Gündem: Orta Doğu'daki gerilim! Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran'a yönelik saldırılar 6'ncı gününde şiddetini artırarak sürerken Başkan Erdoğan ise barış diplomasisine hız verdi.

(FOTO: AA )

BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

İŞTE ELE ALINAN KONULAR...

Erdoğan görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

(FOTO: AA )

"ÇATIŞMA ORTAMINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.