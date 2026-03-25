Dünya’da Hürmüz yankıları: Yakıt krizi Batı'dan sonra Asya'yı da vurdu

Orta Doğu’da tırmanan savaşın Hürmüz Boğazı’nda yarattığı aksaklıklar, küresel enerji hattını vurdu ve kriz dünya geneline yayıldı. Petrol fiyatları rekor seviyelere çıkarken ABD ve Avrupa’da zamlar peş peşe geldi. Hindistan’dan Japonya’ya, Kenya’dan Filipinler’e kadar birçok ülkede akaryakıt istasyonlarında ise uzun kuyruklar oluştu. Bazı ülkeler satışlara sınırlama getirirken, bazıları acil petrol rezervlerini devreye aldı. Küresel arz daralması, milyonlarca insanı etkileyen zincirleme bir enerji krizine dönüşürken uzmanlar fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Takvim yaprakları 28 Şubat'ı gösterirken Orta Doğu'dan gelen patlama sesleri, küresel bir kaosun fitilini ateşledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamlesiyle başlayan süreç, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasıyla tarihi bir enerji krizine dönüştü. Petrol fiyatlarının 100 dolar bandını aşarak rekor kırması, başta ABD olmak üzere Avrupa ekonomilerini de büyük bir çıkmazın eşiğine sürükledi.

ENERJİ KRİZİ KÜRESEL PİYASALARI SARSTI

KÖRFEZ'DE SAVAŞ TAMTAMLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI

İran'ın başkenti Tahran'ın güne patlamalarla uyanması, yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını da hedef aldı. Dünyanın en kritik enerji hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kapatılması, dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sini adeta felç etti. Günlük 20 milyon varile yakın petrolün geçiş yaptığı bu stratejik noktanın devre dışı kalması, piyasalarda güvensizliği zirveye taşıdı. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının kısa sürede %25 oranında arttığına dikkat çekerken, savaşın uzaması durumunda rakamların 200 dolar bandına kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD HALKI ŞOKTA: TRUMP ZOR DURUMDA

Enerji krizinin vurduğu ilk adreslerin başında, 350 milyonluk nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Bölgedeki gelişmeleri yerinden aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, "Savaştan önce arabama her zaman aldığım benzin galonu 2.69 centti, şimdi 3 dolar 89 cent oldu. Fiyatlar inanılmaz derecede sıçradı" ifadelerini kullandı. Fiyatlardaki bu devasa artışın, ABD Başkanı Donald Trump'ı Amerikan halkı ve seçmenleri karşısında oldukça zor bir duruma düşürdüğü belirtiliyor.

AVRUPA'YA ENERJİ ATEŞİ DÜŞTÜ: HOLLANDA VE SLOVENYA'DA REKOR ZAMLAR

Rus enerjisine erişimi kesen Avrupa, bu yeni krizle birlikte adeta "çifte şok" yaşıyor. Krizin en sert hissedildiği ülkelerden biri olan Hollanda'da durum içler acısı. Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Fatih Özyar, "Savaşın başladığı ilk günden beri artan akaryakıt ücretlerinde her gün artık bir rekor kırılıyor. 1 litre dizelin satış fiyatı 2 euro 70 cente, benzinin litre fiyatı ise 2 euro 60 cente kadar yükseldi" sözleriyle durumu özetledi. Akaryakıtın daha ucuz olduğu Belçika'ya giden sürücülerin yarattığı yoğunluk nedeniyle Slovenya hükümeti ise radikal bir karar alarak günlük akaryakıt satışını 50 litre ile sınırlandırdı.

FRANSA'DA "ZAM" SANSÜRÜ: HALKA "YÜRÜYÜN" TAVSİYESİ

Fransa'da artan maliyetler sonrası medya kanalları halka tasarruf çağrıları yapmaya başladı. A Haber Muhabiri Ömer Aydın, "İşe yürüyerek gidin, aracınızı yavaş sürün veya toplu taşıma kullanın. Bunlar Fransız medyasının akaryakıt zamları sonrası verdiği tavsiyelerden bazıları" ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, benzin istasyonlarında vatandaşın zamları görmesini engellemek için fiyat tabelalarına yönelik farklı teknikler uygulandığını, 1.60 euro olan motorinin 2.29 euroya fırladığını dile getirdi.

