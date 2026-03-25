Türkiye'den İran savaşında yoğun barış diplomasisi! Ateşkes sürecinin mimarı Türkiye olacak

Orta Doğu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla adeta bir ateş çemberine dönerken, Türkiye bölgedeki yangını söndürmek için tarihi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen profesyonel kriz yönetimi ile Ankara, hem bölgesel güvenliği koruma altına alıyor hem de küresel aktörlerle yürüttüğü temaslarla savaşın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için 7/24 mesai harcıyor. A Haber'de Ankara'nın İran savaşı sürecinde gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği mercek altına alındı.

MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEYAKKUZ: "86 MİLYONUN KILINA ZARAR GELMEYECEK"

Bölgedeki sıcak gelişmeleri anlık olarak takip eden Türkiye, vatandaşlarının güvenliği için en üst düzeyde önlemleri devreye soktu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devletimize düşen görev neyse, bize hangi sorumluluk düşüyorsa harfiyen yerine getiriyoruz." sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.