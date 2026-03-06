Başkan Erdoğan'dan barış diplomasisi! Liderlerle tek tek görüştü | Uzman isimden A Haber'de çarpıcı yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gerilimin düşürülmesi için dünya liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler, artan gerilimin küresel etkileri ve diplomatik çözüm yolları ele alındı. Başkan Erdoğan, krizin büyümemesi ve barışın korunması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulunurken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında bu yoğun diplomasi sürecini ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran'a yönelik saldırılar 7. gününde şiddetini artırarak sürerken, bölgede tansiyon zirveye çıktı. Türkiye ise hem masada hem sahada barış diplomasisini sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yönelik saldırıların ardından uluslararası düzeyde yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre Başkan Erdoğan, bölgesel gerilimin tırmanmaması ve barışın korunması amacıyla çok sayıda liderle telefon görüşmesi yaptı.

İŞTE O LİDERLER...

Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer aldı.

Başkan Erdoğan ayrıca İslam dünyası ve bölge ülkelerinin liderleriyle de temas kurdu. Bu kapsamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeler gerçekleştirildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM YOLLARI ELE ALINDI

Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler, artan gerilimin küresel etkileri ve diplomatik çözüm yolları ele alındı. Başkan Erdoğan'ın, krizin büyümemesi ve barışın korunması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin, bölgesel istikrarın sağlanması ve çatışmaların önlenmesi için diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DÜNYAYI SARDI

Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, dünya siyasetinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Körfez'e uzanan geniş kapsamlı görüşmelerde enerji politikalarından bölgesel çözümlere kadar kritik konular masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında bu yoğun diplomasi sürecini ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

AVRUPA'DAN ASYA'YA KESİNTİSİZ DİPLOMASİ

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Malezya Başbakanı ile gerçekleştirdiği temasların önemi vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde devam eden bu süreçte, Türkiye'nin küresel bir arabulucu rolü üstlendiği ve uluslararası iş birliği mekanizmalarının güçlendirildiği ifade edildi.



TRUMP'IN POLİTİKALARI VE ENERJİ KRİZİ

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Tolga Sakman, "Savaşın ulaştığı noktada Trump'ın politikaları, hem Körfez ülkelerinin hem de Batılı devletlerin hareketlerini şekillendirmede etkili oluyor" dedi. Avrupa'nın enerji tüketimine de dikkat çeken Sakman, "Avrupalı devletler yıl sonuna kadar Rusya'dan enerji alımını sıfıra indirecek ve büyük bir enerji krizi yaşayacak; bu nedenle Körfez'e yöneldiler, ancak Süveyş Kanalı'nın kapanması nedeniyle yeni alternatifler arıyorlar" ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.



İRAN VE ABD HATTINDA DİPLOMASİ ÇIKMAZI

İran ile ABD arasındaki gerilim ve olası bir ateşkes ihtimalini değerlendiren Dr. Sakman, "İran ve ABD'de ateşkes ilan edileceği söyleniyor, ancak her iki tarafın da belli sınırları var. Savaşın sona ermesi için bir noktada uzlaşılması ve arka kapı diplomasisinin yeniden devreye girmesi gerekiyor" dedi. Sakman, ABD yönetimindeki farklı seslere de dikkat çekerek, "Trump, Hagseth ve Rubio aynı anda farklı açıklamalar yapıyor; bu çeşitlilik içinde strateji karmaşası yaşanıyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ

Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile kurduğu güçlü bağların bölgesel istikrar açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, Sakman, "İran için onurlu bir çıkış yolu aranırken, Türkiye'nin yürüttüğü bu üst düzey diplomasi, bölgede kalma potansiyeline sahip" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın tüm bölge liderleriyle yürüttüğü bu süreç, Türkiye'yi küresel krizlerin çözümünde kilit bir aktör haline getiriyor.