Türkiye'den İran savaşında yoğun barış diplomasisi! Ateşkes sürecinin mimarı Türkiye olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da savaşın ayak sesleri her geçen gün daha da yükselirken, Türkiye kriz diplomasisinin merkezine yerleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen yoğun temaslarla Ankara, bölgedeki ateşi söndürmek için çok yönlü bir diplomasi trafiği başlattı. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla tırmanan gerilim karşısında Türkiye, Körfez'e sıçrayan savaşta barışın yolu ararken gerçekleşen görüşmeler ve Ankara'nın üstün çabaları A Haber'de mercek altına alındı.

Orta Doğu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla adeta bir ateş çemberine dönerken, Türkiye bölgedeki yangını söndürmek için tarihi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen profesyonel kriz yönetimi ile Ankara, hem bölgesel güvenliği koruma altına alıyor hem de küresel aktörlerle yürüttüğü temaslarla savaşın tüm bölgeye yayılmasını önlemek için 7/24 mesai harcıyor. A Haber'de Ankara'nın İran savaşı sürecinde gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği mercek altına alındı.

ANKARA'DAN İRAN SAVAŞINDA YOĞUN BARIŞ DİPLOMASİSİ

MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEYAKKUZ: "86 MİLYONUN KILINA ZARAR GELMEYECEK"

Bölgedeki sıcak gelişmeleri anlık olarak takip eden Türkiye, vatandaşlarının güvenliği için en üst düzeyde önlemleri devreye soktu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi dikkatle analiz ediyor, her hadiseyi en ince ayrıntısına kadar tetkik ve tahlil ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi adına devletimize düşen görev neyse, bize hangi sorumluluk düşüyorsa harfiyen yerine getiriyoruz." sözleriyle Türkiye'nin kararlılığını dünyaya ilan etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN LİDERLİK DERSİ: "ATEŞE SU TAŞIYORUZ"

Savaş kışkırtıcılığına karşı sağduyunun sesi olan Başkan Erdoğan, Trump ve Pezeşkiyan dahil 20'den fazla liderle görüşerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Başkan Erdoğan, "Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse söndürmenin samimi mücadelesini veriyoruz." diyerek Türkiye'nin barışçıl misyonunu hatırlattı. Yeniden diplomasinin devreye girmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ilgili bölge ülkeleriyle temaslar kurdum. Bu kapsamda 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

SAATLİK KRİZ YÖNETİMİ: ANKARA'DA DİPLOMASİ MEKİĞİ

Ankara, bölgedeki gerilimi düşürmek adına kurumlar arası tam bir koordinasyonla hareket ediyor. Kriz merkezindeki işleyişi aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz kendimizle ilgili bütün senaryoları çok profesyonel bir şekilde kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla masaya yatırıyoruz. Cumhurbaşkanımızı hemen hemen saatlik bu konularda bilgilendiriyoruz, sürekli kendisini bilgilendiriyoruz. Varsa talimatlarını alıyoruz, onayına arz ettiğimiz hususlar var, onları arz ediyoruz. Bu kriz yönetimine biz devlet olarak, hükümet olarak çok alışığız ve kurumsallaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

FİDAN VE KALIN SAHADA: DOSYA DOSYA KRİZ DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bölgesel riskleri yönetmek için kesintisiz bir trafik yürütüyor. Bakan Fidan, görüşmelerin somut başlıklar üzerinden ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Nükleer mesele başta olmak üzere, balistik silahlar, bölgedeki İsrail hamleleri ve vekil kuvvetler ile petrolün arzı gibi başlıklar dosya dosya, vaka vaka gidilmeli." sözleriyle stratejik yol haritasını deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki her adımı mercek altına aldığı ve güvenlik krizlerine karşı hazırlıklı olduğu bildirildi.

HAVA SAHASINA NATO KALKANI: TEHDİTLER ENGELLENDİ

Türkiye, savunma kapasitesini de en üst seviyeye çıkararak olası tehditlere karşı NATO müttefikleriyle omuz omuza hareket ediyor. Türk hava sahasına yönelen balistik tehditler, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildi. Başkan Erdoğan "NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz." ifadeleriyle sınır güvenliğinin tam koruma altında olduğunu belirtti.

"ATEŞKES SÜRECİNDE BARIŞIN MİMARI TÜRKİYE OLACAK"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinde üstlendiği role dikkat çekerken Başkan Erdoğan'ın İran ve ABD ile görüşen tek lider olduğunu vurgulayarak "Türkiye Putin ile, Avrupa ile ve Trump ile görüşebilen ülkeydi. Bu çerçevede belki de İran-ABD savaşında önümüzdeki günlerde ateşkes sürecinde yine mimarı Türkiye olacak" dedi. Uzmanlar, Türkiye'nin bu süreçte hem bir NATO üyesi hem de bölge aktörü olarak üstlendiği "dengeleyici" rolün, büyük bir bölgesel savaşı önlemedeki kritik önemine dikkat çekti.

