUYOR ATEŞKES MASASI İSLAMABAD'DA KURULUYOR Sıcak temasın gölgesinde yürütülen diplomasi trafiği hız kazanırken İran heyetinin Pakistan'a ulaştığı öğrenildi. Heyetten yapılan ilk açıklamada ise "ABD ön koşullarımızı kabul ederse görüşeceğiz.'' dendiği öğrenildi. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ'un aktardığı bilgiler doğrultusunda, Lübnan ile varıldığı öne sürülen ateşkes taahhüdünün ardından İran heyeti Tahran'dan ayrılarak Pakistan'a doğru yola çıktı. Bu kritik gelişme, bölgede barış umutlarını yeniden yeşertse de İsrail'in bölgedeki faaliyetleri gerilimi yükseltiyor. Bu gece Pakistan'da olacak heyetlerin yarın İslamabad'da ateşkes masasına oturması bekleniyor. Görüşmelerin kapsamı, süresi ve kaç turdan oluşacağı henüz netleşmese de kulislerde anlaşmaya varılabileceğine dair güçlü beklentiler dile getiriliyor.

PAKİSTAN ALARMDA: 10 BİN GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVDE Tarihi görüşmeler öncesinde Pakistan'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ülkede yarın için resmi tatil ilan edilirken, başkent İslamabad'da 10 bin güvenlik personeli konuşlandırıldı. Halka açık toplantılar yasaklandı ve hükümet binaları ile elçiliklerin bulunduğu "Kırmızı Bölge" tamamen kapatıldı. Tüm bu tedbirler, görüşmelerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. KRİTİK MASADA KİMLER VAR? Diplomasi trafiğinin merkezindeki görüşmelerde dünya siyasetinin önemli isimleri yer alacak. Amerika Birleşik Devletleri adına Başkan Yardımcısı JD Vance, İran adına ise Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf masada bulunacak. Bu kritik buluşmanın, bölgesel ve küresel dengeleri etkileyecek sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.