İran'ın direnci ABD'nin savaş planını bozdu! Washington hedeflerine ulaştı mı?

Washington yönetiminin İran'daki rejim değişikliği hedefine ulaşmak için başlattığı operasyon, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. ABD'nin kısa sürede sonuç alma planının suya düştüğünü belirten uzmanlar, Donald Trump'ın dış politikayı çıkmaza soktuğunu vurguluyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan analist, "Donald Trump bu İran savaşı müdahalesiyle aslında ABD dış politikasını oldukça zora sokmuş durumda. Beklediği büyük başarıyı kısa sürede elde edemedi. İran'ın zamana yayarak mücadeleyi yürütebilme şansı ve avantajı var. Uzun soluklu bir mücadeleye de hazırlıklı" ifadelerini kullandı.

İran'ın savunma stratejisinin sadece askeri değil, ekonomik bir boyutu da bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarını sarsmış durumda. Uzmanlar, İran'ın bu stratejik hamlesinin etkilerini, "İran'ın özellikle Körfez ülkelerine yaptığı misilleme saldırıları, Hürmüz Boğazı'nı çok dirençli bir şekilde kapatması ve gösterdiği direnç, Amerika'nın beklemediği kadar savaşın uzamasına neden oldu. Operasyon uzayınca dünyadaki enerji fiyatlarını altüst eden bir noktaya gelindi" sözleriyle aktardı.

Savaşın uzaması ve ABD'nin bölgedeki tıkanıklığı, Washington'un küresel prestijini de sarsmaya devam ediyor. Bu durumun ABD içinde yeni bir travmaya yol açabileceğini ifade eden uzman, "Savaş sürecinin uzaması ya da kara harekatına dönüşmesi ABD'de bir ikinci Vietnam sendromu yaratabilir. ABD tıkandığında müdahale edecek ya da arabuluculuk yapacak bir yapıya ihtiyaç duyulacaktır. Eğer bu yapı Çin olursa, psikolojik üstünlüğü Çin'e kaptırmak ABD açısından büyük bir handikap olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI HUKUK VE SİVİL ALTYAPI İHLALİ

ABD ve İsrail'in savaş stratejisi, uluslararası hukuk normlarını hiçe sayması nedeniyle de sert eleştirilere maruz kalıyor. Sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten akademisyenler, "Sivil altyapıyı yok edeceğim, köprüleri ve enerji kaynaklarını vuracağım, sizi mahvedeceğim gibi argümanlarla yürütülen bir savaş stratejisini ilk defa görüyoruz. Bu durum hem uluslararası hukuka aykırı hem de ABD'nin küresel kamuoyu nezdindeki saygınlığına vurulmuş büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÖNGÖRÜLEMEZ SİYASETİ VE BELİRSİZLİK

Donald Trump yönetiminin tutarsız açıklamaları, savaşın geleceğine dair belirsizliği artırıyor. Trump'ın kararlarının analiz edilmesinin zorluğuna dikkat çeken uzmanlar, "Trump'ın öngörülemeyen açıklamaları, kendisinin bir gün sonra nasıl bir açıklama yapacağının kestirilemiyor olması, ABD dış politika formülasyonu açısından son derece sorunlu örnekler teşkil ediyor" diyerek bölgedeki riskli sürece işaret etti.