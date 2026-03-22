Bakan Fidan'dan "savaş" diplomasisi! Arakçi ile görüştü

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 15:57 Son Güncelleme: 22 Mart 2026 16:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.