Türkiye'den İran savaşında yoğun barış diplomasisi! Ateşkes sürecinin mimarı Türkiye olacak
Orta Doğu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla adeta bir ateş çemberine dönerken, Türkiye bölgedeki yangını söndürmek için tarihi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen profesyonel kriz yönetimi ile Ankara, hem bölgesel güvenliği koruma altına alıyor hem de küresel aktörlerle yürüttüğü temaslarla savaşın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için 7/24 mesai harcıyor. A Haber'de Ankara'nın İran savaşı sürecinde gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği mercek altına alındı.
MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEYAKKUZ: "86 MİLYONUN KILINA ZARAR GELMEYECEK"
Bölgedeki sıcak gelişmeleri anlık olarak takip eden Türkiye, vatandaşlarının güvenliği için en üst düzeyde önlemleri devreye soktu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devletimize düşen görev neyse, bize hangi sorumluluk düşüyorsa harfiyen yerine getiriyoruz." sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLİK DERSİ: "ATEŞE SU TAŞIYORUZ"
Savaş kışkırtıcılığına karşı sağduyunun sesi olan Başkan Erdoğan, Trump ve Pezeşkiyan dahil 20'den fazla liderle görüşerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Başkan Erdoğan, "Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz." diyerek Türkiye'nin barışçıl misyonunu hatırlattı. Yeniden diplomasinin devreye girmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ilgili bölge ülkeleriyle temaslar kurdum. Bu kapsamda 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
SAATLİK KRİZ YÖNETİMİ: ANKARA'DA DİPLOMASİ MEKİĞİ
Ankara, bölgedeki gerilimi düşürmek adına kurumlar arası tam bir koordinasyonla hareket ediyor. Kriz merkezindeki işleyişi aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz kendimizle ilgili bütün senaryoları çok profesyonel bir şekilde kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla masaya yatırıyoruz. Cumhurbaşkanımızı hemen hemen saatlik bu konularda bilgilendiriyoruz, sürekli kendisini bilgilendiriyoruz. Varsa talimatlarını alıyoruz, onayına arz ettiğimiz hususlar var, onları arz ediyoruz. Bu kriz yönetimine biz devlet olarak, hükümet olarak çok alışığız ve kurumsallaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.