ÜRETİM ÜSSÜ ALMANYA VE İTALYA ÇIKMAZDA

Avrupa'nın sanayi devi Almanya da yükselen enerji maliyetleri karşısında diz çökmüş durumda. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz, "Savaşın başlamasından bu yana Almanya'da dizel fiyatları yaklaşık yüzde 30, benzin fiyatları ise yüzde 20 oranında arttı. Yeni haftada fiyatlar 2 euronun üzerinde başladı" sözleriyle maliyet baskısını aktardı.

Enerjide dışa bağımlı olan İtalya'da ise endişe hakim. Bölgedeki atmosferi paylaşan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, "Petrol fiyatları yükselirken İtalya'da akaryakıt fiyatları artışa geçti. Vatandaşlar ve sektör temsilcileri gelişmeleri endişeyle takip ediyor" diyerek lojistikten günlük yaşama kadar her alanda maliyetlerin yukarı tırmandığını belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ AKSAMALAR DÜNYAYI VURDU

Küresel petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, enerji arzını sekteye uğratarak dünya genelinde ciddi bir krizi tetikledi. Petrol sevkiyatındaki yavaşlama, birçok ülkede yakıt krizine, uzun araç kuyruklarına ve satış kısıtlamalarına neden oldu.

Araçlar istasyon önlerinde metrelerce kuyruk oluşturdu, motorlar saatlerce çalışır halde bekledi. Ortaya çıkan görüntüler, krizin boyutunu gözler önüne serdi.

KRİZİN İLK DARBE VURDUĞU ÜLKE: HİNDİSTAN

Kriz ilk olarak Hindistan'da kendini hissettirdi. Ahmedabad kentinde kaydedilen görüntülerde, sürücülerin benzin istasyonları önünde uzun süre beklediği görüldü.

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle azalan arz, ülkede akaryakıt tedarikini zorlaştırırken, vatandaşlar depolarını doldurabilmek için saatlerce kuyrukta kaldı.

AVRUPA'DA KISITLAMA: SLOVENYA'DA LİTRE SINIRI

Krizin Avrupa ayağında ise Slovenya öne çıktı. İran kaynaklı savaş gerilimi ve artan talep nedeniyle ülkede akaryakıt satışına sınırlama getirildi.

Birçok istasyonda araç başına 30 ila 50 litre arasında satış sınırı uygulanırken, bazı istasyonların tamamen kapatıldığı bildirildi. Açık olan istasyonlarda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

AFRİKA'DA MALİ BASKI: KENYA'DA BAYİLER ZORDA

Krizin bir diğer adresi Kenya oldu. Ülkede akaryakıt arzında yaşanan sıkıntılar yüzlerce bayiyi doğrudan etkiledi.

Küresel petrol fiyatları hızla yükselirken, pompa fiyatlarının sabit tutulması bayiler üzerinde ciddi bir mali baskı oluşturdu. Bu durum, enerji sektöründe zincirleme bir ekonomik daralmaya yol açtı.

JAPONYA ACİL REZERVLERİ DEVREYE ALDI

Asya'da ise Japonya, krize karşı acil önlemler alan ülkelerden biri oldu. Savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının 2022'den bu yana en yüksek seviyelere çıkması üzerine Tokyo yönetimi, ulusal petrol rezervlerini devreye soktu.

Bu adımla birlikte Japonya, enerji arzındaki daralmayı dengelemeyi ve iç piyasadaki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

ŞİLİ'DE ZAM ÖNCESİ PANİK: KUYRUKLAR UZADI

Güney Amerika'da ise Şili'de akaryakıt zammı beklentisi, istasyonlarda yoğunluğa yol açtı. Başkent Santiago'da sürücüler zam öncesi depolarını doldurmak için istasyonlara akın etti.

Alınan zam kararının son 40 yılın en büyüklerinden biri olduğu belirtilirken, yetkililer özellikle dar ve orta gelirli kesimlerin bu durumdan ağır etkilendiğine dikkat çekti.

FİLİPİNLER'DE OLAĞANÜSTÜ HAL VE GREV KARARI

Krizin en sert hissedildiği ülkelerden biri de Filipinler oldu. Enerji arzındaki daralma nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Filipinler yönetimi, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ulaştırma sektörü çalışanları ise artan akaryakıt fiyatları nedeniyle iki günlük grev planladıklarını açıkladı.

Ülkenin ham petrol ihtiyacının neredeyse tamamını Orta Doğu'dan karşılaması, Filipinler'i bu kriz karşısında daha kırılgan hale getirdi.

