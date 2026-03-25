Dünya’da Hürmüz yankıları: Yakıt krizi Batı'dan sonra Asya'yı da vurdu

Takvim yaprakları 28 Şubat'ı gösterirken Orta Doğu'dan gelen patlama sesleri, küresel bir kaosun fitilini ateşledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlesiyle başlayan süreç, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasıyla tarihi bir enerji krizine dönüştü. Petrol fiyatlarının 100 dolar bandını aşarak rekor kırması, başta ABD olmak üzere Avrupa ekonomilerini de büyük bir çıkmazın eşiğine sürükledi.

KÖRFEZ'DE SAVAŞ TAMTAMLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

İran'ın başkenti Tahran'ın güne patlamalarla uyanması, yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını da hedef aldı. Dünyanın en kritik enerji hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kapatılması, dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sini adeta felç etti. Günlük 20 milyon varile yakın petrolün geçiş yaptığı bu stratejik noktanın devre dışı kalması, piyasalarda güvensizliği zirveye taşıdı. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının kısa sürede %25 oranında arttığına dikkat çekerken, savaşın uzaması durumunda rakamların 200 dolar bandına kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.