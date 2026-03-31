B52’ler sahada hedefte İran | A Haber’de çarpıcı detay: Bu bir stratejik aldatma

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "İran topraklarının derinliklerindeki tesisler ve son 30 gün içinde 11.000'den fazla hedefi vurduk. Hava üstünlüğündeki artış göz önüne alındığında, düşmanın tepesine binmeye devam etmemizi sağlayan ilk kara B52 misyonlarını başarıyla yürütmeye başladık. Ve bakanın da bahsettiği gibi, savaş alanı genelinde mobil hedeflere hizmet veren daha dinamik hedeflere doğru geçiş yaptık." ifadelerini kullandı.

ABD B52'leri sahaya sürüyor! İran topraklarında son 30 günde 11.000'den fazla hedef vuruldu, sabit ve hareketli füze rampaları etkisiz hale getirildi. Özel kuvvetler ve amfibi birlikler olası harekat için konumlanırken Tahran ve Merkezi Eyalet, savaşın ağırlık merkezi olarak öne çıkıyor. Sıcak temas giderek yoğunlaşırken bölgedeki yüksek gerilime ilişkin A Haber'de konuşan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, önemli açıklamalarda bulundu.

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "B52'ler daha önce de kullanıldı. Açık kaynaklara göre birkaç kez göreve çıktılar ve kullanıldıktan sonra Norfolk Üssü'ne, ardından ABD'ye geri döndüler. Bugün yeniden B52'lerin zikredilmesi, artık savaşta daha aktif ve etkin bir rol alacaklarını gösteriyor. Bu durum, ABD'nin ve İsrail'in savaşta yeni bir safhaya geçtiğini ifade ediyor." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

11.000 HEDEF: HER GÜN 370 HEDEF VURULUYOR

Dr. Güçlüer, "Caine'in açıkladığı 30 günde 11.000 hedef vurgusu çok kritik. Bu günde ortalama 370 hedef demek. Bugün de 200 uçakla saldırı yapıldığı açıklanıyor. Bu rakamlar, sabit hedeflerden dinamik hedeflere geçişin ve her hedefin ciddi bir şekilde vurulduğunu gösteriyor." dedi.

Özellikle İran'ın Zagros Dağları bölgesinde yer altı sığınakları ve füze rampaları olduğunu aktaran Güçlüer, "Bu yer altı sığınaklarından tahliye yolları var ve sabit füze launcher'ları yerleştirilmiş. Bu hedefler vurulmadan bir kara saldırısı neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.