B52’ler sahada hedefte İran | A Haber’de çarpıcı detay: Bu bir stratejik aldatma

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran topraklarının derinliklerindeki hedeflere son 30 gün içinde 11.000’den fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. B52’lerin sahaya inmesi, sabit ve dinamik hedeflere yönelik yoğun operasyonlar ve özel kuvvetlerin olası harekat bölgeleri sıcak temasın şiddetini ortaya koyuyor. Savaşta yeni bir safhaya geçilirken konuya ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin bölgeye çeşitli birlikler göndermesini tipik bir stratejik aldatma olduğunu söyledi.

ABD B52'leri sahaya sürüyor! İran topraklarında son 30 günde 11.000'den fazla hedef vuruldu, sabit ve hareketli füze rampaları etkisiz hale getirildi. Özel kuvvetler ve amfibi birlikler olası harekat için konumlanırken Tahran ve Merkezi Eyalet, savaşın ağırlık merkezi olarak öne çıkıyor. Sıcak temas giderek yoğunlaşırken bölgedeki yüksek gerilime ilişkin A Haber'de konuşan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, önemli açıklamalarda bulundu.

B52'LER SAHADA! ABD'DEN İRAN'A 11 BİNDEN FAZLA SALDIRI

B52'LERİN SAHAYA ÇIKIŞI: STRATEJİK BİR MESAJ

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "İran topraklarının derinliklerindeki tesisler ve son 30 gün içinde 11.000'den fazla hedefi vurduk. Hava üstünlüğündeki artış göz önüne alındığında, düşmanın tepesine binmeye devam etmemizi sağlayan ilk kara B52 misyonlarını başarıyla yürütmeye başladık. Ve bakanın da bahsettiği gibi, savaş alanı genelinde mobil hedeflere hizmet veren daha dinamik hedeflere doğru geçiş yaptık." ifadelerini kullandı.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "B52'ler daha önce de kullanıldı. Açık kaynaklara göre birkaç kez göreve çıktılar ve kullanıldıktan sonra Norfolk Üssü'ne, ardından ABD'ye geri döndüler. Bugün yeniden B52'lerin zikredilmesi, artık savaşta daha aktif ve etkin bir rol alacaklarını gösteriyor. Bu durum, ABD'nin ve İsrail'in savaşta yeni bir safhaya geçtiğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

11.000 HEDEF: HER GÜN 370 HEDEF VURULUYOR

Dr. Güçlüer, "Caine'in açıkladığı 30 günde 11.000 hedef vurgusu çok kritik. Bu günde ortalama 370 hedef demek. Bugün de 200 uçakla saldırı yapıldığı açıklanıyor. Bu rakamlar, sabit hedeflerden dinamik hedeflere geçişin ve her hedefin ciddi bir şekilde vurulduğunu gösteriyor." dedi.

Özellikle İran'ın Zagros Dağları bölgesinde yer altı sığınakları ve füze rampaları olduğunu aktaran Güçlüer, "Bu yer altı sığınaklarından tahliye yolları var ve sabit füze launcher'ları yerleştirilmiş. Bu hedefler vurulmadan bir kara saldırısı neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

FÜZE KAPASİTESİ VE STRATEJİK ALDATMA

Dr. Güçlüer, ABD'nin ve İsrail'in Tahran'ı ve İran rejimini hedef alarak harekat yaptığını belirterek şöyle konuştu: "İran'ın füze atma kapasitesi ve kara unsurları yok edilmeden bir kara amfibi saldırısı ya da özel kuvvet operasyonu mümkün değil. Bu yüzden çeşitli tip ve çapta birlikler sevk ediliyor. Bu, stratejik aldatmanın klasik örneği. 2. Körfez Savaşı'nda olduğu gibi medyaya ve İran'a güçlü bir mesaj gönderiliyor."

ÖZEL KUVVETLER VE AMFİBİ OPERASYONLAR

Dr. Güçlüer, "Gönderilen birlikler homojen değil; 4 ayrı özel kuvvet grubu, 1 Zırhlı Tümen, 82. Hava İndirme Tümeni ve Deniz Piyade amfibi unsurları sevk ediliyor. Amfibi birlikler Tripoli çıkarma gemisi üzerinden Körfez'den getirilecek. Bu birliklerin olası harekat bölgeleri Zagros Dağları çevresinde sınırlı ve takviye gerektirecek." şeklinde bilgi verdi.

ZAGROS DAĞLARI: HAVA VE ZIRHLI UNSURLARIN SINIRI

Zagros Dağları'nın zorlu coğrafyasında zırhlı ve mekanize unsurların hareket edemeyeceğini aktaran Güçlüer, "Hava indirme harekatı sadece kuzeydoğudaki düz alanlara yapılabilir. Dik yamaçlara atılan paraşütçüler kaybolur. Bu da operasyonun sahadaki zorluğunu ortaya koyuyor." dedi.

TAHRAN: HARPNİN AĞIRLIK MERKEZİ

Güçlüer, "Son bir ayda yapılan saldırıların ağırlık noktası Tahran ve Merkezi Eyalet. Ateşlerin yoğunlaştığı bölge, savaşın ağırlık merkezi olarak belirlendi. Buradaki merkezi güçler, Devrim Muhafızları ve İran ordusunun tahkim ettiği noktalar. Saldırılar bu nedenle Tahran'a yoğunlaşıyor." şeklinde yorum yaptı.

İRAN'IN TAKTİKLERİ VE OLASI KARŞILIK

ABD ve İsrail'in hareketleri karşısında İran'ın takviye yapacağını belirten Güçlüer, "Gönderilen birliklerin olası harekat bölgeleri tahmin edilerek bölgedeki birlikler güçlendirilecek. Amfibi görev kuvveti Hürmüz'e yönlendirildi. Özel kuvvet unsurları farklı noktalara konumlandırılacak. İran burada hem rejimi korumak hem halkı kontrol altında tutmak için stratejik hamle yapacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin B52 hamlesi, Zagros Dağları'ndaki harekat planları, Tahran'a yoğunlaşan saldırılar ve özel kuvvetlerin hareketi, sıcak bölgedeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Tarihi tanıklık niteliğindeki bu gelişmeler, sıcak temasın giderek yoğunlaştığını ve savaşın yeni bir safhaya geçtiğini ortaya koyuyor.

